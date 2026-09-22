Cuánto cuesta contratar a Disclosure para una boda: esto habría pagado el hijo del senador Manuel Añorve

Jorge Añorve Aguayo celebró su matrimonio con Karla Kristhel García Denis en una fiesta de tres días en Baja California con el dúo de deep house más reconocido del mundo como acto estelar. Crédito: Especial

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Disclosure actuó en la boda de Jorge Añorve Aguayo, hijo del senador priista Manuel Añorve Baños, el pasado 17 y el 19 de septiembre de 2026 en Valle de Guadalupe, Baja California, donde cobró una cantidad millonaria por tratarse de una presentación privada. Sin embargo, ningún contrato ni factura confirma el monto exacto del pago en dicho evento. f

Bajo este contexto, la celebración generó debate público por el contraste entre el despliegue de lujo y el discurso de austeridad del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido del que el senador Añorve Baños es candidato potencial a la gubernatura de Guerrero en 2027.

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A continuación te contamos un aproximado de cuánto se gastó en el festejo.

Contratación de Disclosure para eventos privados: entre 2 y 5 millones de pesos

El dúo Disclosure, formado por los hermanos Guy y Howard Lawrence, cobra entre 2 y 5 millones de pesos mexicanos por una presentación en un evento privado. Ese rango fue difundido por el periodista García Orozco en X, aunque no se documentó un contrato específico para la boda.

El hijo del senador priista Manuel Añorve gastó millones en su boda para contratar al dúo británico Disclosure. Crédito: Facebook

La cifra de 5 millones de pesos equivale, en términos aproximados, a la franja alta de la tarifa estándar del grupo para actos privados a nivel internacional. Los reportes disponibles coinciden en señalar ese techo, pero precisan que no existe una factura o declaración oficial que fije el monto pagado en este caso particular.

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La contratación de artistas internacionales de este perfil implica, además del cachet, gastos adicionales por traslados, producción técnica y cláusulas de hospitalidad. Esos costos se negocian por separado y no suelen incluirse en la tarifa base que circula públicamente.

Disclosure no ha emitido ninguna declaración sobre su participación en la boda ni ha confirmado cifras. La familia Añorve tampoco ha hecho declaraciones sobre el costo del evento.

El hijo del senador priista Manuel Añorve gastó millones en su boda para contratar al dúo británico Disclosure. Crédito: Facebook

Boletos para conciertos y festivales de Disclosure en 2026

En el circuito de conciertos y festivales, los boletos de Disclosure tienen un precio muy distinto al de los eventos privados. Las plataformas de venta registran entradas desde USD 48 en sitios como SeatPick, con un precio promedio de USD 113 por boleto.

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En recintos medianos, como el Santa Barbara Bowl en California, los boletos de admisión general arrancan en USD 90 y los de acceso VIP alcanzan USD 500. Para pases de festivales de dos días, el rango va de USD 350 a USD 1.300 en modalidad VIP, según datos de TicketSmarter.

En el mercado secundario, la plataforma Vivid Seats registra boletos desde USD 723 para el festival FORM Arcosanti en Mayer, Arizona, programado para el 9 de octubre de 2026. SeatGeek lista esa misma fecha con precios desde USD 1.046 en su inventario.

El hijo del senador priista Manuel Añorve gastó millones en su boda para contratar al dúo británico Disclosure. Crédito: Facebook

El precio promedio por boleto en la gira 2025-2026 del dúo rondó los USD 827, de acuerdo con Vivid Seats. Los lugares más cercanos al escenario llegaron a cotizarse hasta en USD 6.750 en el mercado de reventa, según TicketSmarter.

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La boda de tres días en Valle de Guadalupe que puso a Jorge Añorve en el centro del debate

La celebración comenzó el 7 de septiembre con la misa en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, transmitida en vivo por el canal oficial del recinto. La ceremonia civil y la recepción principal se realizaron el 17 de septiembre en la Cava Domecq, parte de Bodegas Domecq, en el Valle de Guadalupe, Ensenada.

