La nostalgia vuelve en 2026 con el Nokia 1100: cuánto cuesta y dónde comprar desde México el celular “indestructible”

Un teléfono móvil Nokia encabeza una composición de accesorios y dispositivos tecnológicos de principios de la década de 2000 sobre un fondo rosado.

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El Nokia 1100, uno de los celulares más recordados de principios de los años 2000, volvió a despertar interés en pleno 2026. Aunque el dispositivo fue descontinuado hace más de una década, actualmente se comercializa como una pieza de colección y un símbolo de una época previa a los teléfonos inteligentes.

Presentado en 2003, este modelo destacó por su resistencia, batería de larga duración y facilidad de uso. De acuerdo con Guinness World Records, se vendieron alrededor de 250 millones de unidades, cifra que lo mantiene como el teléfono celular más comercializado de la historia.

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Su regreso a las conversaciones digitales coincide con el interés por los llamados dumb phones, equipos con funciones limitadas que prescinden de redes sociales, aplicaciones y conexión permanente a internet. A esto se suma el lanzamiento del Nokia 300 Charge, un teléfono básico de HMD Global inspirado en los modelos de comienzos de siglo.

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¿Dónde comprar un Nokia 1100 desde México y cuánto cuesta en 2026?

El Nokia 1100 original ya no se fabrica ni se vende oficialmente en tiendas de la marca. Para conseguirlo desde México es necesario recurrir a plataformas de comercio electrónico, vendedores internacionales y mercados de artículos usados.

Entre las principales opciones se encuentran:

eBay México: concentra la mayor variedad de unidades usadas, reacondicionadas, desbloqueadas, con caja abierta o destinadas únicamente a repuestos. Los precios observados parten de aproximadamente 200 pesos para equipos que no funcionan o se ofrecen para piezas.

Mercado Libre México: es posible encontrar publicaciones del Nokia 1100 y de otros modelos clásicos de la marca. La disponibilidad cambia constantemente porque se trata, principalmente, de vendedores particulares.

Facebook Marketplace: puede tener unidades disponibles en distintas ciudades del país. En este caso se recomienda revisar personalmente el estado del teléfono y evitar depósitos anticipados a vendedores desconocidos.

Amazon: algunos vendedores externos llegan a ofrecer teléfonos antiguos o reacondicionados, aunque la disponibilidad del Nokia 1100 es considerablemente menor y los resultados pueden confundirse con accesorios, baterías o modelos Nokia más recientes.

En eBay México, los teléfonos funcionales o reacondicionados se ofrecen generalmente entre 440 y 830 pesos, aunque el costo final puede aumentar por gastos de envío internacional. Las unidades raras, con colores menos comunes o mejor conservadas, alcanzan precios de entre mil 100 y mil 400 pesos.

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Un ejemplar anunciado como nuevo y dirigido a coleccionistas se ofrecía por cerca de mil 696 pesos, sin considerar alrededor de 160 pesos adicionales por envío. En términos generales, el rango de precios para comprar un Nokia 1100 desde México se encuentra entre 500 y mil 700 pesos, dependiendo de su condición, procedencia y accesorios.

Los dispositivos usados y funcionales suelen venderse internacionalmente entre 25 y 50 dólares, mientras que aquellos que conservan caja, cargador, manuales y demás componentes originales pueden alcanzar o superar los 100 dólares.

Antes de realizar la compra es recomendable comprobar:

Que el teléfono encienda y no esté destinado únicamente a refacciones.

Que incluya una batería BL-5C en condiciones funcionales.

Que el cargador sea compatible con el conector antiguo de Nokia.

Que el teclado, pantalla, altavoz y linterna funcionen correctamente.

Que el costo publicado incluya envío e impuestos de importación.

Que se trate realmente de un Nokia 1100 y no de otro modelo con nombre o diseño parecido.

¿Cuáles son las características del Nokia 1100?

El éxito del Nokia 1100 estuvo relacionado con su diseño compacto y sencillo. El dispositivo pesa alrededor de 86 gramos y cuenta con una pantalla monocromática de aproximadamente 1.35 pulgadas, con resolución de 96 por 65 píxeles.

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Una infografía de Infobae expone las funciones técnicas del Nokia 1100 y las condiciones de su red 2G en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus principales características se encuentran:

Red GSM 2G .

Teclado físico con cubierta de goma.

Batería extraíble BL-5C de 850 mAh .

Autonomía de hasta cuatro horas de conversación.

Duración en espera de hasta 400 horas.

Linterna integrada en la parte superior.

Mensajes de texto SMS.

Alarma, cronómetro, calculadora y recordatorios.

Tonos monofónicos.

Juegos como Snake II y Space Impact.

Carcasas intercambiables.

Agenda para almacenar contactos.

El teléfono no tiene cámara, pantalla táctil, WiFi, conexión 4G, tienda de aplicaciones ni acceso a servicios modernos como WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok.

Quienes deseen utilizarlo para hacer llamadas en México deben tomar en cuenta que depende exclusivamente de redes 2G GSM. Aunque Telcel todavía incluye esta tecnología en su consulta de cobertura, la disponibilidad puede variar por ubicación y operador. Por ello, conviene comprobar la compatibilidad antes de comprarlo como teléfono de uso cotidiano.

¿Por qué el Nokia 1100 vuelve a ponerse de moda en 2026?

El renovado interés por el Nokia 1100 en 2026 responde a una combinación de nostalgia, coleccionismo y cansancio frente a la conectividad permanente. Para quienes lo utilizaron durante su juventud, el dispositivo representa una etapa en la que los teléfonos se limitaban a llamadas, mensajes y juegos sencillos.

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También se ha convertido en una pieza atractiva para coleccionistas de tecnología. Su condición de celular más vendido de la historia, diseño reconocible y fama de “indestructible” le dan un valor cultural que va más allá de sus funciones actuales.

La tendencia también se relaciona con el auge de los teléfonos básicos o dumb phones. Algunos usuarios buscan reducir el tiempo frente a las pantallas, evitar las notificaciones constantes y recuperar un dispositivo destinado únicamente a la comunicación esencial.

Sin embargo, el Nokia 1100 tiene hoy más valor como objeto de colección, recuerdo tecnológico o equipo para tareas sin conexión que como sustituto de un smartphone. Sus limitaciones de red y la ausencia de aplicaciones modernas impiden que cumpla con muchas de las necesidades actuales, pero su sencillez, resistencia y lugar en la historia de la telefonía explican por qué volvió a llamar la atención más de dos décadas después de su lanzamiento.

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