Alicia Bárcena califica de novedosa nueva ley de Bienestar Animal: reconoce a animales como seres sintientes

Alicia Bárcena interviene en una conferencia sobre la transición hacia un modelo de ambientalismo humanista.

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Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), calificó como novedosa la nueva ley de Bienestar Animal aprobada por el Senado y destacó que uno de sus principales avances es reconocer a los animales como seres sintientes, así como establecer disposiciones para su protección.

“Yo creo que es una ley muy novedosa, es una ley única”, expresó Bárcena durante la conferencia matutina de este miércoles, al responder una pregunta sobre el dictamen aprobado ayer.

La funcionaria colocó el reconocimiento de los animales como seres sintientes entre los elementos centrales del proyecto. Para la funcionaria, esta disposición resulta fundamental para orientar su protección.

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Además, explicó que el proyecto contempla tres grandes grupos: animales de compañía, animales utilizados para la producción y fauna silvestre. Señaló que su elaboración requirió la colaboración de dependencias federales, legisladores y autoridades de las entidades federativas.

Bárcena explicó que la propuesta aborda necesidades de distintos grupos de animales y que su construcción fue un trabajo colegiado. Aunque manifestó satisfacción por el resultado, reconoció que alcanzar los acuerdos necesarios fue un proceso complejo.

La secretaria señaló que hubo coordinación con el Senado de la República y la Cámara de Diputados, así como con instituciones vinculadas con la salud, la producción agropecuaria y la protección ambiental. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, donde continuará el proceso legislativo antes de que pueda convertirse en una norma vigente.

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En su intervención reconoció la participación de Maki Ortiz, en el Senado, y de Gaby Benavides, en Diputados. También destacó el trabajo de los equipos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del área de vida silvestre.

Su valoración se concentró en el reconocimiento jurídico de los animales, la cobertura de diferentes especies y una distribución más clara de las tareas que corresponden a las autoridades.

Animales de compañía, producción y fauna silvestre: los grupos que contempla el proyecto

Bárcena explicó que la ley busca proteger a los animales en distintos contextos. Durante su respuesta identificó tres categorías principales:

Animales de compañía: destacó que constituyen un grupo importante dentro del proyecto y de las medidas de protección.

Animales para la producción: señaló que también requieren protección y que, para abordar este ámbito, se trabajó con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Fauna silvestre: mencionó a los animales que viven en condiciones silvestres como otro de los grupos considerados en la propuesta.

La funcionaria subrayó que la elaboración del texto involucró a la Secretaría de Salud, debido a los asuntos sanitarios relacionados con la materia. En el caso de los animales de producción, resaltó la colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

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De acuerdo con su explicación, estas intervenciones permitieron reunir responsabilidades y perspectivas de varias dependencias en un mismo proyecto legislativo.

La ley precisará responsabilidades de la Federación y los estados

Otro de los aspectos destacados por la secretaria fue la distribución de competencias entre autoridades federales y estatales. Bárcena señaló que se trabajó con las entidades federativas para establecer con mayor claridad las responsabilidades de cada orden de gobierno.

Este punto forma parte del alcance nacional que tendrá la legislación si concluye su aprobación. La funcionaria lo presentó como uno de los resultados del trabajo conjunto entre las instituciones participantes.

Aunque celebró lo alcanzado, el proyecto todavía debe continuar su revisión en la Cámara de Diputados. La aprobación del Senado constituye una etapa del procedimiento legislativo y aún queda pendiente su conclusión.

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Bárcena también abordó las acciones de México frente al cambio climático

En una segunda pregunta, la titular de Semarnat abordó la política climática del Gobierno de México. Explicó que el programa contempla mitigación, mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y adaptación a los efectos del cambio climático.

Según Bárcena, el inventario de emisiones permite identificar a los sectores que más contribuyen a ellas. Señaló que el transporte representa 20 por ciento y que se trabaja con cada sector para reducir sus emisiones.

En materia de adaptación, mencionó la erosión de playas en Tabasco, donde, dijo, se realizan acciones con el gobierno estatal. Destacó la recuperación de manglares y dunas por su función protectora de las costas frente al impacto de los huracanes.

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La secretaria sostuvo que, ante los fenómenos naturales, la preparación debe incluir sistemas de adaptación que permitan enfrentar mejor sus efectos y proteger los territorios expuestos.