México

¿Tienes hipertensión? Cuánto café puedes beber al día sin aumentar el riesgo para la presión arterial

El café es la bebida más consumida en el mundo después del agua

Un hombre sentado junto a un tensiómetro digital en su brazo, una taza de café humeante y un saco con granos de café.
Un hombre mide su presión arterial junto a una taza de café para evaluar el impacto de la bebida en la tensión sanguínea. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El café suele generar dudas entre las personas con hipertensión, sobre todo por la posibilidad de que eleve la presión arterial. La evidencia disponible indica que puede causar un aumento temporal, aunque no necesariamente implica un riesgo de hipertensión persistente cuando se toma con moderación.

La Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial (SPHTA) y el cardiólogo Javier Simborth Luna señalan que la respuesta puede variar según cada persona. El organismo también desarrolla tolerancia al consumo habitual de cafeína, lo que reduce sus efectos inmediatos sobre la presión.

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Una bebida de consumo mundial y sus efectos en el organismo

El café es una de las bebidas de mayor consumo en el mundo, solo por debajo del agua. Durante años se le relacionó con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Parte de esas conclusiones, no obstante, surgió de estudios en los que el consumo de café coincidía con el tabaquismo.

De acuerdo con la SPHTA, análisis más recientes muestran que, entre personas que no fuman, el café no representa un factor perjudicial para la salud cardiovascular. Incluso, su consumo moderado se asocia con menor riesgo de diabetes y de mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

Mujer en un suéter azul vertiendo agua caliente desde una tetera eléctrica en una taza de vidrio, en una cocina luminosa con plantas sobre el alféizar de la ventana.
Café: la bebida global y sus efectos inmediatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Mayo Clinic coincide en que el efecto más notorio de la cafeína es un aumento breve de la presión arterial, que suele durar entre 4 y 6 horas.

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Esto se observa principalmente en individuos sensibles o que no consumen café regularmente. El aumento temporal de la tensión puede ir acompañado de una aceleración del ritmo cardíaco.

“El consumo de café puede ocasionar un aumento breve de la presión arterial, sin embargo, no tiene ningún efecto a largo plazo sobre los niveles de la presión arterial”, señala Javier Simborth Luna, de la filial Arequipa de la SPHTA.

Además, destaca que quienes toman café de forma habitual desarrollan tolerancia a la cafeína, lo que reduce el impacto del café sobre la presión arterial con el paso del tiempo.

Consumo moderado y recomendaciones para personas hipertensas

Las recomendaciones de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial y la Mayo Clinic coinciden en que las personas con hipertensión pueden consumir café de forma moderada, siempre que no experimenten incrementos notables en su presión arterial tras la ingesta. El rango aconsejado se sitúa entre 2 y 4 tazas al día, preferentemente en las mañanas.

Consumo moderado y recomendaciones para personas hipertensas - crédito Freepik
Consumo moderado y recomendaciones para personas hipertensas - crédito Freepik

“Si usted es un paciente con presión arterial alta, es probable que no necesite limitar ni suspender el consumo de café, pero recomendamos su consumo en forma moderada (2 a 4 tasas por día y de preferencia en las mañanas)”, explica Simborth Luna, quien también sugiere estar atento a cualquier cambio en los valores de presión tras beber café.

Recomendaciones prácticas para personas con hipertensión:

  • Mantener un consumo moderado de café (2 a 4 tazas diarias).
  • Preferir el café en las primeras horas del día para evitar alteraciones del sueño.
  • Observar si el café eleva la presión arterial de manera individual y, en ese caso, disminuir la cantidad o elegir café descafeinado.
  • Consultar con el médico ante cualquier duda o si se presentan síntomas como palpitaciones, ansiedad o insomnio.

Beneficios y riesgos adicionales del café

De acuerdo con la SPHTA, el consumo habitual de café, lejos de ser perjudicial, se asocia a una menor incidencia de diabetes, depresión y enfermedad de Parkinson. Estudios recientes, citados por la Mayo Clinic, muestran que en personas con antecedentes de infarto o accidente cerebrovascular, el café puede reducir la mortalidad cardiovascular.

No obstante, existen efectos adversos en ciertos grupos. Algunas personas pueden experimentar ansiedad, palpitaciones o insomnio. En mujeres, el consumo elevado de café se relaciona con un mayor riesgo de fracturas. Durante el embarazo, la recomendación es disminuir o evitar la cafeína por completo.

Beneficios y riesgos adicionales del café (Freepik)
Beneficios y riesgos adicionales del café (Freepik)

“El café tiene un efecto mixto en la hipertensión: provoca un aumento temporal de la presión arterial (de 4 a 6 horas) debido a la cafeína, pero el consumo habitual y moderado no parece aumentar el riesgo de hipertensión crónica ni elevar la tensión a largo plazo”, Mayo Clinic.

El mensaje de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial es claro: el café no está contraindicado en pacientes con presión arterial elevada siempre que se consuma con moderación y bajo vigilancia médica. El monitoreo individual sigue siendo vital, ya que la respuesta a la cafeína varía entre personas.

La clave para quienes padecen hipertensión es la moderación y la observación de la respuesta individual tras el consumo de café. Si aparecen síntomas adversos o la presión arterial se eleva tras beberlo, se recomienda reducir la ingesta o consultar a un profesional de la salud.

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