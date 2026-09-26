México

La trampa de comprar autos seminuevos: CDMX analiza proteger a compradores y vendedores de posibles estafas

Las estafas y robos por venta de autos a través de redes sociales ponen en riesgo a los capitalinos

El consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México ha detectado 300 robos o fraudes desde el 1 de enero de 2019 hasta el 12 de agosto. (Foto: Piaxabay)
El consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México ha detectado 300 robos o fraudes desde el 1 de enero de 2019 hasta el 12 de agosto. (Foto: Piaxabay)
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La Ciudad de México analiza medidas para proteger a compradores y vendedores de autos seminuevos ante posibles fraudes, robos y despojos durante operaciones pactadas entre particulares en redes sociales. El Congreso capitalino recibió dos propuestas que buscan llevar estas transacciones a esquemas con respaldo institucional.

Una de las iniciativas fue aprobada por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. La otra fue turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su estudio y posterior dictaminación.

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Las propuestas partieron de un riesgo que se ha extendido con las publicaciones de vehículos en plataformas digitales. Una persona puede contactar a un supuesto comprador o vendedor, acordar una cita y descubrir que el perfil es falso, que la unidad tiene irregularidades o que la operación oculta un intento de robo.

En ese contexto, la diputada de Morena Elizabeth Mateos Hernández presentó un Punto de Acuerdo dirigido a las 16 alcaldías. El planteamiento solicitó que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, establecieran puntos de compraventa segura para vehículos entre particulares.

Una mano entrega un fajo de billetes de pesos mexicanos a otra mano sobre el capó de un coche oscuro, con un cartel del SAT en un edificio desenfocado al fondo.
Dos manos realizan una transacción de dinero con billetes de pesos mexicanos sobre el capó de un automóvil, mientras el logotipo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se distingue en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso aprobó pedir espacios para realizar operaciones vigiladas

El acuerdo aprobado busca prevenir delitos vinculados con la simulación de compraventas. La propuesta contempla robos, fraudes y despojos de vehículos durante encuentros pactados por medio de redes sociales.

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Mateos Hernández sostuvo que una compraventa de este tipo no implicaba únicamente el cambio de propietario de una unidad. Para algunas personas, explicó, el automóvil representaba una herramienta de trabajo, un medio de traslado diario o un patrimonio construido durante años.

Detrás de una compraventa de este tipo hay mucho más que un vehículo”, alertó la legisladora desde la tribuna del Congreso capitalino.

La diputada señaló que las plataformas digitales han facilitado la venta de vehículos usados entre personas que no se conocían. También han abierto espacios para perfiles falsos, ofertas engañosas y citas en lugares sin vigilancia.

El esquema podía afectar a ambas partes. Quien buscaba comprar una unidad corría el riesgo de perder sus ahorros tras entregar dinero por un vehículo inexistente, robado o con documentos irregulares. Quien ofrecía su automóvil podía enfrentar el despojo de la unidad durante una supuesta prueba de manejo o al momento de concretar el pago.

Uno puede quedarse sin sus ahorros y el otro sin su vehículo”, señaló Mateos Hernández al explicar que las operaciones no debían depender sólo de la confianza entre desconocidos que se contactaron por internet.

El exhorto aprobado no creó de inmediato una red de módulos ni fijó ubicaciones, horarios o protocolos de atención. La propuesta pidió a las alcaldías y a la SSC diseñar puntos que permitieran realizar las operaciones con condiciones de seguridad.

Dos hombres se estrechan la mano frente a un automóvil plateado en un negocio de venta de vehículos.
Compra y venta de autos semi nuevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta buscó evitar que autos robados llegaran al mercado de seminuevos

Por su parte, la diputada panista Lizzette Salgado Viramontes registró un Punto de Acuerdo para pedir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reforzar la difusión del programa Compra Segura y de los Módulos de Identificación Vehicular.

Su iniciativa planteó que la ciudadanía contara con información actualizada sobre la ubicación de los módulos, sus requisitos, mecanismos de atención y beneficios. El documento fue enviado a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su análisis.

La legisladora sostuvo que el robo de un automóvil, una camioneta o una motocicleta no terminaba cuando la unidad era sustraída. Parte de la actividad delictiva consistía en colocar esos vehículos en circuitos de venta ilegal para obtener ganancias y dificultar su recuperación.

El objetivo de los módulos fue revisar la identificación de los vehículos y reducir el riesgo de que una persona adquiriera una unidad de procedencia ilícita. La propuesta también pidió campañas permanentes sobre la verificación de documentos, identidad de quien vende, propiedad y situación jurídica del vehículo.

La difusión de estos mecanismos buscó atender una de las dudas frecuentes de quien encuentra un auto seminuevo a un precio menor al del mercado. Antes de entregar dinero o firmar cualquier documento, la persona compradora podía requerir información que permitiera conocer si la unidad presentaba irregularidades.

Vista aérea de un concurrido mercado de autos usados con cientos de vehículos estacionados en filas y muchas personas moviéndose entre ellos.
Un gran número de personas examina la variada oferta de vehículos en un activo mercado de autos usados al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales están en el centro de las propuestas

Las dos iniciativas coincidieron en que las redes sociales se habían convertido en un espacio habitual para anunciar y localizar vehículos seminuevos. La facilidad para publicar fotografías, enviar mensajes y acordar encuentros reduce el tiempo de búsqueda, pero también permite que delincuentes utilicen identidades falsas.

Una oferta atractiva puede ocultar documentos alterados, un vehículo con reporte de robo o un intento de engaño para obtener anticipos. Del otro lado, una persona interesada en comprar puede usar el encuentro para despojar al propietario de las llaves y la unidad.

El planteamiento aprobado por el Congreso busca que las operaciones dejen de realizarse únicamente bajo acuerdos privados. La propuesta panista plantea que quienes ya estuvieran por concretar una compraventa conozcan las herramientas disponibles para revisar el vehículo antes de cerrar el trato.

La Mesa Directiva del Congreso capitalino informó que la iniciativa de Lizzette Salgado sería enviada a la Comisión de Seguridad Ciudadana, mientras el exhorto impulsado por Elizabeth Mateos fue aprobado por el Pleno Legislativo.

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