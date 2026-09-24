México

Quiénes son los nominados de la tercera semana en La Granja VIP 2026

El legado de la última eliminada y la decisión del Capataz definieron parte de los nombres que buscarán salvarse del voto del público

Adal Ramones, La Granja VIP -México- 11 agosto
El legado de la última eliminada y la decisión del Capataz definieron parte de los nombres que buscarán salvarse del voto del público. (Instagram)
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La tercera Asamblea de La Granja VIP 2026 dejó una placa de seis nominados rumbo a la gala de eliminación del próximo domingo. Manelyk González y Kenny Avilés llegaron ya nominadas a la dinámica del miércoles, y las votaciones de sus compañeros sumaron dos nombres más a la lista de riesgo.

Los granjeros seleccionaron a Carlos Trejo y a Julio Camejo como los nuevos nominados de la semana, según el conteo de votos registrado durante la Asamblea. A ellos se agregaron Kevyn Contreras, conocido como Bicolor, y Azalia Ojeda, quienes quedaron en la tabla de nominaciones tras protagonizar un incidente dentro de la competencia.

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Con esta actualización, la placa de riesgo de la tercera semana quedó integrada por seis participantes: Manelyk González, Kenny Avilés, Carlos Trejo, Julio Camejo, Kevyn Contreras y Azalia Ojeda.

Azalia cachetea a Kevyn Bicolor (Captura de pantalla)
Azalia cachetea a Kevyn Bicolor (Captura de pantalla)

El legado de María Karunna definió la primera nominación

Manelyk González se convirtió en la primera nominada de esta semana por el legado que dejó María Karunna, segunda eliminada del reality tras abandonar la competencia en la gala del domingo 20 de septiembre. La decisión tuvo como antecedente la relación tensa que ambas sostuvieron dentro de La Granja VIP, luego de que Karunna señalara desencuentros previos con González.

La segunda nominación se definió un día antes de la Asamblea, durante el Duelo de Nominación del martes 22 de septiembre. El nuevo Capataz de la semana, Mario “Mono” Osuna, eligió a Carlos Trejo para enfrentar la prueba, mientras que el público seleccionó a Kenny Avilés como su contrincante. Trejo se salvó tras el enfrentamiento y Kenny quedó confirmada en la placa.

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En lo que va de la temporada han salido dos granjeras: Abigail Pak, “La Coreañera”, primera eliminada, y María Karunna, integrante del grupo Caló, expulsada una semana después.

La Asamblea del miércoles definió a los últimos dos nominados

La Granja VIP
La votación cara a cara de los granjeros amplió de dos a seis la lista de participantes que podrían abandonar la competencia el domingo. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

La Asamblea es la dinámica en la que los granjeros se enfrentan cara a cara para justificar sus votos y puede modificar por completo la tabla de riesgo.

Antes de que iniciara la votación, Adal Ramones abordó el incidente entre Kevyn Contreras y Azalia Ojeda, que motivó su ingreso a la placa de nominados. El conductor señaló que existe una regla clara dentro del reality sobre el contacto físico entre participantes y adelantó que habrá una sanción adicional, aunque descartó la expulsión directa de los involucrados.

Todos los nominados de la tercera semana en La Granja VIP 2026

  • Manelyk González
  • Kenny Avilés
  • Carlos Trejo
  • Julio Camejo
  • Kevyn Contreras
  • Azalia Ojeda

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