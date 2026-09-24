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Agua de coco: qué beneficios tiene para la hidratación y cuál es la cantidad recomendada

Consumida en la cantidad adecuada, puede contribuir a la eliminación de toxinas y residuos, fortalecer el sistema digestivo y ayudar a mantener el equilibrio de los electrolitos

Consumo de agua de coco en diversas épocas del año, apoyo para la salud integral, vitalidad y refrescamiento natural (Imagen Ilustrativa Infobae)
Agua de coco, fuente de hidratación y minerales esenciales para el bienestar físico, ideal en cualquier temporada (Imagen Ilustrativa Infobae).
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El agua de coco es reconocida por su capacidad para hidratar y por sus propiedades diuréticas y desintoxicantes.

Este líquido natural, extraído del interior de los cocos jóvenes, aporta beneficios específicos a tres órganos clave: riñones, hígado e intestinos.

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De acuerdo con Healthline, consumida en la cantidad adecuada, puede contribuir a la eliminación de toxinas y residuos, fortalecer el sistema digestivo y ayudar a mantener el equilibrio de los electrolitos en el cuerpo.

Agua de coco y riñones: apoyo en la limpieza y prevención de cálculos

El agua de coco actúa como un diurético natural suave. Su consumo eleva la producción de orina, lo que favorece la limpieza de las vías urinarias y la expulsión de sodio, toxinas y bacterias. Diversos estudios han señalado que beber agua de coco puede ayudar a prevenir la formación de cálculos renales, al reducir la cristalización de compuestos como el oxalato y el calcio en el tracto urinario.

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Beneficios para los riñones:

  • Aumenta la frecuencia de micción, lo que contribuye a la “limpieza” de las vías urinarias.
  • Facilita la expulsión de pequeñas partículas que pueden formar cálculos.
  • Su alto contenido de potasio y magnesio ayuda a mantener el equilibrio mineral necesario para la función renal.
Agua de coco y riñones: apoyo en la limpieza y prevención de cálculos (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Agua de coco y riñones: apoyo en la limpieza y prevención de cálculos (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Hígado: protección y desintoxicación gracias a antioxidantes

El hígado cumple un papel central en la desintoxicación del organismo. El agua de coco contiene antioxidantes y aminoácidos que pueden favorecer la función hepática y proteger contra daños provocados por toxinas.

Investigaciones realizadas en animales han demostrado que los antioxidantes presentes en el agua de coco ayudan a reducir el estrés oxidativo en el hígado, disminuyendo así el riesgo de lesiones hepáticas.

Aportes al hígado:

  • Apoya los procesos naturales de desintoxicación.
  • Protege las células hepáticas frente a agresiones tóxicas.
  • Contribuye a regular los marcadores de inflamación y lípidos en sangre.

Intestinos y sistema digestivo: tránsito regular y reducción de inflamación

El agua de coco es rica en magnesio y potasio, dos minerales esenciales para el buen funcionamiento digestivo. Estos electrolitos favorecen el tránsito intestinal, ayudando a prevenir el estreñimiento y a eliminar residuos de manera eficiente. Además, su acción antiinflamatoria puede contribuir a reducir molestias digestivas e inflamación.

Ventajas para el sistema digestivo:

  • Mejora la motilidad intestinal y previene el estreñimiento.
  • Ayuda a regular el equilibrio de líquidos en el intestino.
  • Contribuye a reducir la inflamación digestiva y la hinchazón.
Consumo de agua de coco en diversas épocas del año, apoyo para la salud integral, vitalidad y refrescamiento natural (Imagen Ilustrativa Infobae)
Intestinos y sistema digestivo: tránsito regular y reducción de inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cantidad recomendada y precauciones

Para obtener los beneficios del agua de coco sin riesgos, la cantidad sugerida para adultos sanos es de 1 a 2 vasos al día (aproximadamente 250-500 ml). Esta cantidad aporta una dosis adecuada de electrolitos, vitaminas y antioxidantes.

Recomendaciones importantes:

  • Personas con enfermedades renales crónicas deben consultar a un profesional antes de consumir agua de coco, ya que su alto contenido de potasio podría resultar perjudicial en estos casos.
  • Es preferible elegir agua de coco natural, sin azúcares añadidos ni conservantes.
  • En climas cálidos o después de actividad física intensa, puede aumentar la ingesta para apoyar la rehidratación.

Más allá de los tres órganos: hidratación y piel saludable

El consumo regular de agua de coco contribuye a mantener una adecuada hidratación, lo que favorece la eliminación de toxinas a través de la piel y ayuda a mejorar su aspecto. Además, una hidratación óptima puede influir positivamente en la energía, la digestión y el estado general de salud.

El agua de coco, en la cantidad adecuada y como parte de una dieta balanceada, puede ser un aliado natural para la depuración de los riñones, el hígado y los intestinos, aprovechando sus propiedades diuréticas, antioxidantes y reguladoras del tránsito intestinal.

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