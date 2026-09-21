¿Promoción rumbo a 2027? Imelda Castro explica por qué acudió al evento de Sheinbaum en Sinaloa

Imelda Castro niega que Morena aproveche los eventos presidenciales para impulsar perfiles políticos.

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La coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, Imelda Castro, rechazó que la presencia de figuras de Morena en los eventos de la presidenta Claudia Sheinbaum tenga como objetivo realizar promoción personal.

Durante la visita de la mandataria federal a Culiacán, Castro fue cuestionada sobre la asistencia de integrantes del movimiento a las actividades de Sheinbaum y sobre si su presencia podía representar un aprovechamiento del escenario público.

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Ante las preguntas de medios de comunicación, la senadora respondió que acudió al encuentro como ciudadana y como integrante del movimiento. “Somos ciudadanas, ciudadanos y compañeros del movimiento”, señaló.

Imelda Castro acompaña a Sheinbaum durante evento en Culiacán

Claudia Sheinbaum visitó Sinaloa este domingo 20 de septiembre como parte de la gira nacional que realiza para presentar los resultados de su Segundo Informe de Gobierno.

Imelda Castro.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán, donde la presidenta expuso acciones y proyectos relacionados con la entidad. Castro acudió al evento y previamente había convocado a habitantes de Culiacán, Eldorado, Navolato y municipios cercanos a participar en la presentación.

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La coordinadora estatal también dio la bienvenida a Sheinbaum mediante sus redes sociales. En un mensaje publicado antes del encuentro destacó la visita presidencial y señaló que Sinaloa recibiría a la mandataria.

Al ser cuestionada sobre si había conversado directamente con Sheinbaum, Castro respondió que no y explicó que su participación consistió en acompañarla, al igual que otros ciudadanos.

¿Qué dijo Imelda Castro sobre los resultados de Sheinbaum en Sinaloa?

Castro calificó la visita presidencial como productiva para Sinaloa y sostuvo que el encuentro no se limitó a la presentación de resultados.

Imelda Castro rechazó que su presencia implicara promoción personal.

De acuerdo con sus declaraciones, Sheinbaum acudió también para establecer compromisos relacionados con las necesidades de la entidad.

Entre los anuncios realizados durante el evento estuvieron acciones en materia de agricultura, energía, seguridad, infraestructura y programas sociales.

El gobierno federal anunció atención directa a través de integrantes del Gabinete .

Se informó que habrá recursos para apoyar a agricultores .

La CFE ampliará un mes el subsidio a las tarifas de energía eléctrica .

Se anunció la continuidad de la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad.

Se reportó que 1,128,000 personas reciben algún programa social en Sinaloa.

La presidenta también informó sobre proyectos de infraestructura, entre ellos la carretera San Ignacio-Tayoltita, el mantenimiento de la Red Federal de Carreteras, un nuevo puente vehicular en Mazatlán y acciones de tecnificación de distritos de riego.

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Imelda Castro, designada coordinadora de la 4T en Sinaloa

La presencia de Castro en el evento adquiere relevancia por su reciente designación como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, posición que la coloca como una de las figuras de Morena relacionadas con el proceso político rumbo a 2027.

La senadora fue designada como coordinadora estatal de la 4T en Sinaloa. (Foto: redes sociales)

Castro cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la actividad política. Inició su militancia en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, partido por el que fue diputada local y dirigente estatal en Sinaloa.

Posteriormente se incorporó a Morena y en 2018 llegó al Senado de la República. Fue reelegida para continuar en la Cámara alta y ocupó, entre otros cargos, una vicepresidencia de la Mesa Directiva.

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La legisladora es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con una maestría en Ciencia Política.

Asistencia de morenistas a eventos de Sheinbaum genera cuestionamientos

La presencia de figuras de Morena en actividades públicas de Sheinbaum durante este fin de semana también fue objeto de cuestionamientos relacionados con una posible promoción rumbo a las elecciones de 2027.

En Sinaloa, Castro fue una de las figuras señaladas en este contexto debido a su reciente designación como coordinadora estatal.

La presencia de figuras de Morena en actos presidenciales genera dudas sobre una posible promoción política. Crédito: Presidencia

Durante el evento en Culiacán, fue cuestionada directamente sobre si la asistencia de los coordinadores a las giras presidenciales representaba un aprovechamiento del escenario.

La senadora rechazó esa interpretación y reiteró que quienes acudieron lo hicieron como ciudadanos y como integrantes del movimiento.

La visita de Sheinbaum a Sinaloa forma parte de la gira nacional con la que presenta los resultados de sus primeros dos años de gobierno. En la entidad, la presidenta también destacó programas sociales, vivienda, infraestructura, agricultura y acciones relacionadas con seguridad.

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Castro, por su parte, sostuvo que su asistencia al encuentro no tuvo como finalidad realizar promoción personal y defendió su participación como acompañamiento a la presidenta durante su visita al estado.