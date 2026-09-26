México

Aceite de coco en las puntas del cabello: qué beneficios tiene y cómo usarlo

Sus propiedades hidratantes, nutritivas y protectoras pueden contribuir a mantener la fibra capilar en mejores condiciones

Una mujer con albornoz y cabello mojado sostiene un frasco de aceite de coco y toca las puntas de su pelo frente al espejo.
Beneficios del aceite de coco en las puntas del cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El aceite de coco en las puntas del cabello se ha convertido en una alternativa popular dentro de las rutinas de cuidado capilar, especialmente cuando se busca mejorar la apariencia de una melena seca o dañada. Sus propiedades hidratantes, nutritivas y protectoras pueden contribuir a mantener la fibra capilar en mejores condiciones.

Además de ayudar a controlar el frizz, este ingrediente puede favorecer su aspecto gracias a su composición. Un estudio de Rele y Mohile, publicado en Journal of Cosmetic Science en 2003, encontró que este producto reduce la pérdida de proteínas en el pelo dañado y no dañado cuando se utiliza antes y después del lavado.

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Este efecto se relaciona con el ácido láurico, uno de sus principales componentes, que tiene afinidad con las proteínas capilares y puede penetrar en la fibra. Por ello, puede incorporarse a distintos tipos de melenas, ya sean lisas, rizadas, naturales, teñidas o con daño.

¿Cómo usar aceite de coco en las puntas del cabello?

Una de las formas más sencillas de aprovecharlo consiste en aplicarlo directamente sobre las puntas, sobre todo cuando presentan resequedad o daño. Después, es posible continuar con el peinado habitual.

También puede utilizarse como tratamiento para todo el cabello:

  • Aplicarlo sobre el cabello seco o húmedo.
  • Distribuirlo a lo largo de la melena.
  • Masajear el cuero cabelludo, según las necesidades del cabello.
  • Dejarlo actuar durante algunos minutos.
  • Retirarlo posteriormente con el lavado.

Otra opción es recurrir a productos que ya incorporan aceite de coco entre sus ingredientes, como champús, mascarillas, cremas, sérums y lociones capilares. Estas formulaciones están diseñadas para acondicionar, nutrir y revitalizar la fibra.

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En el caso de las puntas, su aplicación puede integrarse como un paso adicional de la rutina, especialmente cuando se busca mejorar su apariencia y disminuir la sensación de resequedad.

Ilustraciones de personas aplicándose aceite en el pelo, frascos con gotas, cocos partidos y bloques de texto sobre fondo claro.
Una publicación de Infobae detalla las formas de aplicación del aceite de coco para reparar las puntas dañadas y humectar el cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios en el cuidado capilar

El aceite de coco puede incorporarse al cuidado capilar cuando las puntas presentan resequedad, quiebre o una textura áspera. Su composición permite recubrir la fibra y aportar una sensación de suavidad, además de ayudar a conservar la apariencia de brillo. Entre sus principales beneficios se encuentran:

  • Reduce la resequedad: ayuda a hidratar las puntas abiertas o maltratadas.
  • Previene la rotura: puede formar una capa protectora que disminuye el quiebre de las hebras capilares.
  • Controla el frizz: contribuye a suavizar la textura y aporta brillo natural al cabello.
  • Protege durante el lavado: puede utilizarse como tratamiento previo (pre-shampoo) para ayudar a evitar que el proceso de lavado reseque aún más las puntas.

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