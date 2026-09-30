México

Alicia Bárcena califica de novedosa nueva ley de Bienestar Animal: reconoce a animales como seres sintientes

La secretaria explicó que el proyecto protege especies de compañía, producción y vida silvestre, además de precisar responsabilidades federales y estatales para garantizar su cuidado

Una mujer con saco verde sostiene un micrófono y papeles impresos frente a una pantalla con texto
Alicia Bárcena interviene en una conferencia sobre la transición hacia un modelo de ambientalismo humanista.
Guardar

Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), calificó como novedosa la nueva ley de Bienestar Animal aprobada por el Senado y destacó que uno de sus principales avances es reconocer a los animales como seres sintientes, así como establecer disposiciones para su protección.

“Yo creo que es una ley muy novedosa, es una ley única”, expresó Bárcena durante la conferencia matutina de este miércoles, al responder una pregunta sobre el dictamen aprobado ayer.

La funcionaria colocó el reconocimiento de los animales como seres sintientes entre los elementos centrales del proyecto. Para la funcionaria, esta disposición resulta fundamental para orientar su protección.

PUBLICIDAD

Además, explicó que el proyecto contempla tres grandes grupos: animales de compañía, animales utilizados para la producción y fauna silvestre. Señaló que su elaboración requirió la colaboración de dependencias federales, legisladores y autoridades de las entidades federativas.

Bárcena explicó que la propuesta aborda necesidades de distintos grupos de animales y que su construcción fue un trabajo colegiado. Aunque manifestó satisfacción por el resultado, reconoció que alcanzar los acuerdos necesarios fue un proceso complejo.

La secretaria señaló que hubo coordinación con el Senado de la República y la Cámara de Diputados, así como con instituciones vinculadas con la salud, la producción agropecuaria y la protección ambiental. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, donde continuará el proceso legislativo antes de que pueda convertirse en una norma vigente.

PUBLICIDAD

En su intervención reconoció la participación de Maki Ortiz, en el Senado, y de Gaby Benavides, en Diputados. También destacó el trabajo de los equipos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del área de vida silvestre.

Su valoración se concentró en el reconocimiento jurídico de los animales, la cobertura de diferentes especies y una distribución más clara de las tareas que corresponden a las autoridades.

Animales de compañía, producción y fauna silvestre: los grupos que contempla el proyecto

Bárcena explicó que la ley busca proteger a los animales en distintos contextos. Durante su respuesta identificó tres categorías principales:

  • Animales de compañía: destacó que constituyen un grupo importante dentro del proyecto y de las medidas de protección.
  • Animales para la producción: señaló que también requieren protección y que, para abordar este ámbito, se trabajó con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
  • Fauna silvestre: mencionó a los animales que viven en condiciones silvestres como otro de los grupos considerados en la propuesta.

La funcionaria subrayó que la elaboración del texto involucró a la Secretaría de Salud, debido a los asuntos sanitarios relacionados con la materia. En el caso de los animales de producción, resaltó la colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

De acuerdo con su explicación, estas intervenciones permitieron reunir responsabilidades y perspectivas de varias dependencias en un mismo proyecto legislativo.

La ley precisará responsabilidades de la Federación y los estados

Otro de los aspectos destacados por la secretaria fue la distribución de competencias entre autoridades federales y estatales. Bárcena señaló que se trabajó con las entidades federativas para establecer con mayor claridad las responsabilidades de cada orden de gobierno.

Este punto forma parte del alcance nacional que tendrá la legislación si concluye su aprobación. La funcionaria lo presentó como uno de los resultados del trabajo conjunto entre las instituciones participantes.

Aunque celebró lo alcanzado, el proyecto todavía debe continuar su revisión en la Cámara de Diputados. La aprobación del Senado constituye una etapa del procedimiento legislativo y aún queda pendiente su conclusión.

Bárcena también abordó las acciones de México frente al cambio climático

En una segunda pregunta, la titular de Semarnat abordó la política climática del Gobierno de México. Explicó que el programa contempla mitigación, mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y adaptación a los efectos del cambio climático.

Según Bárcena, el inventario de emisiones permite identificar a los sectores que más contribuyen a ellas. Señaló que el transporte representa 20 por ciento y que se trabaja con cada sector para reducir sus emisiones.

