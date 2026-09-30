México

Programas de Televisa dan el pésame tras la inesperada muerte del primer actor Otto Sirgo: “Huella imborrable”

Andrea Legarreta y la producción de Hoy recordaron la carrera, la vida familiar y el duelo que el actor mantuvo desde la muerte de su esposa, Maleni Morales, en 2020

Programas de Televisa dan el pésame tras la inesperada muerte del primer actor Otto Sirgo: “Huella imborrable” (RS)
Programas de Televisa dan el pésame tras la inesperada muerte del primer actor Otto Sirgo: “Huella imborrable” (RS)
Guardar

Los programas de Televisa despiden este miércoles 30 de septiembre a Otto Sirgo, primer actor que murió a los 79 años tras un problema cardiaco y días de hospitalización, según relató su hija Valerie Sirgo.

Andrea Legarreta y la producción de Hoy recordaron la carrera, la vida familiar y el duelo que el actor mantuvo desde la muerte de su esposa, Maleni Morales, en 2020.

PUBLICIDAD

La Asociación Nacional de Actores confirmó el fallecimiento del intérprete cubano-mexicano la noche del martes 29 de septiembre. Sirgo acumuló más de cinco décadas de trabajo en televisión, cine y teatro, con participación en más de 50 telenovelas y más de 30 montajes teatrales.

Durante la emisión de Hoy, la producción presentó una semblanza sobre la trayectoria del actor, desde su nacimiento el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, hasta su llegada a México en 1968, cuando tenía 21 años.

El matutino repasó sus apariciones en producciones como Los ricos también lloran, Rosa salvaje, Alcanzar una estrella 2 y Lazos de amor. Esta última actuación le dio el premio TVyNovelas en 1996.

PUBLICIDAD

Andrea Legarreta recuerda la relación de Otto Sirgo con Maleni Morales

Andrea Legarreta habló sobre el actor y recordó su vínculo con Maleni Morales, actriz con quien estuvo casado durante 47 años y tuvo a sus hijas Valery y Tania.

La conductora afirmó que Sirgo conservaba el cariño de sus colegas y del público. “Un hombre increíble y, bueno, sin duda debe estar ahora muy feliz con su Maleni, que se le había adelantado. Así lo recordamos”, dijo durante la transmisión.

Andrea Legarreta recuerda la relación de Otto Sirgo con Maleni Morales Ig/ottosirgo
Andrea Legarreta recuerda la relación de Otto Sirgo con Maleni Morales Ig/ottosirgo

Morales murió en noviembre de 2020. En los últimos años, Sirgo habló públicamente del cambio que enfrentó tras la pérdida de su esposa y de las dificultades para retomar su vida social.

En mayo de 2025, en una entrevista con Televisa Espectáculos, el actor dijo que dejó de salir con frecuencia desde el fallecimiento de Maleni. “Lo que ya se me han quitado mucho las ganas de salir, de andar en la calle y desde que murió Maleni prácticamente no salgo, he dejado de socializar, la verdad”, expresó entonces.

La producción de Hoy señaló que el retiro no formaba parte de los planes del intérprete. Tras su trabajo en Doménica Montero y la serie El precio de la fama, Sirgo preparaba un personaje para el proyecto Cruzando destinos: Marruecos en el corazón.

La causa de muerte de Otto Sirgo fue un problema cardiaco

Valerie Sirgo explicó ante medios de comunicación que su padre pasó varios días hospitalizado antes de volver a su casa. La hija del actor dijo que él decidió regresar a su domicilio y murió ahí.

“Mi papá ya estaba cansado y su corazón le falló un poquito. Pasó unos días en el hospital, él decidió volver a casa, estaba bien y pues... descansó”, declaró Valerie Sirgo.

La hija del intérprete también vinculó el cansancio de su padre con el duelo por Maleni Morales. “Definitivamente sé que no se recuperó de la pérdida de mi mamá, la extrañaba mucho y creo que ahorita están muy felices los dos”, comentó.

Hoy difundió una entrevista previa con Sirgo, quien reconocía que enfrentaba un problema de equilibrio. El actor aseguró que, fuera de esa condición, se sentía en buenas condiciones de salud.

“Yo me siento que envejezco de acuerdo a mi edad. La verdad, yo estoy muy bien. Tengo solamente una bronca muy fuerte, que es que he perdido el equilibrio, pero de todo lo demás estoy al cien por ciento”, dijo Sirgo.

El padecimiento le llevó a rechazar una obra de teatro que incluía movimientos físicos y escenas en las que debía brincar. También había mencionado una tos persistente relacionada con su historial de tabaquismo.

‘Despierta’ y ‘En Punto’ se suman al homenaje a Otto Sirgo

El noticiero Despierta, conducido por Danielle Dithurbide, dedicó un espacio para recordar la carrera del primer actor durante su emisión de este miércoles 30 de septiembre.

La noche anterior, el noticiero En Punto, conducido por Enrique Acevedo, informó sobre la confirmación de la muerte de Sirgo y se sumó a los mensajes de despedida difundidos en la televisión.

Otto Sirgo
‘Despierta’ y ‘En Punto’ se suman al homenaje a Otto Sirgo (@ANDIMexico)

En Hoy, también se presentaron mensajes de integrantes del medio artístico que trabajaron con el actor. Una de las voces consultadas recordó que compartió pantalla con él y lo describió como un profesional cercano con sus compañeros.

“Me encantó trabajar con él, es un encanto, es un profesional, es simpatiquísimo, te diviertes mucho con él”, expresó una colega del intérprete en el material transmitido por el programa.

La producción subrayó que el actor fue maestro de distintas generaciones y mantuvo actividad en el teatro, además de sus papeles en telenovelas. El programa cerró su homenaje con un mensaje de despedida: “Descanse en paz, señor Otto Sirgo”.

Temas Relacionados

Otto SirgoTelevisaHoyTelenovelasmexico-noticiasmexico-entretenimeintoAndrea Legarreta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hoy es el último día de registro para las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra: links y requisitos para inscribirte ya

Este 30 de septiembre vence el plazo para solicitar ambas becas, una entrega 5 mil 800 pesos bimestrales y el otro mil 900

Hoy es el último día de registro para las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra: links y requisitos para inscribirte ya

Marcelo Ebrard participa en el G20 de Comercio: México se sienta con Estados Unidos y Europa

El titular de Economía sostendrá bilaterales con el representante comercial de EU y el comisario europeo, con el T-MEC como telón de fondo

Marcelo Ebrard participa en el G20 de Comercio: México se sienta con Estados Unidos y Europa

Ante la presión de las potencias, Francia propone a México construir una “tercera vía” económica

Actualmente, la presencia del país europeo en México está integrada por unas 700 compañías, entre ellas 37 de las 40 más grandes de Francia

Ante la presión de las potencias, Francia propone a México construir una “tercera vía” económica

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de septiembre? Reportan atrasos en Línea A

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de septiembre? Reportan atrasos en Línea A

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 30 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 30 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Blindan al aguacate del narco en México: Semarnat prohíbe exportación si fue cultivado en huertas deforestadas

Blindan al aguacate del narco en México: Semarnat prohíbe exportación si fue cultivado en huertas deforestadas

Balacera en Morelos deja un servidor público muerto y otro herido: fiscalía investiga ataque

La disputa entre Los Cabrera y La Línea deja 113 homicidios y 175 detenidos en dos años en Chihuahua

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: familiares de mineros de la Concordia exigen a empresa entregar evidencias de la desaparición de los 10 trabajadores

Acusan en EEUU a mexicanos de traficar niños migrantes y darles gomitas con THC para sedarlos

ENTRETENIMIENTO

Estas son las repercusiones legales de los delitos de los que se les acusa a Naim Darrechi, Agustín Fernández y Suavecito

Estas son las repercusiones legales de los delitos de los que se les acusa a Naim Darrechi, Agustín Fernández y Suavecito

Tras quedar fuera de Morena, Sergio Mayer regresa a los realities con ‘Juego de Villanos’

“Ni en mis peores me hubiera sentado a escribir con ella”: Gala Montes reaviva la polémica con María José por presunto plagio de canción

Potro Caballero busca frenar posible cárcel con una conciliación tras demanda de Arturo Islas: “Le mando una disculpa”

La GAM presenta su nuevo territorio de paz con concierto gratuito de los Askis

DEPORTES

Oakland Alameda Coliseum: conoce la historia del estadio donde se enfrentarán América y Chivas este domingo

Oakland Alameda Coliseum: conoce la historia del estadio donde se enfrentarán América y Chivas este domingo

Joel Huiqui reconoce preocupación en Cruz Azul tras sumar tres partidos sin victoria

El día que el Clásico Nacional estuvo a punto de desaparecer: Emilio Azcárraga buscó comprar a Chivas y Jorge Vergara lo impidió

Portero del Atlético Morelia arremete contra Álvaro Ortiz y la AMFPro AMFPro: exige claridad sobre el ascenso y descenso

Del América al ojo del huracán europeo: el recorrido de Ferran Soriano antes del histórico fallo contra el Manchester City