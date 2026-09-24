Bellakath quiere colaborar con Aleks Syntek pese a sus comentarios sobre el reguetón

La cantante Bellakath difundió un video en redes sociales dirigido a Aleks Syntek. En la grabación, la artista se declara admiradora del cantautor y pide ser la excepción a sus señalamientos hacia la música urbana y el reguetón.

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Bellakath le propuso a Aleks Syntek grabar una canción juntos, a pesar de las críticas que el cantautor ha hecho contra el reguetón en distintos momentos de su carrera. La exponente del reguetón mexicano compartió un video dirigido al intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas” en el que se declaró su fan y reiteró su deseo de una colaboración musical.

“Quiero hacerte saber que soy muy tu fan y voy a ser siempre tu fan, que sigo queriendo hacer una canción contigo a pesar del juicio que tienes sobre nosotros los reguetoneros, pero creo que tú piensas que hay excepciones; espero que pienses que yo soy una excepción”, dijo Bellakath en el clip publicado en su perfil de Instagram.

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Cabe recordar que Syntek reconoció en declaraciones recientes que el auge del reguetón redujo las contrataciones para intérpretes de pop y rock, lo cual, según sus palabras, detonó ocho años de tensión constante. “No dejen sin trabajo a los músicos desesperados como yo, tuvieron tanto éxito que nos dejó sin trabajo y estamos enojados”, expresó el cantautor.

Bellakath invitó a Aleks Syntek a componer una canción juntos. (Facebook Bellakath / Captura de pantalla @syntekoficial)

Durante un concierto en la alcaldía Benito Juárez el 15 de septiembre, Syntek había arremetido directamente contra el público y el género urbano. “No somos reguetón, no somos gángsters de Nueva York, somos mexicanos. Hablen como mexicanos, no como puertorriqueños”, dijo sobre el escenario esa noche.

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Syntek estrenó su propia canción de reguetón después de negar que lo haría

El propio cantautor lanzó el 24 de septiembre “Masepum”, su primer tema de reguetón, en colaboración con el reguetonero español Moncho Chavea, apenas días después de asegurar en un en vivo que nunca cantaría el género. La secuencia de anuncios generó sospechas entre usuarios de redes sociales sobre una posible estrategia de promoción.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el cantautor mexicano había expresado su deseo de acercarse al género urbano como forma de reconciliación. “Quisiera invitar a un reguetonero que haga un pop conmigo o yo me voy a su disco y hacemos algo más pop”, declaró Akes Syntek antes del estreno de su sencillo.

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Horas después de esa misma entrevista, el músico afirmó en una transmisión en vivo que nunca cantaría reguetón ni corridos, géneros que, según su argumento, “están cambiando radicalmente la música en México”. La contradicción quedó documentada en el lapso de un mismo día.

Bellakath lanzó su mensaje con una broma sobre su propio estilo musical

Aleks Syntek publica una imagen en la que aparece sin peluquín (Captura de pantalla )

Bellakath aprovechó el video para promocionar uno de sus sencillos y bromear sobre las críticas que suele recibir por su estilo. “Yo creo que si yo no fuera una naca, estupi** y vulgar, jamás de los jamases hubiera podido cerrar esta obra maestra: ‘El paso de la garganta profunda’”, expresó la cantante.

Por otro lado, el cantautor mexicano reconoció públicamente que se excedió en algunas de sus críticas hacia colegas del género urbano. “Dije cosas que no debí decir, le dije cosas a gente que les guardo mucho respeto. En el juego de la música no hay enemigos, es para que conciliemos, no para que peleemos”, sostuvo Syntek.

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Las declaraciones se dan en medio de una cadena de controversias personales para el cantautor, que incluyó su comparación con figuras históricas como Vincent van Gogh y Galileo Galilei, además de un anuncio sobre alejarse temporalmente de México. Hasta el momento, ni Aleks Syntek ni su equipo de representación respondieron públicamente a la invitación de Bellakath.