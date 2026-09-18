¿Cada cuánto debes limpiar el colchón? Estos trucos caseros con limón y bicarbonato ayudan a eliminar manchas

Remedios para la limpieza del colchón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La higiene de la cama es fundamental para mantener un espacio limpio durante el descanso, pues las sábanas, fundas, cobijas y colchones pueden convertirse en un hábitat para millones de ácaros, organismos microscópicos que se alimentan de partículas de piel y células muertas.

Aunque estos microorganismos no pueden observarse a simple vista, su presencia puede relacionarse con irritaciones en la piel, erupciones y picazón. Por ello, mantener en buenas condiciones esta zona contribuye a una mejor calidad de sueño y bienestar.

PUBLICIDAD

A diferencia de las sábanas, fundas y almohadas, el colchón requiere un tratamiento particular debido a sus características. Para conservarlo limpio pueden utilizarse algunos métodos caseros con ingredientes como limón y bicarbonato, especialmente cuando existen manchas ocasionadas por sudor, orina, restos de comida u otras sustancias.

¿Cada cuánto debes limpiar el colchón y las sábanas?

Los remedios naturales se recomiendan aplicar en el colchón cada tres meses, mientras que las sábanas requieren una atención más frecuente debido al contacto directo con el cuerpo.

Para mantener una higiene adecuada, las sugerencias son:

Realizar la limpieza del colchón cada tres meses .

Limpiar las sábanas cada tres días .

Realizar un lavado tradicional de sábanas una vez por semana.

La frecuencia puede ser especialmente relevante cuando hay niños, mascotas, familiares enfermos o personas que permanecen en cama, debido a que líquidos y materia orgánica pueden terminar sobre la ropa de cama o la superficie del colchón.

PUBLICIDAD

Una infografía de Infobae detalla que el colchón debe limpiarse cada tres meses y las sábanas cada tres días, además de ofrecer soluciones caseras con limón y bicarbonato para las manchas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpieza del colchón con limón y bicarbonato

El limón puede utilizarse para ayudar a eliminar manchas y olores producidos por diferentes líquidos y materias orgánicas. Para aplicarlo sobre el colchón se requiere:

Un litro de agua.

Una cucharada de zumo de limón.

Un rociador.

Un paño húmedo.

La mezcla se coloca en el rociador y se aplica suavemente sobre la superficie. Posteriormente, se frota con un paño húmedo para ayudar a retirar las manchas y el mal olor.

En las sábanas, la preparación puede colocarse directamente sobre una mancha suave y dejarse actuar durante cinco minutos antes de enjuagar. Si la suciedad es más fuerte, puede incorporarse al remojo de la sábana o funda.

Otra alternativa consiste en utilizar bicarbonato con agua tibia. Para ello, se prepara una pasta, se coloca sobre la zona afectada y, después de cinco minutos, se retira con un paño húmedo.

PUBLICIDAD

También es posible mezclar una pizca de bicarbonato con agua fría en un rociador y distribuirla sobre el colchón para después limpiarlo con un paño o toalla. En ambos procedimientos es importante mantener el colchón expuesto a la ventilación para favorecer un secado uniforme.

De esta manera, limón y bicarbonato pueden incorporarse a la limpieza periódica del colchón y la ropa de cama como alternativas caseras para atender manchas y olores.}

Las bacterias de la cama superan a las del aire del dormitorio

La acumulación no se limita a un asunto de limpieza visible. La investigación: Annals of Human Biology, elaborado por investigadores del Instituto de Investigación Antropológica de Zagreb y la Universidad de Tecnología de Graz halló una relación directa entre la composición bacteriana del polvo de cama y enfermedades respiratorias en niños, con especial atención en el asma.

PUBLICIDAD

Otro estudio, publicado en la revista científica internacional Environmental Pollution, indicó que en dormitorios residenciales hay más bacterias en superficies como la cama que en el aire de la misma habitación. Entre los géneros predominantes identificó Staphylococcus y Streptococcus, asociados con infecciones en las vías respiratorias y la piel.

El estudio también detectó bacterias resistentes a antibióticos. Esa característica complica la atención sanitaria ante posibles infecciones causadas por estos microorganismos.

El IMSS identificó al ácaro del polvo doméstico como el principal alérgeno en México. Este organismo, invisible a simple vista, se alimenta de las células muertas de piel acumuladas en el colchón; sus excrementos pueden provocar rinitis, tos y crisis asmáticas.

PUBLICIDAD

La institución señaló que limpiar el colchón de manera periódica, además de lavar las sábanas, ayuda a reducir esos síntomas. El objetivo es retirar polvo, células de la piel y humedad antes de que se concentren en el interior.