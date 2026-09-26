Triple récord turístico en México: más visitantes, más cruceros y más divisas en 2026

Este año ha habido más turismo en México. Crédito: Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca

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Los datos acumulados durante los primeros siete meses de 2026 muestran que el país no solo incrementó la llegada de viajeros internacionales, sino que también registró nuevos máximos en el segmento de cruceros y en los recursos generados por el turismo.

La tendencia fue presentada por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, como parte de un balance que coloca al sector ante cifras históricas.

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México recibe más visitantes durante 2026

Entre enero y julio de este año, México recibió 59.7 millones de visitantes internacionales, un crecimiento de 7 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Dentro de ese universo, 28.9 millones fueron turistas internacionales, es decir, personas que permanecieron al menos una noche en el país, cifra que también representa un máximo histórico y un aumento de 4.5 por ciento anual.

Canadá se consolidó como mercado estratégico con un aumento del 11.3% en turistas hacia México. Crédito: X @SECTUR_mx

El comportamiento ya había mostrado señales importantes durante el primer semestre. De enero a junio se contabilizaron 51.1 millones de viajeros internacionales, 7.7 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los turistas internacionales llegaron a 24.5 millones.

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La diferencia entre visitantes y turistas es relevante para entender las cifras. Los primeros incluyen a quienes llegan al país sin necesariamente pasar la noche, mientras que los segundos sí realizan una estancia.

Por ello, ambos indicadores permiten observar dimensiones distintas de la actividad turística y muestran que el crecimiento no se limita a las llegadas fronterizas o a visitas de corta duración.

El aumento también se produce en un año marcado por una mayor exposición internacional de México, particularmente por la celebración de la Copa Mundial de 2026, que tuvo partidos en territorio mexicano y colocó a distintas ciudades del país en el calendario de viajeros internacionales.

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Aficionados de todo el mundo se dieron cita. EFE/Mario Guzmán

Más cruceros y una mayor entrada de divisas

El turismo marítimo es otro de los sectores que alcanzó niveles históricos. Durante los primeros siete meses de 2026 llegaron a México 7.4 millones de pasajeros de cruceros, un incremento de 13.6 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

El dato representa una continuación de la tendencia registrada en el primer semestre, cuando se contabilizaron 6.6 millones de cruceristas, 15.2 por ciento más que un año antes.

Hubo mayor actividad en cruceros. REUTERS/Paola Chiomante/Archivo

En ese periodo, los pasajeros de cruceros generaron un gasto de 575 millones de dólares.

A la par, los ingresos procedentes de los visitantes internacionales también aumentaron.

Entre enero y julio, la captación de divisas por turismo alcanzó aproximadamente 21.7 mil millones de dólares, de acuerdo con los datos acumulados de Datatur. El registro representa un crecimiento frente al mismo periodo de 2025.

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Esta evolución resulta especialmente relevante porque el incremento de visitantes no es el único indicador utilizado para medir el desempeño de la industria.

La cantidad de recursos que permanecen en el país permite observar otra dimensión del impacto económico generado por los viajeros.

Con estos resultados, 2026 mantiene una trayectoria ascendente para el turismo mexicano, con máximos históricos en la llegada de visitantes y turistas, un crecimiento considerable en el movimiento de cruceros y una captación de divisas que también se mantiene en niveles elevados.

Los datos de enero a julio todavía no representan el cierre anual, por lo que el comportamiento de los siguientes meses determinará hasta dónde pueden llegar estas marcas al finalizar el año.

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