Entrevistas en los hogares de mil 500 personas por estado, así fueron las encuestas de Morena para elegir a aspirantes a gubernaturas

Captura de pantalla de la conferencia de prensa de Morena

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Las encuestas con las que Morena definió sus 17 coordinaciones estatales rumbo a las elecciones de 2027 se levantaron casa por casa, con cerca de 1,500 entrevistas, muestras independientes para los estudios espejo y mecanismos de supervisión, grabación y georreferenciación durante el trabajo de campo.

En conferencia de prensa, presidida por Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, y Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, se explicó el proceso que el partido guinda siguió para determinar a quiénes participarán en los próximos comicios en 2027.

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De acuerdo a lo explicado, el método incluyó cuestionarios diseñados por el partido, selección de personas mayores de edad con credencial para votar vigente y tarjetas para que cada entrevistado eligiera entre los aspirantes sin intervención del personal encuestador.

Las mediciones en vivienda fueron precedidas, en los estados con más registros, por encuestas telefónicas para reducir el número de perfiles. Morena recibió casi 300 solicitudes de registro y revisó los expedientes antes de enviar los nombres validados a la Comisión Nacional de Encuestas.

El proceso terminó con la definición de 17 coordinaciones de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. En 16 entidades se realizaron encuestas; en San Luis Potosí, el partido alcanzó un consenso para nombrar a su representante.

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De senadoras con licencia a un fiscal que investigó el asesinato de Carlos Manzo, estos son los perfiles completos de los 17 coordinadores que Morena designó para disputar las gubernaturas de 2027. (CUARTOSCURO/Redes sociales)

Morena incluyó hasta seis perfiles en cada cuestionario

La boleta de las encuestas en vivienda contempló un máximo de seis nombres. Por regla general, Morena colocó a cuatro aspirantes surgidos de su proceso interno, una propuesta del Partido del Trabajo (PT) y otra del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Cuando en una entidad hubo muchos registros, el partido realizó primero un sondeo telefónico. Esa medición permitió identificar a los cuatro perfiles con mayor reconocimiento o competitividad antes de pasar a la encuesta cara a cara.

En los estados donde hubo cuatro o menos aspirantes validados, los nombres pasaron directamente al levantamiento en vivienda. El mecanismo buscó concentrar la medición en quienes cumplían los requisitos establecidos en la convocatoria interna.

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Las empresas encuestadoras recibieron las muestras un día antes de comenzar el trabajo de campo. La entrega con poco tiempo de anticipación buscó resguardar la ubicación de las secciones electorales y evitar que personas interesadas intentaran intervenir en los puntos de levantamiento.

En el proceso participaron las empresas Buendía y Márquez, Covarrubias y Asociados, DEFOE, ENKOLL, Mendoza Blanco y Asociados, Las Heras Demotecnia y BGC, Ulises Beltrán y Asociados, que realizaron encuestas espejo con muestras independientes para contrastar los resultados de la medición interna de Morena.

Las entrevistas fueron cara a cara y en domicilios

Las empresas acudieron a las viviendas seleccionadas y eligieron a un respondiente mayor de edad que contara con credencial para votar vigente. Cada entidad tuvo un tamaño de muestra de aproximadamente 1,500 personas.

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CIUDAD DE MÉXICO, 26AGOSTO2026.- Santiago Nieto fue designado Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Querétaro de la coalición Morena, PT y PVEM. Lo acompañaron: Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de elecciones de Morena. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El cuestionario fue aplicado mediante dispositivos móviles. La información llegó a los servidores de cada firma conforme se realizaron las entrevistas, lo que permitió concentrar los registros de manera inmediata durante el levantamiento.

Las personas entrevistadas no entregaron datos personales. Cuando debían elegir entre los nombres incluidos en el ejercicio, los encuestadores les mostraron una tarjeta para que marcaran su preferencia de forma directa y bajo condición de anonimato.

El proceso fue supervisado, grabado y geoposicionado, de acuerdo con la explicación de las firmas que participaron. El registro georreferenciado permitió ubicar el punto donde se levantó cada cuestionario y revisar que correspondiera con la muestra asignada.

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Las empresas también revisaron que las muestras tuvieran representación geográfica. El diseño consideró municipios, zonas urbanas y áreas rurales para evitar una concentración excesiva de entrevistas en una sola región de cada estado.

Las secciones con problemas fueron sustituidas por otras equivalentes

El trabajo en campo enfrentó obstáculos habituales, como lluvias, caminos de difícil acceso, restricciones de seguridad o secciones a las que no fue posible ingresar. En esos casos, las empresas pudieron sustituir el punto de muestra.

La sustitución no se realizó de manera libre. Las firmas reemplazaron las secciones con dificultades por otras que cumplían las condiciones previstas desde el diseño original, con características equivalentes para mantener los parámetros de la muestra.

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Cada encuestadora trabajó con una muestra independiente. Esto significó que el estudio de Morena y las encuestas espejo no se realizaron necesariamente en las mismas secciones electorales, aunque fueron levantadas durante los mismos días.

El uso de muestras distintas permitió cotejar los resultados entre las mediciones. Morena sostuvo que los estudios espejo coincidieron con la encuesta interna en las entidades donde fueron aplicados.

Morena define a Clara Luz Flores como su coordinadora en Nuevo León.

La encuesta del partido mantuvo el carácter definitorio dentro del procedimiento. Las mediciones externas funcionaron como un instrumento de contraste, aunque los estatutos establecieron que el resultado de la encuesta de Morena sería el que regiría la definición final.

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Los 17 coordinadores quedaron definidos rumbo a las elecciones de 2027

Las coordinaciones quedaron en manos de Nora Ruvalcaba en Aguascalientes, Julieta Andrea Ramírez en Baja California, Manuel Cota en Baja California Sur, Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche y Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua.

También fueron nombrados Rosa María Bayardo en Colima, Beatriz Mojica en Guerrero, Carlos Torres Piña en Michoacán, Jasmine Bugarín en Nayarit, Clara Luz Flores en Nuevo León y Santiago Nieto en Querétaro.

La lista incluyó a Eugenio “Gino” Segura en Quintana Roo, Elí Cervantes en San Luis Potosí, Imelda Castro en Sinaloa, Lorenia Valles en Sonora, Ana Lilia Rivera en Tlaxcala y Verónica Díaz en Zacatecas.

Las coordinaciones antecedieron la definición formal de candidaturas para las gubernaturas que estarán en disputa en 2027. Morena sostuvo que sus estatutos contemplaron el consenso y la encuesta como los mecanismos para resolver sus procesos internos.

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