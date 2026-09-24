Scarlet tiene 13 años, iba a la secundaria pero no llegó, otra adolescente de 15 también desapareció en CDMX

Scarlet Virginia Ochoa Magaña, adolescente de 13 años, fue buscada por su familia y por autoridades de la Ciudad de México después de que desapareció el 22 de septiembre de 2026 al salir de su domicilio en la colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez, rumbo a la secundaria, plantel al que no llegó.
Sus familiares retiraron un bloqueo que realizaron en calles de Benito Juárez para trasladarse al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. La movilización se había concentrado en el cruce de avenida Cuauhtémoc y Eje 7 Sur.
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La FGJCDMX emitió una ficha de búsqueda el 23 de septiembre de 2026 para localizar a la menor, cuyo paradero se desconocía desde el día anterior. La autoridad solicitó a la población aportar datos que ayudaran a establecer dónde se encontraba.
Scarlet fue vista por última vez alrededor de las 13:10 horas del martes 22 de septiembre en Portales Sur. Su salida hacia la escuela y la ausencia en el plantel llevaron a sus familiares a buscar imágenes que permitieran reconstruir su recorrido.
Las imágenes ubicaron a Scarlet en Antillas y Pirineos
José Ochoa, padre de la adolescente, señaló que las últimas grabaciones disponibles situaron a Scarlet Ochoa en el cruce de las calles Antillas y Pirineos. Según su versión, la menor habría doblado hacia una zona con transporte público.
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A partir de ese punto, la familia ya no contó con registros visuales que permitieran conocer la ruta que siguió. Las cámaras de videovigilancia se convirtieron en el recurso disponible para identificar sus últimos movimientos conocidos.
La ficha de búsqueda describió a Scarlet como una adolescente de sexo femenino de 13 años, con una estatura aproximada de 1.50 metros. Las autoridades indicaron que no se reportaron señas particulares ni objetos asociados que ampliaran su identificación.
El día de su desaparición vestía pants escolar negro con franjas amarillas, blusa negra, sudadera negra con franjas amarillas y tenis azules. Esa ropa fue incorporada a la información difundida para facilitar su localización.
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La desaparición provocó que familiares y amigos solicitaran apoyo para difundir sus datos. En mensajes compartidos por personas cercanas, se pidió información sobre la adolescente y se expresó preocupación porque había salido de casa para asistir a clases, pero no llegó.
“Mi prima de 13 años está desaparecida”, señalaron sus familiares en una publicación donde solicitaron compartir los datos de Scarlet Virginia Ochoa Magaña. También describieron la búsqueda como una fuente de angustia y desesperación para sus allegados.
La familia pidió que cualquier persona que hubiera visto a la menor o tuviera información sobre su posible ubicación la hiciera llegar a las autoridades capitalinas. La ficha formó parte de las acciones de búsqueda y coordinación institucional desplegadas en la Ciudad de México.
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La familia suspendió el bloqueo para acudir al centro de búsqueda
El bloqueo en avenida Cuauhtémoc y Eje 7 Sur duró cerca de dos horas, de acuerdo con la información disponible. La protesta tuvo como objetivo exigir atención para localizar a la adolescente y obtener avances sobre las imágenes de seguridad de su trayecto.
Tras levantar la movilización, los familiares acudieron al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas en Cuauhtémoc. El traslado ocurrió mientras continuaban los esfuerzos para determinar qué sucedió después de que Scarlet fue captada en Antillas y Pirineos.
La información oficial no estableció que la menor hubiera llegado a otra colonia, subido a un vehículo o abordado un medio de transporte. Tampoco se difundieron objetos personales que permitieran seguir una pista adicional sobre su ubicación.
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El caso se concentró en el intervalo entre su salida de Portales Sur y el momento en que dejó de ser visible en las grabaciones disponibles. La familia buscó reconstruir ese trayecto paso a paso para conocer la dirección que tomó.
Otra joven de 15 años también desapareció
La desaparición de Scarlet ocurrió un día después de que se activó una Alerta Amber para localizar a otra adolescente, Scarlette Ivanna Saldaña Cosme, de 15 años. No se informó de una relación entre ambos casos.
Scarlette Ivanna fue vista por última vez el lunes 21 de septiembre, alrededor de las 14:00 horas, en el cruce de Guanajuato y Mérida, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. La alerta indicó que vestía pantalón de mezclilla, sudadera negra y tenis blancos.
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