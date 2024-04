Interpol quedó inmortalizado en la CDMX con estas postales tras su histórico concierto en el Zócalo | IMÁGENES

Concierto de Interpol en CDMX foto: Gobierno de la CDMX

El Zócalo de la Ciudad de México fue escenario de un espectacular concierto gratuito del grupo de post-punk revival Interpol, que logró convocar a más de 160 mil espectadores. La presentación, que superó los 90 minutos de duración, incluyó éxitos destacados de su repertorio como “C’Mere” y “Slow Hands”. Paul Banks, líder de la agrupación, destacó el profundo lazo afectivo que une a Interpol con México, refiriéndose a este país como su segunda casa.

La atmósfera del evento no solo fue definida por la impresionante concurrencia sino también por un despliegue lumínico espectacular y la vibrante energía que Interpol transmitió desde el escenario. La indumentaria icónica de la banda, compuesta por trajes negros y camisas blancas, complementó la entrega de melodías que variaron entre la armonía y la contundencia, capturando la total atención de los asistentes. Water From Your Eyes, el grupo que tuvo el privilegio de abrir el concierto, no escatimó en elogios hacia la calidez y el fervor de los seguidores mexicanos de Interpol.

El evento, más allá de ser un punto de encuentro para admiradores de la banda, representó un espacio inclusivo que atrajo a diversos sectores de la población, desde familias hasta personas sin hogar, ofreciendo a todos ellos un momento de esparcimiento y goce musical. Un aspecto singular del concierto fue su coincidencia con celebraciones locales relacionadas con el Día de la marihuana, lo que añadió una dimensión adicional de convivencia entre los asistentes. La gratitud de Interpol hacia la Ciudad de México por facilitar la realización de este memorable concierto fue expresada con sinceridad por Banks, quien subrayó la conexión especial de la banda con la capital.

Desde su primera presentación en México en 2005, Interpol ha cultivado una base de seguidores leales, quienes han seguido la trayectoria de la banda con entusiasmo y apoyo incondicional. La actuación en el Zócalo no solo confirmó el estatus icónico de Interpol en el panorama musical internacional sino también reforzó los lazos afectivos entre la agrupación y su audiencia mexicana.

¿Quién es Interpol?

Interpol, la banda de rock alternativo, se formó en 1997 en la ciudad de Nueva York. El grupo está compuesto por Paul Banks (vocalista, guitarrista), Daniel Kessler (guitarrista, corista), Carlos Dengler (bajista, tecladista hasta 2010) y Sam Fogarino (baterista desde 2000). Su música, caracterizada por su sonido oscuro y melódico, rápidamente ganó atención en el ambiente indie.

El primer álbum de Interpol, “Turn on the Bright Lights”, lanzado en 2002, recibió aclamación crítica y es considerado uno de los discos más influyentes del rock alternativo de principios del siglo XXI. Canciones como “PDA” y “Obstacle 1″ se convirtieron en himnos para una nueva generación de aficionados al rock.

Su segundo álbum, “Antics”, lanzado en 2004, consolidó el éxito de la banda, conteniendo hits como “Slow Hands” y “Evil”. Este disco continuó con el estilo post-punk revival que los caracterizaba, logrando una mayor penetración en el mercado y elevando su estatus a nivel mundial.

A lo largo de los años, Interpol ha lanzado varios álbumes más, manteniendo su relevancia en el panorama musical con producciones como “Our Love to Admire” (2007) y “El Pintor” (2014), entre otros, cosechando éxitos y una base de seguidores sólida y leal.