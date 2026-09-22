México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 22 de septiembre

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,81 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 0,16% respecto al precio de cierre anterior de 19,77 pesos mexicanos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance de 0,12, mientras que su variación interanual refleja una bajada del -7,09%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano en los últimos tres días, en un contexto de expectativas de crecimiento. Actualmente, la volatilidad en este tipo de cambio es del 3,69%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,35%, lo que sugiere una estabilidad relativa en el mercado.

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