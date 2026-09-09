Qué significa que aparezcan tijerillas en tu baño y por qué no debes dañarlas

Infografía sobre las características, hábitos y beneficios de la tijerilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las tijerillas en el baño suelen indicar humedad acumulada, grietas de acceso o refugios cercanos a la vivienda.

Son insectos nocturnos que buscan zonas oscuras y húmedas, no atacan a las personas ni a las mascotas y no transmiten enfermedades conocidas.

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La presencia ocasional de estos insectos no prueba que exista una infestación sanitaria. Sí puede revelar que el baño reúne condiciones favorables para su permanencia, como condensación, fugas, ventilación limitada o espacios estrechos alrededor de cañerías y desagües.

Las tijerillas pertenecen al orden Dermaptera y se reconocen por los fórceps situados al final del abdomen. Aunque esas pinzas generan alarma, son estructuras defensivas y de manipulación, no aguijones.

La Universidad Estatal de Colorado identifica a la humedad como el principal atractivo

La Universidad Estatal de Colorado explica que la tijereta europea, Forficula auricularia, busca durante el día lugares oscuros, frescos y húmedos. En el exterior suele esconderse bajo piedras, cortezas, restos vegetales, tablas, macetas o acumulaciones de hojas.

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El baño puede reproducir parte de ese ambiente. Después de una ducha, la humedad aumenta y puede permanecer en paredes, juntas, pisos o rincones poco ventilados.

Las filtraciones bajo el lavamanos, el goteo de una canilla, el agua acumulada junto a la ducha o la condensación alrededor de las tuberías pueden ofrecerles un sitio adecuado para resguardarse.

La universidad también señala que las tijerillas suelen ingresar a las viviendas a través de pequeñas aberturas. Las juntas deterioradas, las grietas en muros, los espacios bajo las puertas y los huecos alrededor de cañerías constituyen posibles vías de entrada.

La aparición repetida en un mismo baño merece una revisión del ambiente antes que una reacción de alarma. El objetivo debe ser localizar la fuente de humedad y corregirla.

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Una ventilación más eficaz ayuda a reducir el problema. Abrir una ventana cuando sea posible, utilizar un extractor y secar las superficies mojadas limita las condiciones que estos insectos necesitan para permanecer en el lugar.

Las tijerillas suelen ingresar a las viviendas a través de pequeñas aberturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Maine recomienda eliminar refugios antes que aplicar químicos

La extensión de la Universidad de Maine propone priorizar el saneamiento del entorno. La medida consiste en evitar que las tijerillas encuentren espacios húmedos y protegidos cerca de la casa.

Las pilas de leña, las hojas secas, el compost, los restos de jardinería y los objetos almacenados contra las paredes pueden concentrar insectos en el perímetro de la vivienda. Desde allí, algunos ejemplares pueden desplazarse hacia el interior.

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Alejar esos materiales de los cimientos reduce las posibilidades de que las tijerillas encuentren una ruta corta hacia puertas, ventanas o conductos. También conviene revisar las macetas apoyadas junto a muros y las zonas donde se acumula humedad tras el riego.

La institución aconseja inspeccionar los objetos que ingresan desde el exterior. Una caja, una planta, una prenda tendida o una herramienta guardada en el jardín pueden transportar tijerillas que se ocultaron durante el día.

Dentro de la vivienda, la universidad no considera necesario el control químico como respuesta habitual. Los individuos encontrados pueden retirarse con aspiradora o con escoba y recogedor.

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Este enfoque evita rociar insecticidas en un ambiente donde las tijerillas no representan una amenaza sanitaria. También permite concentrar la solución en el origen del problema: el acceso y las condiciones del refugio.

La Universidad Estatal de Utah descarta un riesgo sanitario relevante

La Universidad Estatal de Utah describe a la tijereta europea como un insecto omnívoro y oportunista. Su dieta puede incluir materia orgánica, esporas de hongos, pequeños invertebrados y tejidos vegetales.

Esa biología no la convierte en un insecto que busque sangre humana ni en un vector conocido de enfermedades. Tampoco posee aguijón ni un mecanismo de inyección de veneno.

Las pinzas posteriores pueden utilizarse cuando el insecto queda atrapado o es manipulado. El contacto puede provocar un pellizco superficial, pero no equivale a una picadura venenosa.

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La reacción más prudente es evitar tomar una tijerilla con la mano desnuda. Si hay contacto y la piel presenta una lesión, basta con lavar la zona con agua y jabón, como ante cualquier raspadura menor.