Los invitados se alojaron en seis hoteles de la zona durante los tres días de festejo. El programa incluyó un torneo de golf en el Bajamar Ocean Front Golf Resort, visitas a los viñedos Relieve Vinícola y Clos de Tres Cantos, y una comida en Finca Altozano.

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Una misa en la Basílica de Guadalupe, tres días de fiesta en Baja California y Disclosure tocando en vivo. Jorge Añorve Aguayo, el hijo discreto del senador Manuel Añorve, se convirtió en el tema del momento sin haberlo buscado. Crédito: Especial

El tercer día tuvo lugar en el rancho Encinal de L.A. Cetto con etiqueta formal. La organización dispuso camiones para el traslado de los asistentes entre los puntos de alojamiento y los distintos escenarios.

El diseñador de interiores y organizador de bodas Leonardo Olavarrieta compartió fotos y videos del evento en redes sociales. Las imágenes mostraron platillos de alta cocina y un pastel de higo, y fueron retomadas por García Orozco en X.

Videos de la actuación de Disclosure durante la recepción circularon brevemente en redes antes de ser eliminados. El propio Jorge Añorve publicó imágenes de los integrantes del dúo en sus historias de Instagram, según consignó Infobae México.

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Una misa en la Basílica de Guadalupe, tres días de fiesta en Baja California y Disclosure tocando en vivo. Jorge Añorve Aguayo, el hijo discreto del senador Manuel Añorve, se convirtió en el tema del momento sin haberlo buscado. Crédito: Especial

El senador Añorve Baños celebró el matrimonio en Facebook con el siguiente mensaje: “Mi hijo Jorge y mi querida Karla unieron sus vidas ante Dios. Que Dios bendiga siempre su matrimonio y el hogar que hoy comienzan a construir”.

Jorge Añorve Aguayo: abogado, empresario y exfuncionario federal

Jorge Añorve Aguayo es abogado con estudios en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Su trayectoria combina cargos en la administración pública federal con emprendimientos en el sector privado.

Entre 2009 y 2012 se desempeñó como jefe de staff en el Senado de la República. De 2012 a 2014 ocupó ese mismo cargo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando la dependencia estaba bajo la titularidad de Gerardo Ruiz Esparza.

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Jorge Añorve Aguayo, hijo del senador priista Manuel Añorve Baños, es abogado, egresado de Stanford y director general de Novax desde 2023. Crédito: Especial

Desde mayo de 2023 dirige Novax, una empresa de servicios financieros con sede en la Ciudad de México fundada ese año. También es cofundador de Kuantum, según su perfil de LinkedIn.

Entre 2019 y 2021 operó la Taquería El Jaguar en la colonia Roma de la Ciudad de México, emprendimiento que cerró tras dos años de actividad. Junto con su familia, ha participado en jornadas de ayuda alimentaria para habitantes de Acapulco tras desastres naturales, acciones vinculadas al perfil político de su padre en Guerrero.

El senador Manuel Añorve Baños tiene dos hijos: Manuel Añorve Aguayo y Jorge Añorve Aguayo. El legislador es coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado y acumula una trayectoria que incluye los cargos de alcalde de Acapulco, diputado local, diputado federal y senador, cargo que renovó en 2024 bajo la coalición opositora.

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Jorge Añorve Aguayo, hijo del senador priista Manuel Añorve Baños, es abogado, egresado de Stanford y director general de Novax desde 2023. Crédito: Especial

El 14 de septiembre, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, señaló públicamente a Manuel Añorve como la principal carta del tricolor para disputar la gubernatura de Guerrero en 2027. El propio senador confirmó su interés y declaró que esperará la convocatoria formal de su partido para definir su participación.

La aspiración de Añorve Baños se da en un contexto en que Morena ya posicionó a la senadora Beatriz Mojica Morga como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero. Esa designación la coloca como virtual candidata oficialista, con el respaldo del Partido Verde.