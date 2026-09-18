México

La colaboración entre OV7 y Valentín Elizalde que se canceló por su muerte

Mariana Ochoa recordó que ‘El Gallo de Oro’ ya no llegó a la cita pactada

OV7
La integrante de OV7 detalló cómo se canceló la sesión de grabación programada para el concierto de los 25 años de la agrupación. (CUARTOSCURO)
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Mariana Ochoa recuerda en La Casa de los Famosos México que OV7 tenía programada una colaboración con Valentín Elizalde que nunca se concretó porque el cantante murió un día antes de la fecha acordada para grabar juntos.

La revelación ocurrió durante una transmisión en vivo del reality, cuando Gema Garoa narraba a Ese Pérez y Brianda Deyanara que era fan del “Gallo de Oro” pero nunca alcanzó a verlo en un concierto. Minutos después, Mariana Ochoa se integró a la conversación en la cocina y compartió su propia anécdota sobre el intérprete de “Vete ya”.

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La cita programada en Naucalpan que nunca se cumplió

“Al día siguiente o era ese día en la noche, no me acuerdo. Él iba a cantar con nosotros en el concierto de los 25 años del grupo”, relató Mariana Ochoa ante sus compañeros de reality.

La integrante de OV7 detalló el lugar exacto donde estaba prevista la sesión de trabajo conjunta. “Sony Music tienen estudios en Naucalpan, nos reservó uno de los estudios y no llegó”, confesó la cantante, en referencia a la ausencia de Elizalde a la cita pactada.

Mariana Ochoa
La artista recuerda que el cantante nunca llegó a la cita pactada, mientras el crimen que le costó la vida permanece sin una sentencia firme en México. (La Casa de los Famosos México)

La colaboración formaba parte de los preparativos para el concierto por los 25 años de trayectoria de la agrupación juvenil, uno de los proyectos musicales más populares de finales de los años noventa en México.

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El motivo de la ausencia fue el asesinato del cantante horas antes de la fecha acordada. El último concierto de Valentín Elizalde se realizó en el palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas, durante la madrugada del 25 de noviembre de 2006.

Esa presentación quedó marcada como la última de su carrera. El cantante se encontraba en un momento de consolidación en la música regional mexicana, con una base de seguidores que había crecido en los años previos a su muerte.

Al terminar el espectáculo, el cantante salió del recinto en una camioneta Suburban negra junto con su representante, Mario Mendoza; su chofer, Reynaldo Ballesteros; y su primo Fausto “Tano” Elizalde. El grupo abandonó el palenque una vez concluida la presentación, sin que existieran señales previas de riesgo inmediato para los ocupantes del vehículo.

Así fue el ataque armado tras el concierto en Reynosa

El cantante Valentín Elizalde
El intérprete regional murió baleado en Reynosa. (Foto: Cuartoscuro)

Minutos después de salir del palenque, hombres armados interceptaron la camioneta y dispararon contra sus ocupantes. Valentín Elizalde murió en el lugar, al igual que Mendoza y Ballesteros. Fausto “Tano” Elizalde sobrevivió con heridas.

El asesinato ocurrió cuando Elizalde tenía 27 años. La unidad recibió decenas de impactos de bala, de acuerdo con reconstrucciones publicadas sobre el caso. La magnitud del ataque dejó la camioneta con daños que, según esas reconstrucciones, evidenciaron la intención de no dejar sobrevivientes entre los ocupantes principales del vehículo.

El crimen sin sentencia en México

Las autoridades y distintos reportes han vinculado el ataque con integrantes del crimen organizado que operaban en la zona. Una de las teorías más difundidas sostiene que el homicidio habría estado relacionado con la interpretación de la canción “A mis enemigos” en territorio disputado por grupos criminales.

También han surgido otras versiones, incluso declaraciones de familiares sobre un posible móvil personal. Ninguna de esas hipótesis cuenta con un cierre judicial definitivo en México. El caso permanece sin una sentencia firme contra los responsables directos casi dos décadas después del homicidio, y sigue siendo referido como uno de los crímenes sin resolver más recordados de la música regional mexicana.

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