La presencia de una tijerilla tampoco implica un peligro particular para perros o gatos. La institución no las identifica como animales tóxicos, aunque una mascota curiosa puede sobresaltarse si intenta olfatearla o atraparla.

El mito según el cual estos insectos entran en los oídos de las personas y causan daños internos carece de respaldo en la información técnica de las universidades de extensión. Las tijerillas buscan refugio ambiental, no cavidades corporales humanas.

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Tijerilla: en el exterior suele esconderse bajo piedras, cortezas, restos vegetales, tablas, macetas o acumulaciones de hojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Arizona vincula el control con la exclusión física

La Universidad de Arizona aconseja modificar el hábitat de las tijerillas antes de considerar tratamientos químicos. La exclusión física resulta útil porque limita su entrada sin afectar a otros insectos del jardín.

Sellar grietas alrededor de puertas, ventanas, tuberías y uniones entre paredes y pisos puede interrumpir los recorridos que usan desde el exterior. Los burletes bajo las puertas también reducen el paso de insectos rastreros.

El mantenimiento del baño forma parte de esa estrategia. Reparar pérdidas de agua, comprobar el estado de los sellos y evitar la humedad persistente en muebles o textiles disminuye la disponibilidad de refugios.

La institución señala que las tijerillas son más activas de noche. Por eso, encontrarlas al encender la luz del baño o cerca de un desagüe no significa que se reproduzcan necesariamente dentro de la vivienda.

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En muchos casos, se trata de insectos que entraron accidentalmente y permanecieron en el punto con mejores condiciones de humedad. Si no encuentran alimento, agua ni escondites estables, su presencia tiende a reducirse.

La revisión del exterior debe incluir los desagües, los canalones y las zonas próximas a los cimientos. El agua estancada o los restos orgánicos pegados a la estructura pueden favorecer el desplazamiento de fauna que busca humedad.

La Universidad de Misuri destaca su papel como depredadora y descomponedora

La Universidad de Misuri incluye a las tijerillas entre los insectos que pueden cumplir funciones útiles en jardines y cultivos. Actúan como depredadoras de pequeños organismos y como descomponedoras de materia vegetal muerta.

Su alimentación puede contribuir al control de pulgones, ácaros, huevos de insectos y otras especies que dañan plantas. Fuera de la vivienda, esa actividad puede ayudar a limitar plagas sin intervención química.

El papel como descomponedora también tiene valor ecológico. Al consumir restos vegetales, participa en el reciclaje de materia orgánica dentro del suelo, los jardines y otros espacios con vegetación.

La convivencia no implica ignorar posibles daños. Cuando las poblaciones son muy altas, algunas tijerillas pueden alimentarse de plántulas, flores, hojas tiernas o frutos blandos.

La Universidad Estatal de Utah plantea por esa razón un criterio de manejo selectivo: conviene intervenir cuando existe un daño comprobado, no solo por la presencia del insecto. Esa diferencia evita eliminar organismos que, en la mayoría de los casos, aportan beneficios al entorno.

En un baño, la situación suele ser distinta de la que ocurre en un cultivo. Allí, la tijerilla es una molestia asociada a la humedad y no una plaga que esté dañando alimentos, estructuras o personas.

Recomendaciones para prevenir y eliminar las tijerillas en el baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las universidades recomiendan trampas y retiro físico en los casos necesarios

Las extensiones de Colorado, Utah y Arizona describen trampas que aprovechan la preferencia de las tijerillas por los escondites oscuros.

Los rollos de papel humedecido, el cartón corrugado, las tablas apoyadas sobre el suelo y ciertos trozos de manguera pueden funcionar como refugios temporales.

Estas técnicas resultan más apropiadas para patios, jardines o zonas exteriores próximas a la vivienda. Permiten detectar dónde se concentran los insectos y reducir su número sin aplicar productos de amplio espectro.

En el interior, el retiro manual continúa siendo la alternativa más simple. No conviene aplastar o fumigar cada tijerilla que se encuentre. Esa reacción no resuelve la filtración, la condensación o la abertura por la que ingresó el insecto.

Tampoco elimina los refugios exteriores que pueden atraer a nuevos individuos. La corrección del ambiente ofrece resultados más duraderos que el uso repetido de aerosoles.

Las tijerillas en el baño deben interpretarse como una señal para revisar la vivienda. La humedad, la ventilación, las cañerías y el sellado de grietas son los puntos que requieren atención.

Reducir esos factores protege el estado general del hogar y limita el acceso de otros insectos que también aprovechan los ambientes húmedos. A la vez, permite evitar daños innecesarios a una especie que cumple funciones útiles fuera de casa.