México

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy lunes 28 de septiembre en Ciudad de México?

El costo de los carburantes en el país depende de varios factores, entre ellos los costos de referencia, la carga impositiva y los gastos asociados a la logística de traslado

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Guardar

El precio de los combustibles en México, según la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se determina a partir de factores como la cotización internacional del petróleo, el valor de los productos derivados y el tipo de cambio del dólar, además de impuestos y gastos de distribución y comercialización.

El mercado regula las primeras tres variables, mientras que los impuestos corresponden a las autoridades y los márgenes comerciales responden a la ubicación, así como a los acuerdos entre petroleras y distribuidores.

PUBLICIDAD

Mantenerse al tanto de estas fluctuaciones permite a los consumidores elegir opciones que se ajusten mejor a su economía.

El precio de la gasolina por litro en la Ciudad de México

La gasolina magna se encuentra en un promedio de 23.819 pesos por litro.

Finalmente, el diésel está en un promedio de 26.973 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium, se vende en un promedio de 28.806 pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)
La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Ciudad de Méxicomexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El impacto del huracán Polo al tocar tierra como categoría 2 en Comondú, Baja California Sur: videos

Conagua pronostica lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros y oleaje de 10 metros en Baja California Sur y Sonora tras el paso del huracán

El impacto del huracán Polo al tocar tierra como categoría 2 en Comondú, Baja California Sur: videos

Naim Darrechi insiste en que no acosó a la madre de Abelito y se justifica: “Yo noté que había consentimiento”

El influencer español contrasta su disculpa inicial con un nuevo mensaje donde defiende el baile como consensuado

Naim Darrechi insiste en que no acosó a la madre de Abelito y se justifica: “Yo noté que había consentimiento”

La reacción de Andrea Chávez durante el anuncio de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador de Morena en Chihuahua: “Cabeza en alto”

Entre muecas y un llanto reprimido, Andrea Chávez escuchó el anuncio que la dejó fuera de la coordinación de Morena en Chihuahua

La reacción de Andrea Chávez durante el anuncio de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador de Morena en Chihuahua: “Cabeza en alto”

Agustín Fernández borra comunicado donde pedía disculpas a mamá de Abelito

El influencer argentino eliminó el mensaje en el que ofrecía una disculpa pública tras las acusaciones de acoso surgidas después de bailar junto a Naim Darrechi con la madre de Abelito

Agustín Fernández borra comunicado donde pedía disculpas a mamá de Abelito

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 29 de septiembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 29 de septiembre de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de septiembre: aseguran 341 kilos de droga en Sonora y Baja California, decomisan cocaína, metanfetamina y fentanilo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de septiembre: aseguran 341 kilos de droga en Sonora y Baja California, decomisan cocaína, metanfetamina y fentanilo

En los últimos cuatro años, 7 de cada 10 homicidios en el Istmo de Tehuantepec estarían ligados a "Los Cromos", brazo armado del CJNG

Confirma Fiscalía de Oaxaca que existen al menos seis investigaciones en curso contra autoridades municipales por narcovinculos

Capturan a cinco personas ligadas a "El Mansito", operador criminal abatido por la Guardia Civil en Morelia

Procesan a "El Fideos", sicario menor de edad de la Anti Unión y ligado al homicidio de dos mujeres en una vecindad de la colonia Morelos

ENTRETENIMIENTO

¿Qué le pasó a Emiliano Aguilar? Reportan que el cantante está hospitalizado y elimina sus redes sociales

¿Qué le pasó a Emiliano Aguilar? Reportan que el cantante está hospitalizado y elimina sus redes sociales

Naim Darrechi asegura que no se disculpará con Aarón Mercury tras la pelea en el cumpleaños de Abelito: “Te llevaste tu correctivo”

Naim Darrechi insiste en que no acosó a la madre de Abelito y se justifica: “Yo noté que había consentimiento”

Agustín Fernández borra comunicado donde pedía disculpas a mamá de Abelito

Wendy Guevara y Paola Suárez sorprenden a Karina Torres en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Chepo Reynoso acepta que Canelo Álvarez está cerca del retiro tras 21 años como boxeador: “No tiene nada que demostrar”

Chepo Reynoso acepta que Canelo Álvarez está cerca del retiro tras 21 años como boxeador: “No tiene nada que demostrar”

Orbelín Pineda toma postura sobre Alexis Vega tras anunciar posible retiro de la Selección Mexicana: “Es difícil”

Rafa Márquez condiciona al Tala Rangel en la portería para el México vs Perú: “Aquí nadie está asegurado”

Gil Mora es temido por entrenador de Perú y advierte que buscará frenarlo a como dé lugar

Checo Pérez y Cadillac alistan exhibición en las calles de CDMX: ruta, horario y detalles