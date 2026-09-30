Programas de Televisa dan el pésame tras la inesperada muerte del primer actor Otto Sirgo: “Huella imborrable” (RS)

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Los programas de Televisa despiden este miércoles 30 de septiembre a Otto Sirgo, primer actor que murió a los 79 años tras un problema cardiaco y días de hospitalización, según relató su hija Valerie Sirgo.

Andrea Legarreta y la producción de Hoy recordaron la carrera, la vida familiar y el duelo que el actor mantuvo desde la muerte de su esposa, Maleni Morales, en 2020.

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La Asociación Nacional de Actores confirmó el fallecimiento del intérprete cubano-mexicano la noche del martes 29 de septiembre. Sirgo acumuló más de cinco décadas de trabajo en televisión, cine y teatro, con participación en más de 50 telenovelas y más de 30 montajes teatrales.

Durante la emisión de Hoy, la producción presentó una semblanza sobre la trayectoria del actor, desde su nacimiento el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, hasta su llegada a México en 1968, cuando tenía 21 años.

El matutino repasó sus apariciones en producciones como Los ricos también lloran, Rosa salvaje, Alcanzar una estrella 2 y Lazos de amor. Esta última actuación le dio el premio TVyNovelas en 1996.

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Andrea Legarreta recuerda la relación de Otto Sirgo con Maleni Morales

Andrea Legarreta habló sobre el actor y recordó su vínculo con Maleni Morales, actriz con quien estuvo casado durante 47 años y tuvo a sus hijas Valery y Tania.

La conductora afirmó que Sirgo conservaba el cariño de sus colegas y del público. “Un hombre increíble y, bueno, sin duda debe estar ahora muy feliz con su Maleni, que se le había adelantado. Así lo recordamos”, dijo durante la transmisión.

Andrea Legarreta recuerda la relación de Otto Sirgo con Maleni Morales Ig/ottosirgo

Morales murió en noviembre de 2020. En los últimos años, Sirgo habló públicamente del cambio que enfrentó tras la pérdida de su esposa y de las dificultades para retomar su vida social.

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En mayo de 2025, en una entrevista con Televisa Espectáculos, el actor dijo que dejó de salir con frecuencia desde el fallecimiento de Maleni. “Lo que ya se me han quitado mucho las ganas de salir, de andar en la calle y desde que murió Maleni prácticamente no salgo, he dejado de socializar, la verdad”, expresó entonces.

La producción de Hoy señaló que el retiro no formaba parte de los planes del intérprete. Tras su trabajo en Doménica Montero y la serie El precio de la fama, Sirgo preparaba un personaje para el proyecto Cruzando destinos: Marruecos en el corazón.

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La causa de muerte de Otto Sirgo fue un problema cardiaco

Valerie Sirgo explicó ante medios de comunicación que su padre pasó varios días hospitalizado antes de volver a su casa. La hija del actor dijo que él decidió regresar a su domicilio y murió ahí.

“Mi papá ya estaba cansado y su corazón le falló un poquito. Pasó unos días en el hospital, él decidió volver a casa, estaba bien y pues... descansó”, declaró Valerie Sirgo.

La hija del intérprete también vinculó el cansancio de su padre con el duelo por Maleni Morales. “Definitivamente sé que no se recuperó de la pérdida de mi mamá, la extrañaba mucho y creo que ahorita están muy felices los dos”, comentó.

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Hoy difundió una entrevista previa con Sirgo, quien reconocía que enfrentaba un problema de equilibrio. El actor aseguró que, fuera de esa condición, se sentía en buenas condiciones de salud.

“Yo me siento que envejezco de acuerdo a mi edad. La verdad, yo estoy muy bien. Tengo solamente una bronca muy fuerte, que es que he perdido el equilibrio, pero de todo lo demás estoy al cien por ciento”, dijo Sirgo.

El padecimiento le llevó a rechazar una obra de teatro que incluía movimientos físicos y escenas en las que debía brincar. También había mencionado una tos persistente relacionada con su historial de tabaquismo.

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‘Despierta’ y ‘En Punto’ se suman al homenaje a Otto Sirgo

El noticiero Despierta, conducido por Danielle Dithurbide, dedicó un espacio para recordar la carrera del primer actor durante su emisión de este miércoles 30 de septiembre.

La noche anterior, el noticiero En Punto, conducido por Enrique Acevedo, informó sobre la confirmación de la muerte de Sirgo y se sumó a los mensajes de despedida difundidos en la televisión.

‘Despierta’ y ‘En Punto’ se suman al homenaje a Otto Sirgo (@ANDIMexico)

En Hoy, también se presentaron mensajes de integrantes del medio artístico que trabajaron con el actor. Una de las voces consultadas recordó que compartió pantalla con él y lo describió como un profesional cercano con sus compañeros.

“Me encantó trabajar con él, es un encanto, es un profesional, es simpatiquísimo, te diviertes mucho con él”, expresó una colega del intérprete en el material transmitido por el programa.

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La producción subrayó que el actor fue maestro de distintas generaciones y mantuvo actividad en el teatro, además de sus papeles en telenovelas. El programa cerró su homenaje con un mensaje de despedida: “Descanse en paz, señor Otto Sirgo”.