México

Colectivos de desaparecidos de Michoacán, Veracruz y Colima toman la FGR para denunciar falta de atención: “Necesitamos fiscales autónomos”

Los colectivos anunciaron que la manifestación durará el tiempo que sea necesario hasta que reciban la ayuda que se les ha negado

Protestan frente a la FGR por desaparecidos en Michoacán, Veracruz y Colima (Especial)
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Colectivos de familiares de personas desaparecidas de los estados de Michoacán, Veracruz y Colima protestaron frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para exigir que las autoridades atiendan sus demandas e investiguen los casos de desaparición de sus familiares.

Los colectivos, encabezados por Margarita López, ex diputada local de Michoacán y fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos A.C., demandaron la salida de funcionarios a quienes acusaron de revictimizar a las familias, además de la falta de atención a las víctimas. Además, exigieron que se reciban denuncias del fuero federal, es decir, las denuncias que se presentan ante una autoridad federal para informar que posiblemente se cometió un delito.

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A través de una transmisión en vivo realizada en sus redes sociales, Margarita López afirmó que las familias mantendrían las movilizaciones hasta obtener respuestas sobre las investigaciones y las labores de búsqueda de sus seres queridos.

Necesitamos fiscales autónomos”, expresó durante la protesta, donde cuestionó que las fiscalías estuvieran encabezadas por personas cercanas al poder político y acusó que esa relación impedía investigar presuntos delitos y omisiones de servidores públicos.

Colectivos de desaparecidos en Michoacán, Veracruz y Colima protestan frente a las instalaciones de la FGR
Colectivos de desaparecidos en Michoacán, Veracruz y Colima protestan frente a las instalaciones de la FGR (Especial)

Exigen que la FGR reciba denuncias de todo el país

López convocó a madres y familiares de personas desaparecidas de distintas entidades a acudir a las instalaciones de la FGR, incluso si sus casos no estaban integrados en el ámbito federal. Aseguró que contaba con un oficio de la Visitaduría General de la República en el que se establecía que la Fiscalía debía recibir denuncias del fuero federal presentadas por víctimas de todo el país.

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A todas las víctimas de todo el país se les debe recibir aquí en este edificio la denuncia”, afirmó. El llamado estuvo dirigido a familias que buscaban abrir o trasladar expedientes ante autoridades federales.

La activista sostuvo que muchas personas enfrentaban obstáculos al intentar denunciar la desaparición de un familiar o al solicitar que las autoridades atrajeran una investigación inicialmente ubicada en otros estados. Por ello, planteó que las oficinas de la FGR debían atender a quienes llegaran desde otras entidades.

López afirmó que las madres que integraban los colectivos realizaban tareas que, a su juicio, correspondían a las instituciones. Entre ellas mencionó la búsqueda de personas y la localización de restos humanos en zonas de difícil acceso.

“De ser una empresaria, ahora soy una carretonera que anda recuperando cuerpos en las barrancas”, expresó la fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos A.C. y acusó a funcionarios de no atender los casos y de causar daño a las víctimas con sus decisiones. También reclamó que las madres hicieran trabajo de investigación y búsqueda sin recibir los recursos ni el acompañamiento que requerían.

Ya nos cansamos de hacer su chamba sin sueldo”, sostuvo la exlegisladora, y afirmó que las familias buscaban resultados y no explicaciones de los servidores públicos a quienes señalaron por retrasar o impedir la atención de los casos.

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