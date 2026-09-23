México

El misterio de la muerte de una niña de nueve años en una primaria en Jalisco: su madre pidió ayuda a la fiscalía

Existen tres versiones que se contradicen por lo que sus familiares pidieron esclarecer su muerte a las autoridades y si hay algún probable responsable

Hay tres versiones de la muerte de la pequeña de nueve años que murió demntro de la primaria Francisco Villa, en la colonia Benito Juárez, en Zapopan, Jalisco
Hay tres versiones de la muerte de la pequeña de nueve años que murió demntro de la primaria Francisco Villa, en la colonia Benito Juárez, en Zapopan, Jalisco
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El Ministerio Público investiga la muerte de una niña de nueve años ocurrida dentro de una escuela primaria de Zapopan, Jalisco, antes de las 13:00 horas del 22 de septiembre de 2026. La menor falleció dentro de un aula del plantel Francisco Villa, y las autoridades iniciaron las indagatorias para determinar la causa del deceso.

La Comisaría de Zapopan informó que el caso quedó bajo conducción del Ministerio Público, que ordenó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizar el levantamiento y traslado del cuerpo para practicarle la autopsia de ley. El estudio debía establecer si la muerte derivó de una enfermedad, de una caída o de alguna otra causa.

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Los primeros reportes señalaron que la menor había fallecido por una enfermedad, aunque no se precisó cuál era el padecimiento. Más tarde se dio a conocer que la niña habría sufrido una caída dentro del plantel, por lo que su madre solicitó la intervención del IJCF y del Ministerio Público de Jalisco.

La madre también pidió que se practicara una necropsia para conocer con precisión qué había ocurrido. El personal forense trasladó el cuerpo a sus instalaciones y quedó a cargo de los estudios médicos correspondientes.

Ante las inconsistencias la mamá de la menor pidió ayuda a las autoridades para que investiguen la verdad detrás de la muerte de su hija y si hay algún involucrado en su muerte Foto: Maps
Ante las inconsistencias la mamá de la menor pidió ayuda a las autoridades para que investiguen la verdad detrás de la muerte de su hija y si hay algún involucrado en su muerte Foto: Maps

La Fiscalía Estatal inició investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si existía responsabilidad de terceras personas. La causa de muerte permanecía pendiente del dictamen forense.

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Adriel de 11 año murió tras ser golpeado por sus compañeros

Adriel Moreno Mejía, de 11 años, muripo en marzo de 2024 luego de que dos compañeros de colegio le dieron una principalmente en erl estómago, en el municipio de Santiago Anaya, en el Estado de Hidalgo, sus padres clamaron justicia por la actuación del director del centro, que según ellos les dejó al niño en su casa sin dar explicaciones. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) contradice esta versión: tras la “caída” del pequeño, el jefe de la escuela y su maestra mantuvieron comunicación directa con la madre.

Una niña de 8 años murió tras negarle ir al baño

En 2024 una niña de 8 años falleció en una escuela primaria de Acolman, en el Estado de México, después de que dijera que se sentía mal y pidió permiso a su profesor para ir a los servicios sanitarios, según denuncias de sus familiares.

La menor de 8 años murió luego de sebtirse mal y que que qusiera ir al baño pero su profesor no la dejó ir Foto: Maps
La menor de 8 años murió luego de sebtirse mal y que que qusiera ir al baño pero su profesor no la dejó ir Foto: Maps

La menor, identificada como Itzel Leticia, se encontraba en clase en la Primaria Ciencia, Patria, Trabajo y Libertad, en la comunidad de Santa María, cuando le pidió al maestro que la dejara ir al baño porque se sentía mal.

El profesor, identificado por las autoridades como Isaías ‘N’, supuestamente le negó el permiso para ir al baño varias veces, hasta que una amiga de la niña intercedió y le dijo que necesitaba vomitar, por lo que finalmente el docente aceptó dejarla ir".

“Pidió una vez y no le dieron (autorización), pidió otra vez y no le dieron. A la tercera vez le dijeron ‘pues, vete’, y mi hija se fue a vomitar”, afirmó la madre de la niña, Leticia Escudero, al medio de noticias Telediario.

Una de las compañeras de clase de la pequeña afirmó en una entrevista con ese medio que “mi amiga le había pedido al maestro permiso para ir al baño, pero el maestro no la dejó. Entonces, Leti le volvió a decir: ‘Maestro, es urgente porque tengo ganas de vomitar’, y cuando yo fui al baño, vi una niña tirada allí, y era mi amiguita”.

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