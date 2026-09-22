Cazzu revela las secuelas en su salud por la batalla legal con Christian Nodal

Cazzu compartió imágenes con mascarilla de oxígeno y pospuso conciertos en Guatemala y Costa Rica. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

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Cazzu encendió las alarmas entre sus seguidores tras revelar que atraviesa un cuadro fuerte de influenza y un virus respiratorio que la mantuvo en confinamiento durante varias semanas. La cantante compartió a través de sus historias de Instagram el proceso de su enfermedad y confirmó que tuvo que reprogramar presentaciones en Guatemala y Costa Rica dentro de su gira “Latinaje En Vivo”.

La preocupación creció cuando la artista publicó una fotografía en la que apareció con una mascarilla de oxígeno. Aunque no detalló el diagnóstico exacto, aseguró que se encontraba en recuperación para volver pronto a los escenarios.

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Este lunes 21 de septiembre, Cazzu se presentó en el Festival Urbano de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, luego de las semanas de confinamiento derivadas de la infección en vías respiratorias. La artista no ofreció detalles médicos adicionales sobre su estado actual.

La cantante argentina reveló que enfrenta una infección respiratoria y respondió a la polémica por la llamada "Ley Cazzu" tras el comunicado de Christian Nodal. (Instagram)

En un texto que publicó en medio de la polémica batalla legal que mantiene con Christian Nodal, la cantante había descrito el proceso como una etapa de aislamiento forzado por el malestar físico.

Escribió: “Ando un poco sonámbula y confundida. Seguro sean los químicos impronunciables con los que intento resolver esta gripe malparida. La misma que me obliga a quedarme quieta en casa”.

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Sobre los síntomas físicos, añadió: “Tosí tantas veces que por poco escupí un pulmón”. La artista también relató cómo enfrentó el tiempo de confinamiento sin caer en la presión de la productividad: “Fue arduo el intento por no pretender utilizar todo este tiempo en productividades”.

La cantante rompió el silencio sobre las acciones legales de Nodal

El pasado 18 de septiembre, Julieta Cazzuchelli respondió al comunicado difundido por su expareja, Christian Nodal, cuyo equipo legal negó haber tramitado un amparo contra la iniciativa conocida como “Ley Cazzu”. El equipo del cantante mexicano aclaró que la acción legal se dirige únicamente contra el uso del nombre de su hija Inti y contra la narrativa del caso.

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Cazzu denunció que fue silenciada legal e injustamente en medio de la polémica. En un comunicado difundido en sus redes sociales, expresó que estas medidas buscan manipular la situación y que afectaron su paz en medio de las disputas relacionadas con la crianza de su hija, a la espera de que la verdad sea conocida sin restricciones.

En un enlace publicado en X, la cantante subió un escrito bajo el título “Rimas ridículas”, en el que abordó tanto su enfermedad como el conflicto legal. Sobre su hija, escribió: “Corrí al cuarto de mi hija después de esa pesadilla que jamás podré borrar de la memoria. La miré, la miré mucho con los ojos bien abiertos, toda esa paz es mi gloria”.

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La cantante detalló su proceso de recuperación en redes sociales y acusó maniobras legales que buscan manipular la disputa por la crianza de su hija. (Captura de pantalla/X)

Respecto a las acusaciones que enfrenta, la artista fue más directa: “Hoy me hirvió la sangre cuando un demonio con cara de hombre juraba poseer verdades y al igual que una lumbre, ardía de atrocidades. Mentiras que me queman, porque son tan venenosas”.

Cazzu también cuestionó la exposición pública del conflicto: “¿Cómo cambiar el curso de una historia tan famosa? Una que chorrea olor a mierda por más que la pinten de rosa”. Sobre su manera de gestionar la frustración, escribió: “Lo más triste sobre mí, es que siempre sé usar mejor el botón de ‘publicar’ cuando necesito limpiar. Bien erguida y guerrillera, saco eso que ya empieza a lastimar”.

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La cantante cerró el texto con un llamado a la calma dirigido a quienes siguen su situación: “Tengo cubierto el capital humano que se dedica a ocuparse, de intentar hacer mi vida miserable, en vez de aprender a amarse”. Finalizó con la frase que da título a su publicación: “Yo seguiré esperando el bendito día en el que el cansancio los canse”.