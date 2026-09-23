México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 23 de septiembre

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,95 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 1,08% respecto al precio previo de 19,74 pesos, según informa Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,89%, mientras que en términos interanuales muestra un descenso del -6,17%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano durante el último día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 7,62%, marcando un aumento significativo respecto a la volatilidad de referencia de 5,43%, lo que sugiere un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

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