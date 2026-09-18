México

Detención de presunto feminicida de Claudia Tacoronte no resuelve la violencia contra universitarias en Morelos, acusan colectivos

Organizaciones de estudiantes y activistas exigen que la capacidad institucional se aplique antes de que otra mujer sea asesinada

UAEM marcha Claudia Tacoronte
Foto: Cuartoscuro
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La detención de Francisco Javier “N”, presunto responsable del feminicidio de la estudiante española, Claudia Tacoronte Aguilera, no resuelve las exigencias de justicia, seguridad y la violencia contra las mujeres en Morelos, acusaron organizaciones y colectivas vinculadas con estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado (UAEM).

En publicaciones difundidas en Instagram, 50+1 México, Colectiva Heóricas e Históricas y Morritas UAEM sostienen que el proceso debe continuar y exigen que la capacidad institucional se aplique antes de que otra mujer sea asesinada.

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50+1 México reconoce la detención de Francisco Javier “N”, a quien las autoridades señalan como probable responsable del feminicidio de Claudia.

La agrupación indica que la investigación y el proceso deben continuar con debida diligencia, perspectiva de género y respeto al debido proceso hasta el esclarecimiento total de los hechos.

Las responsabilidades de la Universidad y el Estado

50+1 México plantea que el caso de Claudia no puede revisarse de forma aislada. La organización señala que, desde abril de 2025, Aylin Rodríguez Fernández, Kimberly Joselin Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón y Claudia, estudiantes vinculadas con la UAEM, son víctimas de violencia feminicida.

La agrupación sostiene que esta realidad requiere respuestas estructurales y coordinadas. También coincide con el llamado de rectoras y mujeres universitarias del país para distinguir las responsabilidades de cada institución.

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Según 50+1 México, la Universidad debe fortalecer sus mecanismos de prevención, protección, atención y acompañamiento. La seguridad pública, la investigación de delitos y la procuración de justicia corresponden a las autoridades del Estado.

La organización respalda la institucionalidad universitaria y el liderazgo de las mujeres. Aclara que esta postura no exime a la Universidad de sus obligaciones ni desconoce las demandas de las estudiantes.

“Cada institución debe responder por aquello que está bajo su responsabilidad, sin trasladar a una sola persona la carga de una crisis estructural”, expone la organización en su pronunciamiento.

Colectiva cuestiona que la captura sea un logro

Colectiva Heóricas e Históricas dirige un mensaje a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, luego de que las autoridades confirman la detención del presunto feminicida de Claudia.

La colectiva sostiene que la noticia no detendrá sus exigencias. “No piensen ni por un segundo que con esta noticia nos van a parar”, expresa en su publicación.

La agrupación cuestiona que la captura sea presentada como un logro. Para sus integrantes, un resultado sería que Morelos recupere la paz y que el estado deje de ser “un cementerio enorme”.

“La gente está harta de vivir con miedo y es su trabajo garantizar nuestra seguridad”, señala la colectiva al referirse a las autoridades.

También afirma que la detención muestra que las instituciones cuentan con recursos y capacidad cuando el caso recibe atención pública. La colectiva compara esta respuesta con el caso de Maylín, en el que, según su publicación, las autoridades tardaron un año en detener al agresor.

Morritas UAEM exige esclarecer la atención de emergencia

Morritas UAEM se suma a las exigencias de justicia y a que el proceso continúe con transparencia. La colectiva coincide en que la detención no elimina las preguntas formuladas desde el primer día.

La organización cuestiona que las autoridades les hayan informado sobre coordinación, patrullajes y atención inmediata mientras ellas salían a las calles para exigir respuestas, justicia y seguridad.

La colectiva refiere testimonios de personas que estuvieron en el lugar y hablaron de una espera de entre 25 y 40 minutos para la llegada de la ambulancia y la policía. “¿Entonces sí se podía?”, pregunta.

Morritas UAEM cuestiona por qué estudiantes y colectivas tuvieron que gritar, marchar, señalar y exigir para que las instituciones reaccionaran, si fue posible identificar, localizar y detener al presunto responsable.

La organización advierte que no permitirá que la detención se use para cerrar públicamente el caso ni para terminar con las preguntas pendientes. También plantea si la rapidez se relaciona con que Claudia era extranjera y el caso alcanzó una dimensión que las autoridades ya no pudieron ignorar.

“No lo sabemos”, señala la colectiva. “Pero sí sabemos que hay miles de mujeres víctimas de feminicidio en Morelos y en todo el país cuyas familias llevan meses o años esperando justicia, sin respuestas, sin detenidos y, muchas veces, sin siquiera ser escuchadas”.

Morritas UAEM sostiene que la detención no puede ser un instrumento para callarlas, tapar preguntas o hacer que dejen de exigir. La colectiva celebra que exista una respuesta para Claudia, pero pregunta cuándo llegará la justicia para las demás víctimas.

“Una detención no devuelve su vida. Una detención no explica las contradicciones sobre la atención de emergencia. Una detención no garantiza que ninguna otra estudiante sea asesinada”, expone.

La agrupación recuerda que, mientras Claudia era asesinada, hubo personas que salieron a perseguir al agresor y a pedir auxilio. Por ello, demanda que los testimonios públicos sobre lo ocurrido y los tiempos de respuesta sean esclarecidos.

“Nosotras no estamos pidiendo favores. Estamos exigiendo que hagan su trabajo”, señala Morritas UAEM.

La colectiva exige que los recursos, la coordinación, las cámaras, la inteligencia y la capacidad para localizar a un presunto feminicida existan antes de que otra mujer sea asesinada.

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