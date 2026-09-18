¿Qué le pasó a Nataly Osma Pinilla? Cenó con una amiga y después fue hallada muerta en un Airbnb de CDMX

Las autoridades de la Ciudad de México investigan el hallazgo sin vida de la colombiana Nataly Osma Pinilla en un departamento de la alcaldía Cuauhtémoc. (Especial Infobae México)

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Nataly Osma Pinilla, una mujer colombiana de 29 años, fue localizada sin vida la mañana del jueves 17 de septiembre dentro del departamento que rentaba mediante Airbnb en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar la causa de muerte. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que se trate de un homicidio ni han informado una causa oficial.

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Nataly Osma Pinilla salió con una amiga antes de morir

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, Nataly salió con una amiga durante la tarde y noche del miércoles 16 de septiembre, en el contexto de las celebraciones por el Día de la Independencia de México.

Después de la salida, ambas regresaron al departamento donde se hospedaban. La mañana siguiente, Nataly fue encontrada sin vida sobre una cama del inmueble.

Los primeros reportes indican que la joven no presentaba lesiones visibles. Cerca de su cuerpo también fueron localizados restos de vómito, un indicio que deberá ser examinado por especialistas y que, por sí solo, no permite establecer qué provocó su muerte.

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Una cámara de seguridad registra los últimos momentos con vida de Nataly Osma en un edificio. (X: Carlos Jiménez)

¿Qué encontraron en el Airbnb?

Durante la inspección del departamento, las autoridades localizaron el pasaporte, identificaciones y otras pertenencias personales de Nataly Osma Pinilla.

Los objetos permanecían dentro del inmueble, por lo que hasta ahora no existe información que confirme un robo como explicación del fallecimiento.

La investigación busca reconstruir las últimas horas de la joven colombiana, desde su salida con su amiga hasta el momento en que fue localizada sin vida.

La ausencia de lesiones visibles y los indicios encontrados en el departamento tampoco permiten determinar si se trató de una causa médica, un accidente o un hecho relacionado con algún delito. Para establecerlo serán fundamentales los estudios periciales y las diligencias ministeriales.

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Fiscalía de CDMX investiga la muerte de la joven colombiana

La FGJCDMX realiza las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer si existe alguna responsabilidad penal.

Hasta la publicación de esta información, la Fiscalía no había difundido una causa oficial de muerte. Por ello, las versiones que circulan sobre lo ocurrido deben considerarse preliminares hasta que las autoridades concluyan los estudios correspondientes.

También se estableció contacto con representantes de Colombia para atender los procedimientos derivados del fallecimiento de la ciudadana colombiana.

Un mensaje en X difunde el fallecimiento de Nataly Osma Pinilla por una presunta intoxicación tras consumir sushi en un restaurante de la Ciudad de México. (X: Antonio Nieto)

El caso de Nataly ocurre tras otros fallecimientos de extranjeros

La muerte de Nataly Osma Pinilla ocurre pocos días después de que otro caso involucrara a una ciudadana extranjera en México: Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba una estancia académica en Morelos.

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También se han registrado otros casos de extranjeros fallecidos en distintas circunstancias en el país, incluidos ciudadanos colombianos y una turista canadiense que murió durante un tiroteo en abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México.

Sin embargo, no existe información pública que permita relacionar esos hechos con la muerte de Nataly Osma Pinilla.

La investigación permanece abierta. Hasta que concluyan los estudios periciales, las autoridades no han establecido públicamente qué ocurrió dentro del Airbnb de la alcaldía Cuauhtémoc ni cuál fue la causa del fallecimiento de la joven colombiana.