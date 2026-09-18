Registro de celulares con CURP: por qué una eSIM extranjera no evita la suspensión de tu línea en México

eSIM extranjera no evita la suspensión de tu línea en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La eSIM extranjera de datos se ha convertido en una de las alternativas que más consultas genera entre usuarios mexicanos ante el registro obligatorio de líneas telefónicas. Miles de personas buscan mantener su conexión sin asociar información personal a su número móvil.

Esta opción permite navegar y usar aplicaciones que funcionan con internet, pero no reemplaza una línea nacional, por lo que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) advirtió que estos perfiles virtuales no sirven para evitar las consecuencias previstas para los números que no sean vinculados.

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El avance de la iniciativa se desarrolla dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, donde las autoridades sostienen que la asociación de cada servicio con una persona física reduce el anonimato utilizado en fraudes y llamadas extorsivas.

Las eSIM internacionales no reemplazan un número mexicano

Las eSIM procedentes de otros países que circulan en redes sociales y plataformas digitales suelen venderse como planes destinados al uso de datos móviles. Varios servicios no solicitan documentos como la Clave Única de Registro de Población (CURP), el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pasaporte ni comprobante de domicilio.

Algunas de esas compañías también aceptan criptomonedas como forma de pago, esa modalidad ha alimentado la idea de que pueden utilizarse como una salida frente al requisito de vincular las líneas nacionales.

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La CRT descartó esa posibilidad, debido a que dichos perfiles no asignan un número telefónico mexicano ni permiten operar como una línea convencional de una empresa de telecomunicaciones del país.

Dentro de las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se establece que una vía de comunicación formal debe contar con una numeración propia vinculada a una tarjeta SIM física o electrónica. Además, debe permitir tráfico de voz y mensajes cortos, conocidos como SMS.

Por lo que, una eSIM internacional de datos no reúne esas condiciones y contratarla no impide el bloqueo o la suspensión de una línea local que permanezca fuera del registro obligatorio.

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Para quienes buscan conservar su privacidad sin realizar la vinculación, estos productos solo ofrecen acceso limitado a internet móvil y, a su vez, no sustituyen los servicios telefónicos nacionales ni protegen al usuario ante la interrupción de su número, llamadas, mensajes y mecanismos de verificación asociados.

Una infografía de Infobae detalla que las eSIM internacionales no evitan la suspensión de líneas en México porque no asignan una numeración telefónica nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceso a internet continúa, pero se pierden llamadas y claves bancarias

Su principal utilidad es mantener la conectividad para navegar por internet, por ello, el usuario puede consultar sitios web, ingresar a redes sociales y utilizar plataformas de mensajería instantánea. Aplicaciones como WhatsApp y Telegram seguirían disponibles mientras exista conexión de datos, y también funcionarían las llamadas y videollamadas que se realizan dentro de esas herramientas digitales.

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La limitación aparece cuando se necesitan servicios vinculados a una línea telefónica tradicional, como recibir llamadas de voz convencionales, así como enviar y recibir mensajes SMS.

El problema alcanza a los códigos de autenticación de dos factores, conocidos como OTP. Estas claves son requeridas para operaciones bancarias, validaciones institucionales y procesos de recuperación de cuentas digitales enlazadas a un número mexicano. La pérdida de esos mensajes puede afectar la relación del usuario con bancos, plataformas y organismos que utilizan el celular como mecanismo de comprobación de identidad. El acceso a datos no resuelve esa dependencia.

La CRT alertó que las ofertas difundidas en redes sociales pueden crear una falsa sensación de seguridad, así que pidió no confiar en propuestas que prometen evitar el bloqueo mediante pagos por configuraciones digitales temporales.

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Iniciativa reúne más de 84 millones de líneas vinculadas

El registro obligatorio mantiene un avance de 84 millones 164 mil 340 líneas asociadas a una persona física, cantidad que representa el 70.1% del total susceptible de vinculación en México, según el corte presentado por la autoridad reguladora.

El proceso de suspensión continúa con un esquema escalonado, con plazos que avanzan cada dos semanas de acuerdo con la terminación numérica de cada usuario.

La CRT remarcó que el calendario normativo sigue vigente, por lo que, quienes no completen el trámite dentro del periodo que les corresponde se exponen a una interrupción de los servicios asociados a su número nacional.

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El uso permanente de una eSIM extranjera también implica un costo más alto, ya que el precio por gigabyte puede alcanzar hasta 10 veces el valor promedio que ofrecen las operadoras locales mexicanas. A esa diferencia se suman las restricciones de roaming, así como los acuerdos comerciales y las políticas de uso justo de los proveedores que pueden limitar o bloquear el consumo prolongado de datos internacionales.

La recomendación institucional es acudir a los canales formales de cada compañía telefónica. Los usuarios deben revisar los avisos de privacidad y completar la vinculación en el plazo asignado para evitar que se suspendan sus llamadas y códigos de seguridad.

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