Ashley de Ha*Ash lanza incómoda indirecta a Jesse & Joy tras su polémica separación

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La situación que atraviesan Jesse Huerta y Joy Huerta continúa generando comentarios en el mundo del entretenimiento. Ahora, Hanna y Ashley, integrantes de Ha*Ash, fueron cuestionadas sobre la decisión de Jesse de hacer una pausa en el dúo y aprovecharon para hablar desde su propia experiencia como hermanas que llevan casi 25 años compartiendo una carrera musical.

Durante una entrevista para el programa Viva la Vi, las cantantes hablaron sobre lo complicado que puede ser trabajar con un familiar y mantener al mismo tiempo una relación personal. La conversación llevó a Ashley a destacar que, para ellas, el vínculo entre hermanas tiene un peso mayor que cualquier proyecto artístico.

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“Ha Ash ha sido la bendición más grande que nos ha dado has sido nosotras. O sea, sin Hanna no hay, no hay Ha Ash, ¿me entiendes?”, expresó Ashley. Hanna respaldó sus palabras con un “Y viceversa”, dejando claro que ambas consideran inseparable la relación que han construido dentro y fuera de los escenarios.

Ha*Ash habla de Jesse & Joy desde su propia experiencia

Hanna y Ashley incluirán en su repertorio canciones como “Lo aprendí de ti”, “Perdón, perdón” y “100 años”

La pregunta sobre Jesse y Joy llevó a Ashley a explicar cómo entiende ella la relación entre familia y trabajo. “Para mí la música no pesa más que la relación con mi hermana”, afirmó, una declaración que tomó fuerza por el momento que atraviesan actualmente los hermanos Huerta.

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La cantante fue cuidadosa al reconocer que desconoce la situación interna de Jesse y Joy. “No sé en qué posición estén ellos”, dijo, antes de volver a hablar desde su propia experiencia junto a Hanna. De esta manera, sus palabras no pretendieron explicar las razones de la decisión de Jesse, sino compartir la manera en que ellas enfrentan una carrera construida juntas.

Ashley incluso fue contundente al imaginar un escenario en el que Hanna no estuviera dentro del proyecto: “Por lo menos Hanna y yo, si no está Hanna, eh, no hay pausa. Nada más, no va a haber Ha Ash”. La reflexión surgió precisamente porque ambas han hecho de su relación como hermanas uno de los pilares de su trayectoria.

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Jesse y Joy siguen cumpliendo con su gira

Jesse & Joy - (X)

Mientras las declaraciones de Ha*Ash provocaban conversación, Jesse y Joy continúan con los compromisos que ya tenían programados. Los hermanos llegaron recientemente a Bolivia para comenzar la etapa sudamericana de su gira, después de haber realizado presentaciones en Estados Unidos y Canadá.

A su llegada, varios seguidores se reunieron para recibirlos en el aeropuerto. Jesse y Joy saludaron a los presentes antes de retirarse del lugar, aunque un detalle llamó especialmente la atención en redes sociales: cada uno abordó una camioneta diferente.

La imagen provocó comentarios debido al contexto actual del dúo, pero el hecho de utilizar vehículos separados no confirma que exista un conflicto entre los hermanos. Lo que sí está confirmado es que ambos continúan cumpliendo las fechas programadas mientras se prepara la nueva etapa profesional de Jesse.

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Joy Huerta revela cómo recibió la noticia de su hermano

Joy Huerta - (Infobae México/ Miriam Estrella)

Durante una conferencia de prensa en el Auditorio Nacional, Joy habló públicamente sobre la decisión de Jesse y reconoció que ella misma conoció la noticia poco antes de claro que respeta las razones de su hermano y que no pretende hablar en su nombre. “Él tiene sus motivos, tiene sus razones, no me queda más que respetarlo, yo no puedo continuará con los compromisos de Jesse & Joy. Los hermanos todavía tienen presentaciones pendientes y, por ahora, que se hiciera pública. “Yo me enteré 20 minutos antes que todos ustedes”, aseguró la cantante.

Joy también dejó claro que respeta las razones de su hermano y que no pretende hablar en su nombre. “Él tiene sus motivos, tiene sus razones, no me queda más que respetarlo, yo no puedo hablar por él”, expresó durante su encuentro con los medios.

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Aunque reconoció que la nueva etapa representa un reto, Joy continuará con los compromisos de Jesse & Joy. Los hermanos todavía tienen presentaciones pendientes y, por ahora, la decisión de Jesse está planteada como una pausa de su participación en el dúo, no como un abandono de la música.

Jesse prepara Jesse and the Supernovas

Jesse, por su parte, ya presentó oficialmente Jesse and the Supernovas, proyecto con el que continuará desarrollando su faceta estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses”, explicó. También señaló que su musical. El cantante explicó que esta propuesta no surgió después de anunciar su pausa, sino que llevaba tiempo en preparación.

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“Jesse and the Supernovas no nació después de esta decisión. Es un proyecto que estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses”, explicó. También señaló que su hermana y su equipo conocían previamente la existencia de esta nueva propuesta.

El músico ha resumido su decisión con una frase que marca la diferencia entre ambas etapas: “Mi descanso es de Jesse & Joy, no de la música”. Mientras Jesse avanza hacia un nuevo proyecto y Joy continúa con los compromisos del dúo, las palabras de Ha*Ash dejan una reflexión desde su propia historia: para Hanna y Ashley, la música forma parte su vida.

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