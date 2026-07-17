Fiscalía de Nuevo León realiza cateo en casa del cantante Arnulfo Jr. por caso de feminicidio ligado a su hijo (Facebook: Arnulfo Jr / FGJ Nuevo León)

Un hijo del cantante de regional mexicano Arnulfo Jr. ha sido vinculado extraoficialmente a las indagatorias por el feminicidio de Yahaira Alvarado, una joven de 25 años que fue quemada viva en el municipio de Juárez, Nuevo León, el 10 de julio.

A través de sus cuentas oficiales, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó la noche del jueves que agentes realizaron un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Tolteca, en Guadalupe, “como parte de una investigación relacionada con el aseguramiento de un vehículo en la misma zona, derivado de un hecho delictivo”.

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Telediario reportó en vivo las acciones operativas y señaló que una camioneta incautada está a nombre del hijo de Arnulfo Jr., cuya identidad no ha sido revelada públicamente.

La unidad fue asegurada para realizar un peritaje y recabar indicios biológicos, documentales y tecnológicos necesarios para esclarecer la carpeta de investigación del feminicidio de Pamela Yajaira.

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Paralelamente, agentes de la FGJNL catearon en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Rincón de la Tierra y Rincón de la Basílica, situada en la colonia Rincón de Guadalupe, para ejecutar la orden judicial de inspección complementaria.

De acuerdo con versiones extraoficiales, un hombre y una mujer fueron detenidos previamente por su probable participación en los hechos, versión que no ha sido confirmada por la dependencia.

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La Fiscalía de Nuevo León informa sobre un cateo en un domicilio de Guadalupe, Nuevo León, relacionado con la investigación de un hecho delictivo y el aseguramiento de un vehículo. (X: FGJNL)

Arnulfo Jr. es hermético ante las acusaciones

Por su parte, el cantante Arnulfo Jr. ha sido hermético ante las versiones que vinculan a su hijo con el feminicidio de Yahaira Alvarado. Sus últimas publicaciones en redes sociales se centran en la promoción de su presentación en la Feria de Santa Catarina, el sábado 18 de julio.

El caso de Yahaira Alvarado

El caso de Yahaira Alvarado ha generado indignación y consternación en el estado. La joven fue localizada con quemaduras severas el viernes 10 de julio en la colonia Lomas del Sol, en Juárez, después de asistir a una fiesta en Guadalupe con un hombre que conoció en redes sociales.

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Según testigos, en el lugar fue atacada por dos hombres, quienes le rociaron gasolina. Fue trasladada al Hospital General de Juárez, donde falleció horas más tarde.

Yahaira Alvarado fue localizada con quemaduras severas en la colonia Lomas del Sol de Juárez el 10 de julio. (Facebook)

¿Quién es Arnulfo Jr., “El Pirata del Amor”?

Arnulfo López Gallegos, conocido artísticamente como Arnulfo Jr. “El Pirata del Amor”, ha construido una carrera dentro de la música regional mexicana inspirada por la tradición familiar. Es hijo de Arnulfo López Sánchez, exvocalista de Traileros del Norte, influencia que marcó su acercamiento a los escenarios desde temprana edad.

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A lo largo de su trayectoria ha formado parte de agrupaciones como La Amenaza, El Golpe, El Tráiler de Lupe Villarreal y Los Arcángeles del Norte, experiencias que le permitieron consolidar un estilo propio dentro del género norteño.

Con el paso de los años, Arnulfo Jr. ganó reconocimiento gracias a su interpretación de temas de corte romántico y a una propuesta musical que le valió el apodo de “El Pirata del Amor”. Entre las canciones más conocidas de su repertorio destacan “Soy la calle”, “En tu basura” y “Abeja reina”, piezas que forman parte habitual de sus conciertos.

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Uno de los momentos recientes más destacados de su carrera ocurrió el 20 de mayo, cuando compartió escenario con Luis Antonio López “El Mimoso” en el Domo Care de Monterrey. La presentación reunió a miles de asistentes que acompañaron al cantante durante buena parte del espectáculo.

En las últimas horas, el nombre de Arnulfo Jr. volvió a ocupar espacio en la conversación pública, aunque por motivos ajenos a su actividad artística.

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Autoridades de Nuevo León mantienen investigaciones relacionadas con el feminicidio de Yahaira Alvarado, caso en el que su hijo es señalado como presunto implicado.

Hasta el momento, las indagatorias continúan y las autoridades no han informado una resolución definitiva sobre el caso.