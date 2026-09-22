México

Cazzu revela las secuelas en su salud por la batalla legal con Christian Nodal

La cantante argentina reveló que enfrentó una fuerte infección respiratoria y respondió tras el comunicado de Christian Nodal

Cazzu
Cazzu compartió imágenes con mascarilla de oxígeno y pospuso conciertos en Guatemala y Costa Rica. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)
Guardar

Cazzu encendió las alarmas entre sus seguidores tras revelar que atraviesa un cuadro fuerte de influenza y un virus respiratorio que la mantuvo en confinamiento durante varias semanas. La cantante compartió a través de sus historias de Instagram el proceso de su enfermedad y confirmó que tuvo que reprogramar presentaciones en Guatemala y Costa Rica dentro de su gira “Latinaje En Vivo”.

La preocupación creció cuando la artista publicó una fotografía en la que apareció con una mascarilla de oxígeno. Aunque no detalló el diagnóstico exacto, aseguró que se encontraba en recuperación para volver pronto a los escenarios.

PUBLICIDAD

Este lunes 21 de septiembre, Cazzu se presentó en el Festival Urbano de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, luego de las semanas de confinamiento derivadas de la infección en vías respiratorias. La artista no ofreció detalles médicos adicionales sobre su estado actual.

Cazzu -México- 17 septiembre
La cantante argentina reveló que enfrenta una infección respiratoria y respondió a la polémica por la llamada "Ley Cazzu" tras el comunicado de Christian Nodal. (Instagram)

En un texto que publicó en medio de la polémica batalla legal que mantiene con Christian Nodal, la cantante había descrito el proceso como una etapa de aislamiento forzado por el malestar físico.

Escribió: “Ando un poco sonámbula y confundida. Seguro sean los químicos impronunciables con los que intento resolver esta gripe malparida. La misma que me obliga a quedarme quieta en casa”.

PUBLICIDAD

Sobre los síntomas físicos, añadió: “Tosí tantas veces que por poco escupí un pulmón”. La artista también relató cómo enfrentó el tiempo de confinamiento sin caer en la presión de la productividad: “Fue arduo el intento por no pretender utilizar todo este tiempo en productividades”.

La cantante rompió el silencio sobre las acciones legales de Nodal

El pasado 18 de septiembre, Julieta Cazzuchelli respondió al comunicado difundido por su expareja, Christian Nodal, cuyo equipo legal negó haber tramitado un amparo contra la iniciativa conocida como “Ley Cazzu”. El equipo del cantante mexicano aclaró que la acción legal se dirige únicamente contra el uso del nombre de su hija Inti y contra la narrativa del caso.

Cazzu denunció que fue silenciada legal e injustamente en medio de la polémica. En un comunicado difundido en sus redes sociales, expresó que estas medidas buscan manipular la situación y que afectaron su paz en medio de las disputas relacionadas con la crianza de su hija, a la espera de que la verdad sea conocida sin restricciones.

En un enlace publicado en X, la cantante subió un escrito bajo el título “Rimas ridículas”, en el que abordó tanto su enfermedad como el conflicto legal. Sobre su hija, escribió: “Corrí al cuarto de mi hija después de esa pesadilla que jamás podré borrar de la memoria. La miré, la miré mucho con los ojos bien abiertos, toda esa paz es mi gloria”.

cazzu -México- 18 septiembre
La cantante detalló su proceso de recuperación en redes sociales y acusó maniobras legales que buscan manipular la disputa por la crianza de su hija. (Captura de pantalla/X)

Respecto a las acusaciones que enfrenta, la artista fue más directa: “Hoy me hirvió la sangre cuando un demonio con cara de hombre juraba poseer verdades y al igual que una lumbre, ardía de atrocidades. Mentiras que me queman, porque son tan venenosas”.

Cazzu también cuestionó la exposición pública del conflicto: “¿Cómo cambiar el curso de una historia tan famosa? Una que chorrea olor a mierda por más que la pinten de rosa”. Sobre su manera de gestionar la frustración, escribió: “Lo más triste sobre mí, es que siempre sé usar mejor el botón de ‘publicar’ cuando necesito limpiar. Bien erguida y guerrillera, saco eso que ya empieza a lastimar”.

