México

Sheinbaum revisa constitución de Nayarit y detecta que Jasmine Bugarín no puede competir en elección de 2027: “Que lo aclare Morena”

La mandataria pidió revisar la Constitución de la entidad para verificar si la candidata de Morena podría o no contender en las elecciones

Morena designa coordinadora en Nayarit.
Morena designa coordinadora en Nayarit.
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La presidenta Claudia Sheinbaum protagonizó un incómodo momento durante su conferencia de prensa matutina al hablar sobre el caso de la coordinadora estatal de la Defensa de la Soberanía en Nayarit, Jasmine Bugarín, luego de que se difundiera que tiene doble nacionalidad.

La mandataria fue cuestionada sobre Jasmine Bugarín, la coordinadora de Morena, nombrada el pasado 28 de septiembre, quien nació en California, Estados Unidos, y posteriormente acreditó la nacionalidad mexicana, y que sería la elegida del partido guinda para contender por la gobernatura de Nayarit durante los comicios de 2027.

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La pregunta surgió en un contexto en el que la mandataria abordó la recién aprobada reforma constitucional que obliga a cualquier aspirante a renunciar a su segunda nacionalidad —en caso de tenerla— para ocupar algún cargo de gobernador o presidente de México. En ese contexto, la primera pregunta de la mandataria fue que Jasmine Bugarín aclare el tema de su doble nacionalidad.

Sin embargo, recordó que es la constitución estatal la que debería establecer si puede o no ser gobernadora —en caso de ganar las elecciones. “No sé cómo sea la constitución de Nayarit. O sea, habría que revisar la Constitución de Nayarit, qué es lo que dice de nacimiento”, explicó la mandataria.

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