Capacita Laumir a su personal para fortalecer la higiene en hospitales

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La operación de un hospital involucra una serie de actividades que van más allá de la atención de médicos y enfermeras. Entre ellas se encuentra la limpieza y desinfección de los espacios, una labor que requiere procedimientos específicos y personal capacitado.

Con este objetivo, Laumir S.A. de C.V. lleva a cabo procesos de capacitación dirigidos a los trabajadores que participan en sus servicios de limpieza hospitalaria en distintos centros médicos de la Ciudad de México.

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La formación contempla protocolos relacionados con la higiene de las instalaciones, el lavado correcto de manos, la clasificación de áreas hospitalarias y el manejo de residuos biológico-infecciosos.

Preparación para distintos niveles de riesgo

Dentro de un hospital existen áreas con diferentes características y niveles de riesgo, por lo que las labores de limpieza no pueden realizarse bajo un único procedimiento.

El personal capacitado por *Laumir S.A. de C.V.* recibe información sobre las particularidades de cada espacio y los procesos que deben seguirse para realizar las labores de limpieza y desinfección.

La preparación también contempla medidas relacionadas con la manipulación y separación de residuos generados durante la atención médica.

De acuerdo con la empresa, mantener una capacitación constante permite reforzar los procedimientos que diariamente se aplican en los centros médicos donde presta sus servicios.

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Una actividad que ocurre todos los días

La limpieza hospitalaria es una actividad permanente. Habitaciones, pasillos, áreas de atención y espacios especializados requieren diferentes procesos de limpieza durante la jornada.

“Antes de que un paciente entre a un quirófano, ya hubo un equipo que limpió y desinfectó cada centímetro de la sala”, explica un vocero de Laumir S.A. de C.V.

Aunque buena parte de este trabajo ocurre sin que los pacientes lo perciban, representa una parte de la operación cotidiana de un hospital.

Capacitación como parte del servicio

Además de la ejecución de las labores de limpieza, la capacitación y supervisión del personal forman parte de los procesos que Laumir mantiene para sus servicios hospitalarios.

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La empresa participa en la limpieza de centros médicos en distintas regiones del país y señala que la preparación de sus equipos busca mantener procedimientos definidos para cada tipo de espacio.

El objetivo es que las tareas de limpieza, desinfección y manejo de residuos se realicen de manera ordenada y bajo protocolos establecidos.