Registro Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: cómo puedo saber si mi escuela participa para recibir más de 5 mil pesos por bimestre

El registro a Jóvenes Escribiendo el Futuro se cerrará el próximo 30 de septiembre (Especial)

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Los estudiantes de educación superior pueden verificar si su plantel forma parte de Jóvenes Escribiendo el Futuro antes del registro, previsto del 18 al 30 de septiembre de 2026. La beca otorga $5.800 bimestrales, un promedio mensual de $2.900.

La consulta se realiza en el Buscador de Escuelas de las Becas Benito Juárez, en la dirección buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas-jef/. El sistema permite identificar si la universidad se encuentra dentro de la cobertura, obtener la Clave de Centro de Trabajo (CCT) y revisar información sobre las asambleas informativas.

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El registro para la beca estará disponible hasta el próximo 30 de septiembre (Foto: Gobierno de México)

El registro está dirigido a alumnos de licenciatura, técnico superior universitario o estudios equivalentes que cursan en instituciones públicas consideradas prioritarias.

El buscador muestra si el plantel puede ser atendido

Para conocer la situación de una escuela, el estudiante debe ingresar al portal y elegir el estado, municipio o alcaldía y localidad en los campos disponibles. Después debe seleccionar la opción “Buscar Escuela”.

El resultado muestra el nombre de la institución, su CCT, el nivel educativo y una leyenda sobre su condición. Los planteles que aparecen como “Escuela susceptible de ser atendida” forman parte de la cobertura del programa.

La herramienta también informa la fecha y los detalles de la asamblea informativa asignada a cada institución. En esos encuentros, las autoridades pueden dar a conocer los pasos que siguen para las y los alumnos interesados.

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Entre las instituciones participantes se encuentran las Universidades Interculturales, Escuelas Normales Indígenas, Escuelas Normales Rurales, Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” y escuelas normales que imparten el modelo de educación intercultural.

También aparecen la Universidad de la Salud de la Ciudad de México, la Universidad de la Salud del estado de Puebla, la Universidad de Lenguas Indígenas de México y planteles de educación superior ubicados en localidades prioritarias.

La CCT permite localizar la Ficha Escolar en el sistema

Una vez que el alumno confirma que su institución está dentro de la cobertura, debe reunir la CCT de su escuela. Ese dato permite ubicar el plantel durante el registro en la plataforma de Jóvenes Escribiendo el Futuro o en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior, conocido como SUBES.

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Jóvenes Escribiendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros este mes (X@apoyosbienestar)

El aspirante debe iniciar sesión con Llave MX, revisar sus datos personales y seleccionar la opción para comenzar el registro. Después tiene que capturar la CCT, elegir el turno, periodo y grado escolar que correspondan con su inscripción.

En SUBES, el estudiante debe crear o actualizar su perfil y activar la Ficha Escolar. Si encuentra errores en sus datos académicos, la corrección debe solicitarse directamente a la institución donde estudia.

El trámite solicita datos del domicilio, como calle, número exterior e interior, código postal, entidad, municipio, localidad y asentamiento. También pide un comprobante de domicilio vigente.

El documento puede ser un recibo de luz, agua, gas o teléfono, un estado de cuenta, constancia de residencia o contrato de arrendamiento. El archivo debe cargarse en formato JPG, PNG o PDF, con peso máximo de 2 MB.

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El apoyo se deposita cada dos meses en la tarjeta del Banco del Bienestar

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro deposita 5,800 pesos bimestrales de forma directa en la tarjeta del Banco del Bienestar. El programa no requiere gestores ni intermediarios.

El apoyo puede entregarse hasta por 45 meses, con un límite de cinco bimestres por ciclo escolar. El periodo de julio y agosto no se considera dentro de esa duración.

La dispersión de la beca continúa para estudiantes universitarios que ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar. Crédito: X/@BecasBenito

En ciertos resultados del buscador, sólo pueden registrar una solicitud los alumnos que ya son beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro en modalidad de continuidad. Por ello, la leyenda que arroje cada plantel debe revisarse antes de comenzar el trámite.

Al concluir el formulario, la plataforma genera un comprobante de registro. El estudiante debe descargarlo y conservarlo, pues acredita que completó la solicitud. Las notificaciones posteriores llegarán al correo electrónico y al número telefónico capturados en el sistema.

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