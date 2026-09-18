México

¿Cada cuánto debes limpiar el colchón? Estos trucos caseros con limón y bicarbonato ayudan a eliminar manchas

La cama puede convertirse en un hábitat para millones de ácaros, organismos microscópicos que se alimentan de partículas de piel y células muertas

Mano con guante de goma amarillo sujetando un pulverizador blanco, rociando una niebla fina sobre la superficie acolchada de un colchón blanco.
Remedios para la limpieza del colchón (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La higiene de la cama es fundamental para mantener un espacio limpio durante el descanso, pues las sábanas, fundas, cobijas y colchones pueden convertirse en un hábitat para millones de ácaros, organismos microscópicos que se alimentan de partículas de piel y células muertas.

Aunque estos microorganismos no pueden observarse a simple vista, su presencia puede relacionarse con irritaciones en la piel, erupciones y picazón. Por ello, mantener en buenas condiciones esta zona contribuye a una mejor calidad de sueño y bienestar.

PUBLICIDAD

A diferencia de las sábanas, fundas y almohadas, el colchón requiere un tratamiento particular debido a sus características. Para conservarlo limpio pueden utilizarse algunos métodos caseros con ingredientes como limón y bicarbonato, especialmente cuando existen manchas ocasionadas por sudor, orina, restos de comida u otras sustancias.

¿Cada cuánto debes limpiar el colchón y las sábanas?

Los remedios naturales se recomiendan aplicar en el colchón cada tres meses, mientras que las sábanas requieren una atención más frecuente debido al contacto directo con el cuerpo.

Para mantener una higiene adecuada, las sugerencias son:

  • Realizar la limpieza del colchón cada tres meses.
  • Limpiar las sábanas cada tres días.
  • Realizar un lavado tradicional de sábanas una vez por semana.

La frecuencia puede ser especialmente relevante cuando hay niños, mascotas, familiares enfermos o personas que permanecen en cama, debido a que líquidos y materia orgánica pueden terminar sobre la ropa de cama o la superficie del colchón.

PUBLICIDAD

Infografía con datos e ilustraciones de un dormitorio, una lavadora, sábanas dobladas, un rociador con limón y un tazón de bicarbonato.
Una infografía de Infobae detalla que el colchón debe limpiarse cada tres meses y las sábanas cada tres días, además de ofrecer soluciones caseras con limón y bicarbonato para las manchas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpieza del colchón con limón y bicarbonato

El limón puede utilizarse para ayudar a eliminar manchas y olores producidos por diferentes líquidos y materias orgánicas. Para aplicarlo sobre el colchón se requiere:

  • Un litro de agua.
  • Una cucharada de zumo de limón.
  • Un rociador.
  • Un paño húmedo.

La mezcla se coloca en el rociador y se aplica suavemente sobre la superficie. Posteriormente, se frota con un paño húmedo para ayudar a retirar las manchas y el mal olor.

En las sábanas, la preparación puede colocarse directamente sobre una mancha suave y dejarse actuar durante cinco minutos antes de enjuagar. Si la suciedad es más fuerte, puede incorporarse al remojo de la sábana o funda.

Otra alternativa consiste en utilizar bicarbonato con agua tibia. Para ello, se prepara una pasta, se coloca sobre la zona afectada y, después de cinco minutos, se retira con un paño húmedo.

También es posible mezclar una pizca de bicarbonato con agua fría en un rociador y distribuirla sobre el colchón para después limpiarlo con un paño o toalla. En ambos procedimientos es importante mantener el colchón expuesto a la ventilación para favorecer un secado uniforme.

De esta manera, limón y bicarbonato pueden incorporarse a la limpieza periódica del colchón y la ropa de cama como alternativas caseras para atender manchas y olores.}

Las bacterias de la cama superan a las del aire del dormitorio

La acumulación no se limita a un asunto de limpieza visible. La investigación: Annals of Human Biology, elaborado por investigadores del Instituto de Investigación Antropológica de Zagreb y la Universidad de Tecnología de Graz halló una relación directa entre la composición bacteriana del polvo de cama y enfermedades respiratorias en niños, con especial atención en el asma.

Otro estudio, publicado en la revista científica internacional Environmental Pollution, indicó que en dormitorios residenciales hay más bacterias en superficies como la cama que en el aire de la misma habitación. Entre los géneros predominantes identificó Staphylococcus y Streptococcus, asociados con infecciones en las vías respiratorias y la piel.

