México

Reportero denuncia agresión de policías estatales mientras cubría asesinato de tres agentes en Comonfort, Guanajuato

La agresión quedó grabada en una transmisión vía redes sociales donde se cubría la muerte de tres policías estatales

Policías estatales de Guanajuato, agreden al periodista local José Luis Ruiz, que cubría ataque armado en el municipio de Comonfort donde murieron tres elementos
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Un reportero fue agredido mientras realizaba la cobertura del ataque armado en el que tres elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) fueron asesinados en la comunidad de Delgado de Abajo, en el municipio de Comonfort, Guanajuato.

El comunicador José Luis Ruiz, corresponsal del medio local Periódico en Línea, transmitía en vivo desde las inmediaciones del lugar donde ocurrió la agresión contra los policías cuando, de acuerdo con las imágenes difundidas, varios elementos armados se aproximaron hacia él.

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El caso ocurre en medio de una jornada de violencia en Guanajuato y, de acuerdo con los reportes señalados por el medio, representaría el segundo caso de agresión contra periodistas registrado en menos de 24 horas durante la cobertura de hechos violentos en la entidad.

Reportero transmitía en vivo cuando fue confrontado

Agresión periodista José Luis Ruiz Comonfort Guanajuato
Agresión periodista José Luis Ruiz Comonfort Guanajuato

En la transmisión se observa al periodista mientras toma fotografías con su cámara en las inmediaciones de la escena.

Momentos después, varios elementos se acercan al comunicador. Uno de ellos dirige una lámpara hacia el reportero, mientras otro le pide que se mantenga a distancia del sitio donde ocurrió el ataque.

José Luis Ruiz pregunta hasta dónde puede permanecer para continuar con la transmisión antes de que el enlace se corte. Sin embargo, segundos después se escucha al comunicador gritar, mientras las imágenes de la confrontación no se pueden ver y se corta la transmisión.

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Posteriormente, otro compañero del medio realizó una nueva transmisión desde la zona y entrevistó a Ruiz para conocer su versión de lo ocurrido.

Durante esa entrevista, el reportero aseguró haber sido víctima de agresiones físicas por parte de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Denuncia golpes y daños a su camioneta

Agresión periodista José Luis Ruiz Comonfort Guanajuato
Parte de la agresión a periodista José Luis Ruiz, un carro recibió golpes y le poncharon las llantas (captura)

José Luis Ruiz relató que, además de las agresiones físicas, le habrían robado su teléfono celular y causado daños a su vehículo.

El comunicador afirmó que las llantas de su camioneta fueron ponchadas y que también recibió golpes mientras se encontraba en el lugar realizando su trabajo periodístico.

“Fui víctima de agresión de las fuerzas de seguridad pública del estado, me robaron mi teléfono, me poncharon las llantas de mi camioneta, le estuvieron dando unos madrazos a la camioneta, golpes en la cara, patadas, uno de ellos se ensañó con un mazo, me estuvo dando en la espalda”, narró.

La denuncia del reportero se suma a las situaciones de riesgo que enfrentan periodistas durante la cobertura de hechos de violencia, particularmente que un día antes en Silao, otro reportero de nombre José Cruz Vázquez fue agredido y robado de su celular, por un grupo de sujetos cuando cubría otro ataque armado en la colonia Los Ángeles, donde tres personas quedaron heridas por herida de bala, a pesar de que había policías municipales y estatales.

Asesinan a tres policías estatales en Comonfort

Agresión FSPE Comonfort Guanajuato Seguridad
Agresión FSPE Comonfort Guanajuato Seguridad

La agresión contra el periodista ocurrió después del ataque armado contra tres integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes realizaban labores de patrullaje en la comunidad de Delgado de Abajo, en Comonfort.

Los elementos fueron atacados por un grupo de hombres armados y murieron como consecuencia de la agresión.

El asesinato de los policías provocó un despliegue de seguridad en la zona, mientras autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables del ataque.

En ese contexto, José Luis Ruiz acudió al sitio para realizar la cobertura periodística de los hechos y al final tuvo que dar su versión sobre la agresión que recibió. El caso podría ser objeto de investigaciones para determinar qué ocurrió durante la confrontación y establecer responsabilidades.

La agresión denunciada vuelve a colocar en el centro del debate las condiciones de seguridad para los periodistas que cubren hechos violentos en Guanajuato, particularmente en escenarios donde se realizan operativos y se establecen perímetros de seguridad.

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