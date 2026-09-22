Imperdible, habrá concierto de rock gratis en la GAM: día, horarios y cómo llegar

El cartel reúne a cuatro agrupaciones sobre un mismo escenario: Ensamble Rock & Gospel, Walter Eddie Band, Gallos y Los Pachecos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los amantes del rock en la Ciudad de México tienen una cita pendiente. La Alcaldía Gustavo A. Madero, en conjunto con el Centro Cultural Futurama, prepara un concierto de rock con entrada completamente libre.

El cartel reúne a cuatro agrupaciones sobre un mismo escenario: Ensamble Rock & Gospel, Walter Eddie Band, Gallos y Los Pachecos. Si sos de los que no se pierden una tocada en vivo, este es un plan para anotar en la agenda y compartir con amigos.

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A continuación, todos los detalles del evento: desde la sede y el horario hasta la forma más sencilla de llegar en transporte público.

Centro Cultural Futurama/Alcaldía GAM (Redes sociales)

Cuándo y dónde será el concierto de rock

El concierto de rock gratuito organizado por la Alcaldía Gustavo A. Madero se realizará el 26 de septiembre a las 16:00 horas en el Centro Cultural Futurama, ubicado en Lindavista, Ciudad de México. La entrada es libre, sin costo de acceso ni necesidad de boleto previo.

La cita es en el Centro Cultural Futurama, situado en Otavalo #7, esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Para llegar en transporte público, el recinto es accesible a través de la Línea 6 del Metro, bajando en la estación Lindavista. También se puede tomar la Línea 6 del Metrobús hasta la estación Instituto Politécnico Nacional.

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Ambas opciones dejan al visitante a pocos minutos a pie del centro cultural, una alternativa práctica para quienes prefieren evitar el tránsito de la zona norte de la capital.

Un cartel promocional anuncia un concierto de rock gratuito el 26 de septiembre en el Centro Cultural Futurama de la alcaldía Gustavo A. Madero. (Centro Cultural Futurama (Redes Sociales))

Las bandas confirmadas en el cartel

El evento reúne a cuatro agrupaciones, aunque no todas cuentan con el mismo nivel de exposición pública. Walter Eddie Band es el proyecto liderado por Walter Eddie, guitarrista de origen chileno radicado en México desde 2001 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El evento reúne a cuatro agrupaciones, aunque no todas cuentan con el mismo nivel de exposición pública. Walter Eddie Band es el proyecto liderado por Walter Eddie, guitarrista de origen chileno radicado en México desde 2001, con una trayectoria consolidada en la escena rockabilly nacional.

La banda inició su camino musical en Chile con el grupo Los Rockers (1998-2000), antes de establecerse en territorio mexicano como colaborador de distintos proyectos dentro del género. Su presencia más reciente fue en el foro Rockotitlán, el pasado 12 de septiembre, junto a Los Frenéticos Rockabilly.

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Ensamble Rock & Gospel es otra de las agrupaciones con actividad documentada en la escena capitalina. Como su nombre lo indica, fusiona el rock con elementos del gospel, y ofreció un “concierto íntimo” en el Museo del Pulque y las Pulquerías (MUPyP), en mayo de este año.

De Gallos se registró una presentación reciente en el Tianguis Cultural del Chopo, el mercado alternativo emblemático del rock en la capital, donde interpretaron Fire, de Jimi Hendrix, el pasado 9 de mayo. Ese antecedente ubica a la agrupación dentro del circuito de covers de rock clásico que suele recorrer foros independientes de la ciudad. Sobre

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Los Pachecos, la información disponible resultó difícil de verificar de forma independiente. Según datos no confirmados por fuentes propias, la banda sería originaria del Estado de México, con vínculos en la zona de Xonacatlán, y se ubicaría dentro del rock urbano y el blues con influencia del sentimiento popular mexicano.

Entre sus temas se mencionan “Niños Rotos” y “Mi Carnal”, además de un trabajo titulado Se Llegó Septiembre. De acuerdo con la misma información, el grupo contaría con presencia en plataformas digitales como Spotify y habría participado en transmisiones de medios especializados en rock como Titanio TV.

