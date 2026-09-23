Karité, cacao y coco: receta de bálsamo casero para masajes

Un bálsamo sólido para masaje puede prepararse en casa con ingredientes naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Universidad Estatal de Utah publicó una guía para preparar bálsamos sólidos para masaje en casa con manteca de karité, manteca de cacao, aceite de coco y cera de abeja.

La receta forma parte del material de extensión de la universidad y detalla cantidades exactas junto con un procedimiento de seis pasos.

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La combinación de grasas sólidas es la base de este tipo de productos: a diferencia de las lociones tradicionales, que mezclan agua y aceite, los bálsamos para masaje son anhidros, es decir, no contienen agua.

Los bálsamos sólidos para masaje ganan popularidad como alternativa natural a las cremas comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa característica simplifica su elaboración en casa y extiende su vida útil sin necesidad de conservantes químicos, un punto que suele complicar la fabricación casera de cremas hidratantes.

Los ingredientes exactos de la receta

La fórmula requiere tres cucharadas de manteca de karité, tres cucharadas de manteca de cacao sólida, dos cucharadas de aceite de coco sólido y una cucharada de cera de abeja. Se completa con diez gotas de aceite esencial o fragancia a elección.

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El documento permite sustituir el aceite de coco sólido por aceite de macadamia líquido, y la manteca de karité por manteca vegetal en caso de no encontrarla.

Manteca de karité, cacao, aceite de coco y cera de abeja son la base de este bálsamo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas variantes mantienen la textura final sin alterar el resultado del bálsamo.

La cera de abeja cumple una función distinta a la de las mantecas: aporta firmeza a la mezcla y evita que el bálsamo se derrita a temperatura ambiente.

Sin ella, la combinación de karité, cacao y coco quedaría demasiado blanda para conservar su forma fuera del refrigerador.

La receta puede ajustarse sustituyendo el aceite de coco por aceite de macadamia líquido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se prepara el bálsamo para masajes, paso a paso

El primer paso consiste en calentar los ingredientes, salvo el aceite esencial, en el microondas a potencia media-alta durante dos minutos aproximadamente, hasta que se derritan por completo.

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La guía aclara que también puede usarse un baño maría como alternativa.

Una vez líquida la mezcla, se revuelve hasta homogeneizar y luego se bate durante varios minutos, hasta que espese ligeramente. En ese punto se incorpora el aceite esencial o la fragancia elegida, y se mezcla una última vez.

Aromas como lavanda y manzanilla se asocian con efectos relajantes en este tipo de bálsamos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso final es verter la preparación en un molde de plástico o vidrio ligeramente aceitado. Se refrigera hasta que solidifique por completo y después se retira del molde para su uso.

Quienes no cuenten con un molde específico pueden usar recipientes pequeños de silicona, como los que se emplean para hacer hielos o dulces, ya que facilitan desmoldar el bálsamo sin que se rompa.

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El tamaño del recipiente determina el grosor final de la pieza, por lo que conviene elegir uno que permita sostener el bálsamo con comodidad entre las manos.

Los ingredientes se derriten a baño maría o en el microondas antes de mezclarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué aceites esenciales combinan mejor con este bálsamo

La guía deja abierta la elección del aceite esencial o fragancia, lo que permite adaptar el bálsamo al gusto personal.

Aromas como lavanda, manzanilla o eucalipto suelen asociarse con efectos relajantes, mientras que cítricos como naranja o toronja aportan una sensación más energizante.

Diez gotas de aceite esencial son suficientes para perfumar la mezcla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diez gotas son suficientes para perfumar la mezcla sin que el aroma resulte invasivo. Añadir el aceite esencial después de retirar la mezcla del calor evita que las propiedades del aceite se degraden por la exposición a altas temperaturas.

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Qué aporta cada ingrediente a la piel

La manteca de karité contiene ácidos grasos como el oleico, el esteárico y el linoleico, además de vitaminas A y E.

Esta combinación le da una capacidad de hidratación y ayuda a formar una barrera que reduce la pérdida de agua de la piel.

La manteca de cacao se compone principalmente de ácido esteárico y ácido palmítico, junto con antioxidantes naturales. Su textura densa la hace útil para nutrir zonas de piel especialmente seca, como codos, rodillas o talones.

El aceite de coco aporta ácidos grasos que facilitan la absorción del bálsamo.

El aceite de coco aporta ácidos grasos de cadena media, entre ellos el ácido láurico, que le dan propiedades hidratantes y una textura ligera que facilita su absorción.

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Su uso frecuente en productos de cuidado personal se debe a esta combinación de suavidad y capacidad de sellar la humedad en la piel.

Estos tres ingredientes suelen combinarse porque se complementan entre sí: mientras la manteca de karité y la de cacao aportan una hidratación más densa y duradera, el aceite de coco agrega ligereza a la mezcla y ayuda a que el bálsamo se absorba con mayor rapidez al aplicarse sobre la piel.

Los productos a base de cacao cuentan con diversos beneficios documentados por la UNAM. (YouTube/@UNAMGlobalMX)

Los cuidados para lograr una textura firme y uniforme

La consistencia final del bálsamo depende del control de la temperatura durante el derretido.

Calentar de más los ingredientes puede separar las grasas, mientras que un batido insuficiente deja grumos o una textura desigual una vez que solidifica.

Usar recipientes y utensilios limpios reduce el riesgo de que el bálsamo se contamine con humedad o residuos, ya que cualquier resto de agua puede alterar la textura de un producto pensado para mantenerse sólido.

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Dejar reposar el bálsamo en el refrigerador ayuda a que mantenga su forma final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Engrasar ligeramente el molde antes de verter la mezcla facilita además que el bálsamo se desprenda sin romperse.

Dejar reposar el bálsamo en el refrigerador durante al menos una hora antes de intentar desmoldarlo ayuda a que la pieza mantenga su forma.

Retirarlo del molde antes de que solidifique por completo puede deformar la textura final o hacer que se pegue a las paredes del recipiente.

El bálsamo se conserva hasta seis meses si se guarda en un lugar fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vida útil y el modo de uso del bálsamo

La guía recomienda conservar el bálsamo en un lugar fresco y usarlo dentro de un plazo de seis meses. Al ser un producto sin agua, no requiere refrigeración constante una vez que ha solidificado.

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Para usarlo, basta con calentar el bálsamo entre las manos hasta que comience a derretirse con el calor corporal, y aplicarlo directamente sobre la piel como aceite de masaje.

Calentar el bálsamo entre las manos facilita su aplicación como aceite de masaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La textura sólida facilita su almacenamiento y dosificación frente a los aceites líquidos tradicionales, y resulta útil para un masaje relajante al final del día.

Además de las manos y los pies, el bálsamo puede aplicarse en codos, rodillas y otras zonas donde la piel tiende a resecarse con mayor frecuencia.

Su formato sólido también evita derrames durante el transporte, lo que lo hace práctico para llevarlo en un bolso o una maleta.

Usar utensilios limpios reduce el riesgo de contaminar la mezcla con humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia sobre alergias que incluye el documento

El material de la Universidad Estatal de Utah incluye una advertencia relevante para quien prepare este bálsamo en casa.

El texto señala textualmente: “muchos de los productos de cuidado de la piel se elaboran con aceites de nueces, plantas o frutas. Las personas con alergias a nueces, plantas o frutas no deben fabricar ni usar productos de este proyecto”.

Antes de aplicar el bálsamo, se recomienda hacer una prueba en el antebrazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación busca prevenir reacciones alérgicas derivadas del contacto directo con ingredientes como el aceite de coco o la manteca de cacao, sobre todo en personas con antecedentes de sensibilidad a frutos secos o derivados vegetales.

Se puede hacer una prueba en un lugar pequeño del antebrazo para descartar reacciones alérgicas.