Revelan que Christian Nodal habría ganado un amparo contra Universal Music

El cantante suma una victoria legal en medio de negociaciones para regresar al sello discográfico que lo lanzó a la fama. (Facebook Christian Nodal)

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Christian Nodal obtuvo un amparo que ordena excluir del juicio civil una serie de periciales contables que Universal Music había ofrecido en su contra, según documentos judiciales presentados por la abogada Marcela Torres en el programa del periodista Javier Ceriani. La resolución representa un avance para el cantante dentro del litigio que sostiene con su antigua disquera desde 2021.

“Encontramos en el juicio de Nodal contra Universal que sigue a todo lo que da, que recordemos que inició con una demanda civil, tiene una victoria”, explicó Torres al detallar el hallazgo en la carpeta judicial.

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La abogada precisó el alcance de la decisión: “Acaba de ganar un amparo en relación a que quiten unas periciales contables que ofreció Universal. Un juez de amparo dijo se salen del juicio, no se van a valorar en relación a esas periciales contables”.

El origen del conflicto se remonta a 2021

En 2025 Christian Nodal compareció en el Reclusorio Oriente. FOTO: FOTÓGRAFO ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

El litigio entre Nodal y Universal Music arrancó en noviembre de 2021, cuando el cantante y sus padres, Jaime González y Silvia Cristina Nodal, demandaron a la disquera para reclamar la titularidad de las canciones grabadas en sus primeros tres álbumes de estudio. La familia sostuvo que los derechos correspondían al artista y no al sello.

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Un año después, la disquera respondió con una contrademanda que acusó a Nodal y a su familia de presentar 32 contratos presuntamente apócrifos, con firmas falsas de un notario público, para respaldar la propiedad de esos discos. La disputa escaló al ámbito penal y activó una investigación de la Fiscalía General de la República.

El juicio mercantil continúa activo pese al amparo

Torres subrayó que el amparo ganado no cierra el litigio: “Pero el juicio es muchísimo más grande, pero esto lo vimos en relación con la investigación”. La abogada recordó que sigue vigente un juicio mercantil derivado de la demanda original de 2021 sobre la propiedad del catálogo.

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En noviembre de 2025, una jueza determinó no vincular a proceso a Christian Nodal al considerar insuficientes las pruebas de falsificación aportadas por Universal Music. Tras esa audiencia, el cantante declaró: “Siempre he creído en la justicia. Soy fiel creyente que los hechos hablan más de mil palabras”.

La Fiscalía General de la República aclaró entonces que la no vinculación a proceso no significó una exoneración, sino que el resultado del juicio civil determinaría si procede o no la acción penal.

La resolución del juez de amparo llega mientras el cantante confirma pláticas con Universal Music para poner fin al conflicto que mantiene desde hace cinco años. (Infobae México / Jesús Avilés)

De acuerdo con documentos revisados por Ceriani, Universal Music reclama un desglose de gastos que asciende a 30 millones de pesos, además de un contrato firmado por Silvia Cristina Nodal donde cede los derechos de autor de las obras en disputa. Versiones extraoficiales citadas en medios apuntaron a una cifra superior a 100 millones de pesos.

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Mientras se resuelve el litigio civil, Universal Music mantiene el control sobre las regalías generadas por los discos Me Dejé Llevar, Ahora y AYAYAY!, publicados entre los años 2017 y 2020.

Cabe destacar que en marzo de 2026, el cantante reveló que negocia su retorno al sello que lo lanzó a la fama, en paralelo al cierre de su etapa con Sony Music. “Estoy por empezar con Universal una buena negociación. Esperemos que no se siga peleando, porque al final del día me he perdido, por ejemplo, de Viña del Mar”, declaró.

Nodal reconoció que el conflicto legal le ha impedido concretar colaboraciones con plataformas como Disney y Amazon. El amparo obtenido contra las periciales contables se suma a ese proceso de acercamiento, aunque el juicio mercantil por la titularidad del catálogo continúa sin resolución definitiva.

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