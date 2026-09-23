Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 23 de septiembre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,95 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 1,08% respecto al precio previo de 19,74 pesos, según informa Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance del 0,89%, mientras que en términos interanuales muestra un descenso del -6,17%.
PUBLICIDAD
El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano durante el último día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 7,62%, marcando un aumento significativo respecto a la volatilidad de referencia de 5,43%, lo que sugiere un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
EEUU aún lo busca, pero Enrique Inzunza sigue en el Senado y vota por la “Ley antimemes”
El dictamen obtiene el respaldo de 25 legisladores, frente a 11 sufragios opositores y dos abstenciones
Clima en México EN VIVO: Huracán Polo se mantiene en categoría 4 y se localiza a 240 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero
El SMN prevé lluvias intensas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero
Azalia Ojeda, “La Negra”, agrede a Kevyn Contreras y exigen su expulsión de la Granja VIP 2
Azalia dio una cachetada a Kevyn “El Bicolor” y el público exige su salida a la producción del reality de TV Azteca
Los récords que Gilberto Mora ya tiene en el bolsillo y le dan credibilidad como el nuevo “10” de México
El jugador de 17 años llevará en su dorsal la camiseta más emblemática del futbol en el inicio de la era de Rafa Márquez como DT del Tri
Cómo está la calidad del aire de la CDMX este 23 de septiembre
Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00
MÁS NOTICIAS