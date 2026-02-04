México

¿Labios secos y agrietados? Esta es la poderosa mezcla que lo soluciona

Algunas condiciones ambientales como el frío o el calor favorecen que los labios pierdan su hidratación y la piel comience a dañarse

Factores como el frío o
Factores como el frío o calor extremo hacen que los labios se resequen y agrieten, lo que puede causar molestias en muchas personas. Foto: (iStock)

La resequedad y las grietas en los labios son una afección frecuente causada por factores como el clima frío o seco, la exposición al sol y al viento, la deshidratación o el hábito de humedecerlos constantemente. Ante este problema, la elaboración de un bálsamo labial casero se ha convertido en una alternativa natural y accesible para mantener los labios hidratados, protegidos y saludables, utilizando ingredientes sencillos y de origen natural.

Un bálsamo labial eficaz debe cumplir dos funciones principales: hidratar profundamente y crear una barrera protectora que evite la pérdida de humedad. Para lograrlo, la mezcla ideal combina cera natural, aceites vegetales y mantecas, ingredientes que aportan nutrición, suavidad y protección a la delicada piel de los labios.

La cera de abeja es uno de los componentes fundamentales en la elaboración del bálsamo, ya que ayuda a sellar la humedad y protege los labios de las agresiones externas sin obstruir la piel. Por su parte, los aceites vegetales como el aceite de coco, almendras u oliva son ricos en ácidos grasos y vitaminas que hidratan y suavizan, mientras que las mantecas naturales, como la de karité o cacao, favorecen la regeneración de la piel y aportan una textura cremosa.

Este bálsamo casero ayudará a
Este bálsamo casero ayudará a mantener unos labios hidratados y limpios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar el bálsamo labial casero

Ingredientes:

  • 1 cucharada de cera de abeja
  • 2 cucharadas de aceite vegetal (coco, almendras u oliva)
  • 1 cucharada de manteca de karité o manteca de cacao
  • 3 a 5 gotas de vitamina E (opcional)
  • 1 o 2 gotas de aceite esencial suave (opcional, como lavanda o manzanilla)

Preparación:

  1. Coloca la cera de abeja, el aceite vegetal y la manteca en un recipiente resistente al calor.
  2. Derrite los ingredientes a baño María, removiendo suavemente hasta obtener una mezcla homogénea.
  3. Retira del fuego y deja reposar uno o dos minutos.
  4. Añade la vitamina E y el aceite esencial, si se desea, y mezcla nuevamente.
  5. Vierte la preparación en pequeños envases limpios y secos.
  6. Deja enfriar a temperatura ambiente hasta que el bálsamo se solidifique.
Los ingredientes de este bálsamo
Los ingredientes de este bálsamo casero ayudan a recuperar el bienestar de los labios sin dañar la piel. Foto: (iStock)

Este bálsamo puede utilizarse varias veces al día, especialmente antes de exponerse al sol, al viento o durante la noche. Gracias a sus ingredientes naturales, ayuda a aliviar la resequedad, prevenir la aparición de grietas y mantener los labios suaves y nutridos.

Es importante mantener una adecuada higiene durante la elaboración y realizar una prueba previa en la piel para descartar reacciones alérgicas. El producto debe conservarse en un lugar fresco y seco y utilizarse preferentemente dentro de un periodo de tres a seis meses.

Además de ser una opción económica y personalizable, el bálsamo labial casero permite evitar colorantes, fragancias artificiales y conservadores, convirtiéndose en una solución natural y efectiva para el cuidado diario de los labios agrietados.

