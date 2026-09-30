México

Del ring a la Cámara de Diputados: la polémica trayectoria política de Jorge Kahwagi en México

El exboxeador tuvo una carrera política dentro del Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza

Jorge Kahwagi llega a la reunión de líderes parlamentarios en San Lázaro. FOTO: Juan Pablo Zamora/CUARTOSCURO.COM
Jorge Kahwagi llega a la reunión de líderes parlamentarios en San Lázaro. FOTO: Juan Pablo Zamora/CUARTOSCURO.COM
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Jorge Kahwagi Macari, empresario y exboxeador, falleció hoy a los 58 años de edad y a pocos meses de que murió su papá Jorge Kahwagi Gastine, informó Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien recordó su paso por la política.

Kahwagi Macari fue uno de los principales personajes políticos en México durante la primera década de los años 2000, cuando tuvo una carrera dentro de dos partidos y ocupó incluso un curul en la Cámara de Diputados.

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De acuerdo con su perfil curricular, el exboxeador fue egresado de la Universidad Iberoamericana, donde estudió la licenciatura en Administración de Empresas, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la carrera en Derecho.

Jorge Kahwagi Macari
Jorge Kahwagi Macari

Según la misma información publicada en el Sistema de Información Legislativa (SIL), el exboxeador fue miembro activo del Partido Verde del 2001 al 2006. En este último año, también laboró como coordinador de enlace ciudadano y social del CEN del PVEM.

Del 2006 al 2007 fue secretario general de la Junta Ejecutiva Nacional del Partido Nueva Alianza (PANAL) y posteriormente, presidente de la Junta Ejecutiva Nacional del mismo.

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Trayectoria en Cámara de Diputados

Del 2003 al 2004 fue diputado federal en la LIX Legislatura. por el Partido Verde. De forma simultánea fue coordinador de dicha bancada en la Cámara de Diputados, vicecoordinador de relaciones con otros partidos políticos y secretario de la Comisión de Economía.

En el siguiente periodo, del 2009 al 2012, fue diputado de representación proporcional del partido Nueva Alianza, por el entonces Distrito Federal.

Como legislador desempeñó funciones como: coordinador del PVEM, vicecoordinador de relaciones con otros partidos políticos y secretario de la Comisión de Economía.

MEXICO, DF 28JUNIO2005.- El diputado del Partido Verde Ecologista Jorge Kahwagi antes de la sesiòn donde se aprobò el voto de los mexicanos en el extranjero FOTO: Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM
MEXICO, DF 28JUNIO2005.- El diputado del Partido Verde Ecologista Jorge Kahwagi antes de la sesiòn donde se aprobò el voto de los mexicanos en el extranjero FOTO: Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con el mismo portal, presentó más de 150 iniciativas, la mayoría enfocadas al ámbito de Hacienda, financiero, tributario y de impuestos.

No obstante, también presentó reformas a la Ley Federal del Trabajo y otra más a favor de la reinserción social de los menores de edad involucrados en delitos, así como modificaciones a la Ley de Vivienda para la creación de un programa para facilitar el acceso a trabajadores con discapacidad.

Sin embargo, su paso por la Cámara de Diputados también estuvo marcada por diversas polémicas, entre las que destaca que en el 2004 solicitó licencia para separarse de su cargo y participar en el reality show Big Brother.

Esto no solo generó críticas por parte de los partido de oposición, al señalar una falta de compromiso con su cargo, sino que también lo llevó a suspender temporalmente su carrera política.

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