La cantante cerró el texto con un llamado a la calma dirigido a quienes siguen su situación: “Tengo cubierto el capital humano que se dedica a ocuparse, de intentar hacer mi vida miserable, en vez de aprender a amarse”. Finalizó con la frase que da título a su publicación: “Yo seguiré esperando el bendito día en el que el cansancio los canse”.

Temas Relacionados

CazzuChristian Nodalmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 21 de septiembre

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 21 de septiembre

Anabel Hernández confronta a AMLO y le pide responder por presunto financiamiento del narcotráfico

La periodista cuestionó también la falta de indagatorias en el sexenio de Felipe Calderón sobre testimonios acerca de recursos para las elecciones del 2006

Anabel Hernández confronta a AMLO y le pide responder por presunto financiamiento del narcotráfico

Receta de gelatina de jamaica con chía: el postre que calma tu antojo mientras te ayuda a bajar de peso

La flor de jamaica se utiliza en forma de infusión concentrada, mientras que la chía ayuda a sumar fibra a la receta

Receta de gelatina de jamaica con chía: el postre que calma tu antojo mientras te ayuda a bajar de peso

Más de 175 mil refugiados han encontrado un hogar en México, afirma la ACNUR

La ACNUR impulsa empleos, estudios y proyectos mediante Seamos Hogar, que reúne 11 testimonios de quienes reconstruyen su vida en siete ciudades del país

Más de 175 mil refugiados han encontrado un hogar en México, afirma la ACNUR

CFE despliega más de mil electricistas ante el avance del huracán Polo

La Comisión Federal de Electricidad activa un plan de contingencia con grúas, plantas de emergencia y un helicóptero mientras el ciclón se fortalece frente a las costas del Pacífico mexicano

CFE despliega más de mil electricistas ante el avance del huracán Polo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de septiembre: caen 7 sicarios y liberan a 3 gambusinos en Sonora

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de septiembre: caen 7 sicarios y liberan a 3 gambusinos en Sonora

Dan casi 300 años de prisión a cuatro integrantes del Cártel del Pacífico Sur por el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia

Reportan desaparición del hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla: arman operativo para localizarlo

Cobro de 200 mil pesos desató ataque contra la diseñadora muxe Elvis Guerra: autoridades de Oaxaca le brindan protección

Sheinbaum marca pauta a Maru Campos: le recuerda que la FGR la está investigando por el caso CIA

ENTRETENIMIENTO

Cazzu habría solicitado el cuidado unipersonal de Inti en medio del conflicto con Nodal, según Javier Ceriani

Cazzu habría solicitado el cuidado unipersonal de Inti en medio del conflicto con Nodal, según Javier Ceriani

La Glorieta de Insurgentes tendrá Feria de Vinilos con entrada libre: fechas, horarios y cómo llegar

Galilea Montijo y Andrea Legarreta apoyan a David Zepeda tras comentarios de Pedro Sola sobre su orientación sexual

Carín León enfrenta demanda de fans tras concierto cancelado en Las Vegas, gastaron más de 60 mil pesos para verlo

Kunno defiende a Ángela Aguilar y asegura que la frase “fan de su relación” es falsa

DEPORTES

Liga MX reprograma el Tigres vs Puebla y Querétaro vs Atlante: estos son los nuevos horarios

Liga MX reprograma el Tigres vs Puebla y Querétaro vs Atlante: estos son los nuevos horarios

Inicia concentración de la Selección Mexicana con bajas: Rafa Márquez pierde a otro elemento por lesión

Senado buscará reglamentar ascenso y descenso en la Liga MX: presentarán iniciativa de ley de mérito deportivo

Liga Mx Femenil: dónde y cómo ver los partidos que se transmiten este lunes 21 de septiembre

Sebastián Ruíz finaliza en el lugar 23 en la prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo