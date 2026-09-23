Elecciones en Brasil: Sheinbaum insiste en regulación de redes sociales porque pueden influir, llama a que no haya injerencia extranjera

Claudia Sheinbaum y Lula da Silva (Presidencia)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reveló su opinión acerca de las próximas elecciones presidenciales en Brasil, destacando que el trabajo del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

“A mí me parece que ha sido un muy buen presidente, presidente Lula. Nada más les doy una. En un año cumplió su promesa del hambre cero en Brasil. Lo había logrado en su primero, segundo periodo. Después creció la pobreza y en un año él logró, poco más de un año, hambre cero. Pues eso es un gran logro”, aseguró durante la mañanera del pueblo de este 23 de septiembre en Palacio Nacional.

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Siguiendo con su discurso, hizo un llamado para que no exista injerencia extranjera dentro los comicios celebrados del 4 al 25 de octubre en el país de América del Sur.

“Se llama autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de los conflictos. Por eso existen Naciones Unidas, pero no debe haber injerencia extranjera. Entonces, en Brasil que decidan las y los brasileños libremente y lo que decida el pueblo, que se respete”, señaló la jefa de Estado.