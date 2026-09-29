México

Predicción del estado del tiempo en Guadalajara para este martes 29 de septiembre

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está la predicción del tiempo para las siguientes horas en Guadalajara.

El clima para este martes 29 de septiembre en Guadalajara alcanzará los 30.4 grados, mientras que la temperatura mínima será de 17.2 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 5.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 5%, con una nubosidad del 97%, durante el día, además de una nubosidad del 90%, a lo largo de la noche con una probabilidad de lluvia nocturna de 55%.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 22.2 kilómetros por hora en el día y los 7.4 kilómetros por hora por la noche.

El clima tapatío

La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (Cuartoscuro)
La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (Cuartoscuro)

Una de las capitales más importantes de México, Guadalajara, goza de un clima de tipo templado subhúmedo subtropical que además está muy marcado en dos centrales temporadas diferenciadas por la humedad o el clima seco.

PUBLICIDAD

Durante la primavera el clima es más seco y cálido, pero mayo y junio son los meses más calurosos de dicha gran ciudad, con temperaturas que rondan máximos de 35 grados y mínimas de 13 grados.

La temporada de lluvias se hace presente durante el verano (junio a octubre), cuando por lo general se registran tormentas eléctricas, fuertes vientos y granizadas que hacen que el termómetro disminuya a una temperatura de 26.5 grados. El séptimo mes del año es el más lluvioso y el que trae mayor cantidad de días nublados.

Para el otoño las precipitaciones disminuyen y aunque hay días soleados, los vientos son fríos. En el invierno el termómetro tiene una media de 5 grados con ocasionales heladas.

En cuanto a las marcas históricas, se tiene que la temperatura máxima se registró el 6 de mayo de 1994 cuando el termómetro llegó hasta los 38.7 grados; mientras que la más baja se registró el 14 de diciembre de 1997, cuando disminuyó a los -7.0 grados, lo que tuvo como consecuencia la segunda caída de nieve en la ciudad desde la primera ocurrida el 8 de febrero de 1881

¿Cuál es el clima en México?

La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (CUARTOSCURO)
La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (CUARTOSCURO)

México es un país favorecido, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son excesivamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a verse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las fuertes inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un incremento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de Guadalajara.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en GuadalajaraClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fernanda Tapia deja al gobierno la explicación de su “millonario sueldo” como directora de Radio Educación

La directora de Radio Educación reportó percepciones por su cargo público, servicios profesionales y la venta de un inmueble durante 2025

Fernanda Tapia deja al gobierno la explicación de su “millonario sueldo” como directora de Radio Educación

Kimberly Flores habla sobre su relación con Edwin Luna tras el distanciamiento: “No hay momentos difíciles, todos estamos muy bien”

La modelo guatemalteca rechazó que el distanciamiento de Edwin Luna responda a una estrategia publicitaria y asegura que mantienen un trato cordial por el bienestar de sus hijos

Kimberly Flores habla sobre su relación con Edwin Luna tras el distanciamiento: “No hay momentos difíciles, todos estamos muy bien”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de septiembre: aseguran 341 kilos de droga en Sonora y Baja California, decomisan cocaína, metanfetamina y fentanilo

Los operativos en San Luis Río Colorado y Tijuana dejaron además dos personas detenidas y el aseguramiento de sustancias ocultas en vehículos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de septiembre: aseguran 341 kilos de droga en Sonora y Baja California, decomisan cocaína, metanfetamina y fentanilo

Su cuerpo estuvo esperando en la morgue por casi 6 años: CDMX se disculpa con la familia de Braulio Bacilio por la "desaparición administrativa" que sufrió

El Instituto de Servicios Periciales junto con autoridades capitalinas reconocieron omisiones tras enviar a un menor de trece años a la fosa común por casi seis años debido a errores de registro

Su cuerpo estuvo esperando en la morgue por casi 6 años: CDMX se disculpa con la familia de Braulio Bacilio por la "desaparición administrativa" que sufrió

Perú: el pronóstico del tiempo para Cancún este 29 de septiembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Perú: el pronóstico del tiempo para Cancún este 29 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de septiembre: aseguran 341 kilos de droga en Sonora y Baja California, decomisan cocaína, metanfetamina y fentanilo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de septiembre: aseguran 341 kilos de droga en Sonora y Baja California, decomisan cocaína, metanfetamina y fentanilo

En los últimos cuatro años, 7 de cada 10 homicidios en el Istmo de Tehuantepec estarían ligados a "Los Cromos", brazo armado del CJNG

Confirma Fiscalía de Oaxaca que existen al menos seis investigaciones en curso contra autoridades municipales por narcovinculos

Capturan a cinco personas ligadas a "El Mansito", operador criminal abatido por la Guardia Civil en Morelia

Procesan a "El Fideos", sicario menor de edad de la Anti Unión y ligado al homicidio de dos mujeres en una vecindad de la colonia Morelos

ENTRETENIMIENTO

Lucero actualiza el estado de salud de su hija Lucerito Mijares y revela si desea ser abuela

Lucero actualiza el estado de salud de su hija Lucerito Mijares y revela si desea ser abuela

Kimberly Flores habla sobre su relación con Edwin Luna tras el distanciamiento: “No hay momentos difíciles, todos estamos muy bien”

Aarón Mercury explica la pelea con Naim Darrechi durante el cumpleaños de Abelito: “Es un asco de persona”

Keanu Reeves tendrá concierto en México con Dogstar: tocarán con A Perfect Circle y Puscifer

Naim Darrechi pide disculpas tras ser acusado de acosar a la mamá de El Abelito

DEPORTES

Orbelín Pineda toma postura sobre Alexis Vega tras anunciar posible retiro de la Selección Mexicana: “Es difícil”

Orbelín Pineda toma postura sobre Alexis Vega tras anunciar posible retiro de la Selección Mexicana: “Es difícil”

Rafa Márquez condiciona al Tala Rangel en la portería para el México vs Perú: “Aquí nadie está asegurado”

Gil Mora es temido por entrenador de Perú y advierte que buscará frenarlo a como dé lugar

Checo Pérez y Cadillac alistan exhibición en las calles de CDMX: ruta, horario y detalles

Liga Mx: así quedó la tabla de posiciones tras 10 jornadas disputadas del Apertura 2026