Dentro del gremio del rock urbano y blues mexicano existe además una agrupación clásica del sello Discos y Cintas Denver llamada Pacheco Blues, con la que Los Pachecos suelen confundirse por la similitud del nombre, aunque mantendrían una propuesta y trayectoria propias dentro de la escena contemporánea.

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El Centro Cultural Futurama, escenario habitual del rock en Lindavista

En los últimos meses, el espacio se consolidó como sede recurrente de conciertos de rock sin costo. Por ese escenario pasaron ya eventos como el 30 Gran Festival The Beatles en México, el Led Zeppelin Fest y un homenaje en versión rock a Juan Gabriel y José José a cargo de la banda Morfeo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Cultural Futurama forma parte de la oferta cultural gratuita que impulsa la alcaldía Gustavo A. Madero. El recinto cuenta con aulas de usos múltiples, sala polivalente, ludoteca, laboratorio de cómputo, librería y cafetería, y en su interior se desarrollan talleres, exposiciones, presentaciones de libros y festivales de música, entre otras actividades.

En los últimos meses, el espacio se consolidó como sede recurrente de conciertos de rock sin costo. Por ese escenario pasaron ya eventos como el 30 Gran Festival The Beatles en México, el Led Zeppelin Fest y un homenaje en versión rock a Juan Gabriel y José José a cargo de la banda Morfeo.

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Ese historial reciente convierte al Futurama en un punto de referencia para quienes buscan música en vivo gratuita dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero, con una cartelera que combina cine, música, literatura y exposiciones a lo largo del mes.

Después del rock, teatro y más actividades gratuitas

Se trata de la tercera y última función del mes: el musical ya se presentó los días 12 y 19 de septiembre, siempre en el mismo horario y con acceso libre, como parte de la programación cultural que impulsa la alcaldía a través del recinto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada del 26 de septiembre no termina con el concierto. El mismo día, a las 17:00 horas, el Centro Cultural Futurama presentará una función del musical La pequeña tienda de los horrores, basado en la conocida película de terror de los años 80. La puesta en escena está a cargo de Arte Aladyen Compañía de Teatro y la entrada también es completamente gratuita.

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Se trata de la tercera y última función del mes: el musical ya se presentó los días 12 y 19 de septiembre, siempre en el mismo horario y con acceso libre, como parte de la programación cultural que impulsa la alcaldía a través del recinto.

Esto significa que quienes asistan al concierto de rock por la tarde podrán quedarse en la misma sede para disfrutar, una hora después, de la propuesta teatral, sin necesidad de trasladarse ni pagar boleto adicional.

El Centro Cultural Futurama, un espacio activo todo el año

El Centro Cultural Futurama abre de lunes a sábado, de 10:00 a 20:00 horas, y forma parte de la oferta cultural gratuita que impulsa la alcaldía Gustavo A. Madero. El recinto cuenta con aulas de usos múltiples, sala polivalente, ludoteca, laboratorio de cómputo, librería y cafetería.

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En su interior se desarrollan de manera constante talleres, conferencias, exposiciones de artes plásticas, presentaciones de libros, danza, música y festivales temáticos dirigidos a públicos de todas las edades.

En lo que va del año, el espacio ha albergado eventos como el 30 Gran Festival The Beatles en México, el Led Zeppelin Fest, un homenaje en versión rock a Juan Gabriel y José José a cargo de la banda Morfeo, la Expo Multiverso Maravilla dedicada a superhéroes y cultura pop, y la 7ª Expo Caballero Oscuro de Batman, que incluyó bazar temático, ciclo de cine, exposición del Batimóvil y torneo de videojuegos.

Ese calendario variado consolidó al Futurama como un punto de encuentro cultural en la zona norte de la capital, con actividades que combinan música en vivo, cine, cómics y artes escénicas bajo la misma modalidad de acceso gratuito.