Manuel Clouthier celebra que Morena dejara fuera a su hermana Tatiana de la coordinación en Nuevo León: “Gracias mil”

La pugna entre los hermanos Clouthier, hijos del histórico líder panista "Maquío", se reavivó tras el nombramiento de Clara Luz Flores como coordinadora rumbo a 2027. (Facebook/CUARTOSCURO)

Guardar

Manuel Clouthier celebró que Morena dejara fuera a su hermana Tatiana Clouthier de la coordinación de Defensa de la Transformación en Nuevo León y le agradeció al partido, a la 4T y a la presidenta Claudia Sheinbaum por impedir que ella “continúe ayudándolos en la destrucción del país”.

El mensaje llegó horas después de que Morena anunciara a Clara Luz Flores como coordinadora rumbo a la gubernatura de las elecciones 2027, en un proceso interno que también dejó fuera a Waldo Fernández, Andrés Mijes y Judith Díaz.

PUBLICIDAD

Manuel Clouthier escribió en X: “Doy gracias a la presidente, a Morena y a la 4 t por no permitir que mi hermana Tatiana continúe ayudándolos en la destrucción del país !!! Gracias Mil !!!” (sic).

(Captura de pantalla)

Manuel Clouthier festejó en X la derrota interna de su hermana

La primera reacción de Manuel Clouthier llegó horas antes, a las 4:23 p.m. del 28 de septiembre, antes del mensaje irónico de agradecimiento. Escribió entonces: “Que chingadazo le pusieron la Presidenta Claudia, Morena y la 4 t a Tatiana al no seleccionarla como su Candidata porque el pretexto que se tenía era una decisión de Género pero aquí fue contundente: ‘tú no’”(sic).

(Captura de pantalla)

Casi cuatro horas después publicó el segundo mensaje. Luego un usuario identificado como Julio Araujo Aispuro respondió a la publicación de Manuel Clouthier con un comentario que reforzó el tono de burla: “Es probable que la hayan salvado de lo que viene Ing!!! Pero su hermana no lo alcanza a ver!!”. Manuel Clouthier contestó: “Pero de eso habrá que darle gracias a Dios por cuidarla !!!”(sic).

PUBLICIDAD

(Captura de pantalla)

Tatiana Clouthier no respondió públicamente a los mensajes de su hermano. Horas después de conocerse el resultado, publicó en su cuenta de X un mensaje de agradecimiento a sus simpatizantes:

“Día largo, ya a descansar...y antes quiero dar las gracias desde lo más profundo a cada persona que nos apoyó o recibió un volante o en casa. Los resultados no nos llevan a la responsabilidad que esperábamos. Gracias y a seguir haciendo Patria...Con cariño”.

(Captura de pantalla)

El quiebre familiar se remonta a la carta de 2024

Manuel y Tatiana Clouthier son hijos de Manuel Clouthier, “Maquío”, empresario sinaloense y candidato presidencial del PAN en 1988. Tatiana fue una de los 11 hijos del matrimonio formado por Clouthier y Leticia Carrillo, que mantuvo una tradición panista hasta que ella rompió con esa herencia en 2016, cuando se incorporó a las filas de Morena.

PUBLICIDAD

Tatiana coordinó la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y se convirtió en una de las voceras más visibles del movimiento. Ocupó después la Secretaría de Economía, una diputación federal y, entre marzo de 2025 e inicios de mayo de 2026, la dirección del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, con sede en Monterrey.

Manuel, en cambio, mantuvo una postura crítica frente a Morena y la Cuarta Transformación, a la que acusó de debilitar instituciones democráticas y contrapesos de poder. El distanciamiento se hizo público en enero de 2024, cuando difundió una carta abierta en la que cuestionó el desempeño de su hermana como vicecoordinadora de diputados y secretaria de Economía.

PUBLICIDAD

En esa carta, Manuel Clouthier escribió: “Estoy convencido que la calidad de las personas se conoce en el poder, hoy hay soberbia cuando tan fácil que era decir ‘me equivoqué’”. Tatiana respondió entonces por redes sociales, en un intercambio que exhibió públicamente la ruptura entre ambos.

Tatiana Clouthier evitó respaldar a Clara Luz Flores

Morena define a Clara Luz Flores como su coordinadora en Nuevo León.

Cuestionada por medios sobre si aceptaba el resultado del proceso interno, Tatiana Clouthier respondió: “Si no hubiera decidido respetarlos, no hubiera entrado en la contienda”. Evitó pronunciarse sobre la molestia de sus simpatizantes y sobre la derrota previa de Clara Luz Flores frente a Samuel García en la elección de 2021.

Al ser cuestionada sobre si acompañaría a Flores en el proceso rumbo a 2027, Tatiana Clouthier evadió una respuesta directa: “Yo acompaño el proyecto de nuestra presidenta. Entré a esto desde que entré en el 2011 acompañando el proyecto de la cuarta transformación con el presidente Andrés Manuel”. Descartó además buscar una candidatura con otro partido: “No voy a ningún otro partido”.

PUBLICIDAD

Clara Luz Flores respondió a Clouthier tras el anuncio y le ofreció su apoyo, al igual que al resto de los aspirantes que no resultaron ganadores. En su mensaje de agradecimiento, Flores incluyó a quienes participaron en el proceso interno: “Hoy tenemos algo más importante que cualquier diferencia: un mismo propósito y un mismo amor por Nuevo León”.