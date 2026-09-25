México

300 migrantes centroamericanos llegan a México tras 40 km de caminata desde Guatemala

Los testimonios de los integrantes del contingente ilustran la complejidad de la movilidad forzada: algunos afrontan deportaciones previas y enfermedades familiares

Cerca de 300 personas, en su mayoría hondureñas, cruzaron pacíficamente hacia Chiapas con destinos y circunstancias distintos, pero con una motivación compartida: la precariedad económica en sus países de origen. REUTERS/Ana Beltrán
Cerca de 300 personas, en su mayoría hondureñas, cruzaron pacíficamente hacia Chiapas con destinos y circunstancias distintos, pero con una motivación compartida: la precariedad económica en sus países de origen. REUTERS/Ana Beltrán
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Un grupo de aproximadamente 300 migrantes, en su mayoría de nacionalidad hondureña, ingresó a territorio mexicano procedente de Guatemala, con la intención de continuar su recorrido hacia el norte del país. Algunos integrantes buscan llegar a Estados Unidos, mientras que otros contemplan permanecer en México, según reportó la agencia EFE.

La ruta del contingente

Las cerca de 300 personas permanecían el viernes en el parque Bicentenario, donde reciben atención e hidratación antes de dirigirse hacia otras regiones del país con la intención de alcanzar la frontera estadounidense. EFE/Juan Manuel Blanco
Las cerca de 300 personas permanecían el viernes en el parque Bicentenario, donde reciben atención e hidratación antes de dirigirse hacia otras regiones del país con la intención de alcanzar la frontera estadounidense. EFE/Juan Manuel Blanco

El grupo, que se identifica bajo el nombre de “Fe y Esperanza”, salió el domingo pasado desde San Pedro Sula, Honduras, y atravesó territorio guatemalteco antes de cruzar de manera pacífica hacia México por el puente internacional Rodolfo Robles, en la frontera con el estado de Chiapas.

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Integrado por mujeres, hombres y algunos niños, el contingente recorrió cerca de 40 kilómetros en aproximadamente 12 horas, pasando por los municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez y Tuxtla Chico, hasta llegar a Tapachula, la principal ciudad de la frontera sur mexicana.

Historias detrás del trayecto

Óscar Vanegas, hondureño deportado hace siete meses, señaló que las personas dependen de alimentos y ayuda recibida durante el trayecto hacia la frontera de Estados Unidos y esperan respaldo de autoridades mexicanas. EFE/Juan Manuel Blanco
Óscar Vanegas, hondureño deportado hace siete meses, señaló que las personas dependen de alimentos y ayuda recibida durante el trayecto hacia la frontera de Estados Unidos y esperan respaldo de autoridades mexicanas. EFE/Juan Manuel Blanco

Entre los integrantes de la caravana se encuentra Carlos Alexis Ortiz, agricultor hondureño dedicado a la siembra de maíz, quien decidió salir de su país ante las dificultades económicas. Ortiz, quien se desplaza con muletas, tenía como destino Estados Unidos, pero al llegar a Tapachula se enteró de que su madre está enferma, por lo que decidió interrumpir su recorrido. “El sueño mío es llegar a Estados Unidos”, relató, y no descartó intentarlo nuevamente más adelante.

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También viaja Dilmar Campos, originario de El Salvador, para quien esta es la segunda ocasión en menos de un mes que se une a un contingente migrante. Campos atribuyó su salida a la situación económica de su país y afirmó que, a diferencia de otros integrantes, contempla establecerse en México si logra regularizar su situación migratoria y conseguir empleo, particularmente en el norte del país.

Por su parte, el hondureño Óscar Vanegas, originario de Victoria, Yoro, fue deportado hace siete meses y ahora busca alcanzar nuevamente la frontera con Estados Unidos. Vanegas reconoció que el grupo viaja con temor, pero confía en recibir apoyo de las autoridades mexicanas durante el trayecto.

Sin financiamiento de organizaciones, según los propios migrantes

EFE/Juan Manuel Blanco
EFE/Juan Manuel Blanco

Vanegas rechazó que la movilización cuente con financiamiento de alguna organización y aseguró que los integrantes viajan con recursos propios, además de depender de alimentos y ayuda que reciben durante el camino.

Siguientes pasos de la caravana

EFE/Juan Manuel Blanco
EFE/Juan Manuel Blanco

Hasta el viernes, el contingente permanecía en el parque Bicentenario de Tapachula, donde sus integrantes recibían atención e hidratación antes de reanudar, el domingo, su recorrido hacia el norte de México.

  • Origen: San Pedro Sula, Honduras
  • Punto de cruce: puente internacional Rodolfo Robles, Chiapas
  • Distancia recorrida hasta Tapachula: 40 km
  • Próxima salida prevista: domingo

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