En materia de adaptación, mencionó la erosión de playas en Tabasco, donde, dijo, se realizan acciones con el gobierno estatal. Destacó la recuperación de manglares y dunas por su función protectora de las costas frente al impacto de los huracanes.

La secretaria sostuvo que, ante los fenómenos naturales, la preparación debe incluir sistemas de adaptación que permitan enfrentar mejor sus efectos y proteger los territorios expuestos.

Temas Relacionados

Alicia BárcenaLeyBienestar AnimalSenadoLa MañaneraÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Joel Huiqui reconoce preocupación en Cruz Azul tras sumar tres partidos sin victoria

El técnico de La Máquina reconoció que el equipo debe ser autocrítico y corregir detalles durante el parón de Fecha FIFA

Joel Huiqui reconoce preocupación en Cruz Azul tras sumar tres partidos sin victoria

Balacera en Morelos deja un servidor público muerto y otro herido: fiscalía investiga ataque

El comunicado oficial señaló que el sobreviviente fue llevado a un hospital de Tetecala, mientras las diligencias continúan en Cuauchichinola

Balacera en Morelos deja un servidor público muerto y otro herido: fiscalía investiga ataque

La disputa entre Los Cabrera y La Línea deja 113 homicidios y 175 detenidos en dos años en Chihuahua

La confrontación por el corredor Aldama-Ojinaga comenzó en septiembre de 2024 y se extendió a cuatro municipios del noreste del estado

La disputa entre Los Cabrera y La Línea deja 113 homicidios y 175 detenidos en dos años en Chihuahua

Hoy es el último día de registro para las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra: links y requisitos para inscribirte ya

Este 30 de septiembre vence el plazo para solicitar ambas becas, una entrega 5 mil 800 pesos bimestrales y el otro mil 900

Hoy es el último día de registro para las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra: links y requisitos para inscribirte ya

Marcelo Ebrard participa en el G20 de Comercio: México se sienta con Estados Unidos y Europa

El titular de Economía sostendrá bilaterales con el representante comercial de EU y el comisario europeo, con el T-MEC como telón de fondo

Marcelo Ebrard participa en el G20 de Comercio: México se sienta con Estados Unidos y Europa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Blindan al aguacate del narco en México: Semarnat prohíbe exportación si fue cultivado en huertas deforestadas

Blindan al aguacate del narco en México: Semarnat prohíbe exportación si fue cultivado en huertas deforestadas

Balacera en Morelos deja un servidor público muerto y otro herido: fiscalía investiga ataque

La disputa entre Los Cabrera y La Línea deja 113 homicidios y 175 detenidos en dos años en Chihuahua

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: familiares de mineros de la Concordia exigen a empresa entregar evidencias de la desaparición de los 10 trabajadores

Acusan en EEUU a mexicanos de traficar niños migrantes y darles gomitas con THC para sedarlos

ENTRETENIMIENTO

Estas son las repercusiones legales de los delitos de los que se les acusa a Naim Darrechi, Agustín Fernández y Suavecito

Estas son las repercusiones legales de los delitos de los que se les acusa a Naim Darrechi, Agustín Fernández y Suavecito

Tras quedar fuera de Morena, Sergio Mayer regresa a los realities con ‘Juego de Villanos’

“Ni en mis peores me hubiera sentado a escribir con ella”: Gala Montes reaviva la polémica con María José por presunto plagio de canción

Potro Caballero busca frenar posible cárcel con una conciliación tras demanda de Arturo Islas: “Le mando una disculpa”

La GAM presenta su nuevo territorio de paz con concierto gratuito de los Askis

DEPORTES

Oakland Alameda Coliseum: conoce la historia del estadio donde se enfrentarán América y Chivas este domingo

Oakland Alameda Coliseum: conoce la historia del estadio donde se enfrentarán América y Chivas este domingo

Joel Huiqui reconoce preocupación en Cruz Azul tras sumar tres partidos sin victoria

El día que el Clásico Nacional estuvo a punto de desaparecer: Emilio Azcárraga buscó comprar a Chivas y Jorge Vergara lo impidió

Portero del Atlético Morelia arremete contra Álvaro Ortiz y la AMFPro AMFPro: exige claridad sobre el ascenso y descenso

Del América al ojo del huracán europeo: el recorrido de Ferran Soriano antes del histórico fallo contra el Manchester City