México

Festival Abarrotero en Edomex: ¿cuándo y dónde será la novena edición?

El encuentro reunirá opciones para propietarios de tiendas de abarrotes y negocios minoristas

Festival Abarrotero en Edomex
Listo el Festival Abarrotero en Edomex 2026
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El comercio de abarrotes tendrá un espacio para fortalecer sus negocios en el Estado de México. La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) realizará la novena edición del Festival Abarrotero, una jornada que busca acercar herramientas y servicios para mejorar la competitividad de las tiendas y establecimientos dedicados al comercio minorista de alimentos.

El encuentro se llevará a cabo el 2 de octubre, de 9:00 a 17:00 horas, en la explanada del Mercado Juárez de Toluca, donde propietarios y propietarias de tiendas de abarrotes, misceláneas y otros negocios del sector podrán conocer alternativas para impulsar sus actividades comerciales.

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La iniciativa está dirigida principalmente a comerciantes de Toluca, Zinacantepec, Calimaya, Metepec, Mexicaltzingo, San Mateo Atenco, Almoloya de Juárez y Lerma, municipios donde este sector mantiene una importante presencia económica.

Más de 22 mil negocios de abarrotes en el Valle de Toluca

De acuerdo con información de la SEDECO, en estos ocho municipios existen más de 22 mil 300 negocios relacionados con el comercio de abarrotes y establecimientos minoristas de alimentos.

En conjunto, estos comercios generan más de 38 mil 200 empleos directos, por lo que representan una actividad relevante para la economía regional y para la generación de ingresos de miles de familias.

Festival Abarrotero en Edomex
Festival Abarrotero en Edomex busca beneficiar a más de 22 mil comercios locales

Ante este panorama, el Festival Abarrotero busca acercar a los comerciantes herramientas que les permitan fortalecer sus establecimientos, mejorar sus procesos y encontrar nuevas oportunidades para ampliar sus negocios.

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La jornada contempla actividades enfocadas en temas como financiamiento, capacitación, digitalización y profesionalización, además de espacios para establecer contactos con proveedores y otras instituciones vinculadas con el sector.

¿Qué habrá en el Festival Abarrotero?

Durante el encuentro se ofrecerán distintas actividades para que los comerciantes conozcan alternativas que puedan aplicar en sus negocios.

El programa contempla conferencias, talleres y asesoría especializada, además de la presentación de soluciones tecnológicas orientadas a facilitar la operación y modernización de los establecimientos.

También habrá mesas de negocio, en las que los propietarios de tiendas y misceláneas podrán establecer vínculos comerciales con proveedores y otros participantes.

Entre los asistentes se contempla la participación de proveedores, instituciones públicas, organismos financieros y aliados estratégicos, con el objetivo de concentrar en un mismo espacio servicios y opciones dirigidas al comercio local.

De esta manera, los participantes podrán conocer alternativas de financiamiento, herramientas para mejorar la administración de sus negocios y opciones para incorporar procesos de digitalización.

Gobierno del Edomex busca fortalecer el comercio local

Festival Abarrotero en Edomex
Festival Abarrotero en su novena edición, busca beneficiar a la población de Toluca, Zinacantepec, Calimaya, Metepec, Mexicaltzingo, San Mateo Atenco, Almoloya de Juárez y Lerma

El Gobierno del Estado de México, a través de la SEDECO, plantea el Festival Abarrotero como un espacio para acercar servicios directamente a quienes mantienen actividades comerciales en las comunidades.

La estrategia parte de la relevancia que tienen las tiendas de abarrotes y misceláneas en la economía cotidiana de los municipios, tanto por los empleos que generan como por su papel dentro del comercio minorista.

La novena edición del Festival Abarrotero se realizará el próximo 2 de octubre en Toluca, por lo que comerciantes de los ocho municipios considerados podrán acudir a la jornada para conocer las opciones disponibles en materia de capacitación, financiamiento, tecnología y vinculación comercial.

Con estas actividades, la administración estatal busca que los negocios locales tengan acceso a herramientas que contribuyan a su crecimiento y profesionalización, al tiempo que se fortalecen las actividades económicas que generan empleos y dinamizan las comunidades mexiquenses.

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