El estudio también detectó bacterias resistentes a antibióticos. Esa característica complica la atención sanitaria ante posibles infecciones causadas por estos microorganismos.

El IMSS identificó al ácaro del polvo doméstico como el principal alérgeno en México. Este organismo, invisible a simple vista, se alimenta de las células muertas de piel acumuladas en el colchón; sus excrementos pueden provocar rinitis, tos y crisis asmáticas.

La institución señaló que limpiar el colchón de manera periódica, además de lavar las sábanas, ayuda a reducir esos síntomas. El objetivo es retirar polvo, células de la piel y humedad antes de que se concentren en el interior.

Temas Relacionados

colchonhigienecamaremedios caserosmexico-noticiasmexico-servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lilly Téllez señala “trampa” de Morena en la iniciativa para eliminar el fuero: “Nos llevan al precipicio de la dictadura”

La senadora cuestionó las intenciones de la bancada morenista y vinculó la iniciativa con las ‘listas negras’ de Luisa Alcalde

Lilly Téllez señala “trampa” de Morena en la iniciativa para eliminar el fuero: “Nos llevan al precipicio de la dictadura”

Metrobús hoy 18 de septiembre: estado del servicio en esta última hora

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús hoy 18 de septiembre: estado del servicio en esta última hora

Jovencita de 18 años apuñaló a su padrastro después de ver cómo golpeaba a su mamá: lo mandó al hospital en Iztapalapa

Misael Alejandro Rodríguez Vázquez, pareja de la mujer, quien fue trasladado a un hospital en estado grave

Jovencita de 18 años apuñaló a su padrastro después de ver cómo golpeaba a su mamá: lo mandó al hospital en Iztapalapa

México derriba 4 drones en la frontera con EEUU: eran usados para vigilar rutas de tráfico de migrantes

El general Ricardo Trevilla informó que los cuatro aparatos fueron inhabilitados del lado mexicano durante la operación “Águila Alta”; ninguno llevaba armas o explosivos

México derriba 4 drones en la frontera con EEUU: eran usados para vigilar rutas de tráfico de migrantes

Alito Moreno se alinea con embajador de EEUU y pide llamar las cosas por su nombre: ataque con coche bomba en Zacatecas fue un acto “terrorista”

El vehículo habría llevado al menos 200 kilogramos de explosivos y la detonación dejó 11 personas heridas, así como daños en 63 viviendas y 15 vehículos de la zona

Alito Moreno se alinea con embajador de EEUU y pide llamar las cosas por su nombre: ataque con coche bomba en Zacatecas fue un acto “terrorista”
MÁS NOTICIAS

NARCO

México derriba 4 drones en la frontera con EEUU: eran usados para vigilar rutas de tráfico de migrantes

México derriba 4 drones en la frontera con EEUU: eran usados para vigilar rutas de tráfico de migrantes

Desclasifican declaración patrimonial del exsecretario de Marina Rafael Ojeda tras ponerle candados hasta 2030

Detienen a dos por amenaza contra colegio de Culiacán: dejaron corona fúnebre y mensaje intimidatorio

“Hay traiciones que no se pagan con dinero, se pagan con sangre”: Grecia Quiroz arremete contra El Brilloso tras su vinculación a proceso

David Monreal presume avances en seguridad, pero embajador de EEUU recuerda el coche bomba de Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Miley Cyrus recuerda el show en México que no disfrutó pese a la enorme cantidad de fans que fueron a verla

Miley Cyrus recuerda el show en México que no disfrutó pese a la enorme cantidad de fans que fueron a verla

Cazzu estalla tras la controversia con Christian Nodal por la ‘Ley Cazzu’: “Caprichos que nada tienen que ver con la crianza”

Timbiriche remasteriza videos de sus mayores éxitos: dónde verlos gratis en HD

Aumentan los señalamientos contra Julio Camejo por supuesto maltrato animal en La Granja VIP 2

Mariana Ochoa ya prepara concierto al salir de La Casa de los Famosos México: fecha y dónde será

DEPORTES

CMLL 93 Aniversario: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el magno evento desde la Arena México

CMLL 93 Aniversario: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el magno evento desde la Arena México

Místico advierte que si pierde la máscara ante Averno se retira de la lucha libre: “Le digo adiós a todo”

Pittsburgh Steelers vs New England Patriots: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el partido de la NFL?

Luchador estadounidense deja México para volver al Ejército de Estados Unidos: “Regresaré pronto”

Conoce la canción que Los Tucanes de Tijuana hicieron para el América vs Chivas y pocos recuerdan