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Bruno Bichir rompe el silencio sobre el accidente de José Ángel y revela cómo está

El actor compartió detalles del proceso que enfrentan sus seres queridos, habló del estado actual del joven intérprete y aclaró versiones que surgieron alrededor de los gastos médicos

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José Ángel Bichir se recupera tras el accidente en el que cayó de un tercer piso, según Bruno Bichir. - FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM
José Ángel Bichir se recupera tras el accidente en el que cayó de un tercer piso, según Bruno Bichir. - FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM

La familia Bichir vivió semanas de enorme preocupación después del accidente que sufrió José Ángel Bichir tras caer de un tercer piso. Aunque el episodio provocó incertidumbre y angustia entre sus seres queridos, Bruno Bichir aseguró que el panorama ha cambiado favorablemente y que la recuperación del actor avanza de manera positiva.

Durante un encuentro con los medios de comunicación el actor abrió habló sobre uno de los momentos más delicados que han enfrentado como familia.

Bruno reconoció que la noticia impactó profundamente a todos los integrantes de su círculo cercano. “Difícil. Difícil, te cimbra, te saca de balance, es una sorpresa. Es terrible”, expresó al recordar cómo recibieron la información sobre el accidente que sufrió su sobrino.

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“Fantásticamente bien”: así se encuentra José Ángel Bichir

Primer plano de José Ángel Bichir con cabello oscuro rizado, barba incipiente y un ligero hinchazón en la mejilla, vistiendo una camisa gris melange
El actor afirma que José Ángel Bichir está “fantásticamente bien” y agradece el avance en su estado de salud. - (José Ángel Bichir / Instagram)

Más allá de la preocupación inicial, el actor compartió noticias alentadoras sobre la evolución de José Ángel. Al ser cuestionado sobre su estado de salud, respondió con entusiasmo y agradecimiento por el avance que ha mostrado durante su recuperación.

Fantásticamente bien, bendito Dios. Gracias por la pregunta. Espléndidamente bien”, afirmó Bruno Bichir. Además, explicó que mantiene contacto constante con él y que recientemente tuvieron oportunidad de conversar.

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Ayer hablé con él. Está espléndido. Está muy bien”, comentó. También destacó que el joven actor conserva el entusiasmo por volver a desarrollar los proyectos que forman parte de su carrera artística. Aunque evitó hablar de fechas o compromisos específicos, dejó claro que las ganas de regresar permanecen intactas. “Tiene muchas ganas”, señaló al referirse al ánimo que mantiene su sobrino.

La fortaleza que sorprendió a toda la familia

Bruno Bichir destaca la fortaleza física de José Ángel Bichir durante la recuperación y asegura que eso ha sido clave. - (Foto AP/Claudio Cruz, archivo)
Bruno Bichir destaca la fortaleza física de José Ángel Bichir durante la recuperación y asegura que eso ha sido clave. - (Foto AP/Claudio Cruz, archivo)

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Bruno Bichir ha sido la capacidad de recuperación que ha mostrado José Ángel. El actor aseguró que, además de la fortaleza emocional, existe una resistencia física que ha resultado fundamental durante este proceso.

Sin duda, pero sobre todo física”, respondió cuando le preguntaron si le sorprendía la forma en que su sobrino ha enfrentado la situación. Posteriormente resumió esa impresión con una frase que provocó sonrisas entre los presentes: “Es un toro, increíble”.

Las declaraciones reflejan el alivio que siente la familia al observar la evolución favorable del actor. Incluso cuando se le preguntó si consideraba que lo ocurrido podía calificarse como un milagro, Bruno dejó ver que el tema sigue siendo motivo de conversación permanente entre sus seres queridos. “Todos los días hablamos todos”, aseguró.

Bruno Bichir desmiente rumores sobre colectas y venta de bienes

Bruno Bichir destaca la fortaleza física de José Ángel Bichir durante la recuperación y asegura que eso ha sido clave. - Fotografía cedida por Centro Cultural Autogestivo "El 77" del actor Bruno Bichir. EFE/ Centro Cultural Autogestivo "el 77" /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS
Bruno Bichir destaca la fortaleza física de José Ángel Bichir durante la recuperación y asegura que eso ha sido clave. - Fotografía cedida por Centro Cultural Autogestivo "El 77" del actor Bruno Bichir. EFE/ Centro Cultural Autogestivo "el 77" /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Además de actualizar el estado de salud de José Ángel, Bruno Bichir aprovechó el encuentro con la prensa para aclarar versiones que circularon recientemente sobre la manera en que la familia enfrentó los gastos derivados de la atención médica.

Con humor, el actor respondió a los rumores relacionados con presuntas colectas organizadas para cubrir costos hospitalarios. “Si nuestro expresidente hizo una colecta para sacar las cuentas de un avión incosteable, pues sí, ¿no? Hagamos colecta de lo que sea”, comentó entre risas.

Sin embargo, inmediatamente aclaró que, hasta donde él sabe, no fue necesario recurrir a ese tipo de medidas. “Hasta donde tengo entendido, se ha resuelto en casa”, afirmó. Con estas palabras también descartó las versiones sobre una supuesta venta de bienes familiares para solventar gastos médicos.

Finalmente, Bruno reconoció que la situación dejó una huella emocional importante en todos. “Todos pasamos aceite con ese tema”, confesó al hablar de la preocupación que experimentaron durante las semanas más complicadas. Hoy, con José Ángel Bichir recuperándose favorablemente y manteniendo comunicación constante con su familia, el panorama luce mucho más alentador para uno de los clanes más reconocidos del espectáculo mexicano.

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