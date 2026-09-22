Jalisco concentra 37 de los 213 policías asesinados en México durante 2026, seguido de Michoacán y Sinaloa

Jalisco concentra 37 de los 213 agentes de seguridad pública asesinados en México durante 2026, de acuerdo con el corte de Causa en Común al 17 de septiembre. (Crédito: Cuartoscuro)

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Al menos 213 agentes de seguridad pública han sido asesinados en México durante 2026. Jalisco concentra la mayor cantidad de casos, con 37 víctimas, seguido de Michoacán con 29 y Sinaloa con 25, de acuerdo con el registro de Causa en Común actualizado al 17 de septiembre.

El recuento incluye a policías municipales y estatales, pero también a integrantes de corporaciones federales. De las 213 víctimas documentadas, 85 eran policías municipales, 66 policías estatales, 44 integrantes de la Guardia Nacional, 12 del Ejército, cuatro policías federales y dos elementos de la Marina.

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Causa en Común realiza este seguimiento mediante un registro hemerográfico elaborado junto con una red de periodistas especializados en seguridad. Por ello, la cifra corresponde a casos documentados públicamente por la organización y no a una estadística oficial del Gobierno federal.

Jalisco, Michoacán y Sinaloa encabezan las cifras más altas de agentes asesinados en México

Jalisco acumula 37 agentes de seguridad pública asesinados durante los primeros ocho meses y medio de 2026, la cifra más alta entre las entidades incluidas en el registro.

Michoacán ocupa el segundo lugar con 29 casos y Sinaloa aparece en tercero con 25. Después se encuentran Estado de México y Morelos, con 14 víctimas cada uno.

Los cinco estados reúnen 119 de los 213 asesinatos documentados hasta el 17 de septiembre, lo que representa poco más de la mitad del total registrado por Causa en Común.

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Jalisco aporta por sí solo 37 víctimas, equivalentes a alrededor de 17% del registro nacional. El dato corresponde a agentes de seguridad pública asesinados, sin distinguir en este apartado si el caso ocurrió durante servicio, fuera de horario laboral o por un motivo relacionado con sus funciones.

La actualización más reciente de la organización, correspondiente al periodo del 11 al 17 de septiembre, incorporó un nuevo asesinato en Jalisco.

Cinco estados reúnen 119 de los 213 asesinatos registrados en lo que va de 2026. (Imagen: Jovani Pérez| Infobae México)

Policías municipales y estatales concentran siete de cada 10 víctimas

Las corporaciones locales reúnen la mayor parte de los casos documentados durante 2026.

De las 213 víctimas, 151 pertenecían a policías municipales o estatales: 85 municipales y 66 estatales. En conjunto, representan cerca de 71% del registro.

La Guardia Nacional acumula 44 asesinatos, mientras que el Ejército suma 12. La lista se completa con cuatro policías federales y dos integrantes de la Marina.

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El desglose permite dimensionar que el registro no corresponde exclusivamente a policías preventivos de los municipios. Más de seis de cada 10 víctimas pertenecían a corporaciones municipales o estatales, mientras que el resto corresponde a instituciones federales incluidas por Causa en Común.

El registro de la organización identifica los asesinatos de agentes de seguridad pública documentados en fuentes periodísticas, por lo que no debe interpretarse que todos los casos estén relacionados con delincuencia organizada o que hayan ocurrido bajo las mismas circunstancias.

Sinaloa ocupa el tercer lugar con 25 casos

Sinaloa registra 25 agentes de seguridad pública asesinados durante 2026 y ocupa el tercer lugar nacional en el recuento.

El dato se conoce mientras el estado mantiene un despliegue reforzado de fuerzas federales en Culiacán, Mazatlán, Escuinapa, carreteras y zonas serranas. En septiembre, el Gobierno federal informó de la incorporación de nuevos elementos de seguridad y de operaciones con detenciones y aseguramientos de armas y explosivos.

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Sin embargo, el registro de Causa en Común no establece que los 25 asesinatos tengan un mismo origen ni los vincula directamente con la violencia registrada en la entidad. Se trata de casos incorporados al seguimiento hemerográfico de la organización.

Jalisco, Michoacán y Sinaloa concentran 91 casos

Las tres entidades con mayor número de víctimas reúnen 91 de los 213 asesinatos registrados hasta el 17 de septiembre.

Jalisco suma 37; Michoacán, 29, y Sinaloa, 25. En conjunto representan 42.7% de todos los agentes de seguridad pública asesinados que Causa en Común ha documentado durante 2026.

El cuarto sitio corresponde al Estado de México, con 14 casos, la misma cifra que Morelos.

La distribución muestra además diferencias frente a los registros de años anteriores. En 2025, Causa en Común documentó 348 policías asesinados en todo el país; Sinaloa encabezó entonces la lista estatal con 48 casos, seguido de Guerrero con 39, Guanajuato con 36, Michoacán con 34 y Veracruz con 24.

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La comparación debe hacerse con cautela porque los 348 casos corresponden a un año completo, mientras que los 213 de 2026 tienen corte al 17 de septiembre y todavía no constituyen un resultado anual.

Más de 650 agentes asesinados desde octubre de 2024

El registro también permite dimensionar los asesinatos de integrantes de corporaciones de seguridad desde el inicio de la actual administración federal.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 17 de septiembre de 2026, Causa en Común documentó al menos 655 agentes de seguridad pública asesinados.

De ese acumulado, 213 corresponden a los primeros ocho meses y medio de 2026. Los 442 restantes corresponden al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con el registro de la organización.

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En 2025, Causa en Común documentó 348 asesinatos de policías, mientras que entre octubre y diciembre de 2024 se registraron los casos que completan el acumulado de 655 para el periodo iniciado el 1 de octubre de ese año.

El registro de 2026 se actualizará conforme Causa en Común incorpore nuevos casos documentados.