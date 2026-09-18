México

Jazmín solo tenía 13 años cuando el exnovio de su hermana la violó y mató en Chiapas

El cuerpo de la víctima presentaba signos de agresión sexual, múltiples lesiones y marcas de estrangulamiento, según detallaron las investigaciones de la fiscalía del estado

El fiscal general de Chiapas emitió un informe sobre la detención de un joven de 18 años vinculado a la muerte de Jazmín Alejandra. El video muestra imágenes de vigilancia, la declaración oficial de la autoridad ministerial y el traslado del sospechoso resguardado por agentes de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial.
Guardar

Jazmín Alejandra, una niña de 13 años, fue hallada sin vida la mañana del jueves en un lote baldío de la colonia Santa Isabel, en Tuxtla Gutiérrez, tras haber salido la noche anterior a una tienda durante una visita familiar por las fiestas patrias. Las primeras indagatorias apuntaron a su cuñado de 17 años como probable responsable de la agresión sexual, las lesiones y el estrangulamiento que le habrían causado la muerte.

La menor había viajado desde Ocosingo a la capital chiapaneca para pasar los días festivos con sus familiares. Se hospedaba en la casa de una tía, a unos 100 metros de la vivienda donde residía su hermana con el adolescente señalado por el crimen.

PUBLICIDAD

Jazmín salió alrededor de las 20:00 horas del miércoles y ya no regresó. Sus familiares iniciaron una búsqueda después de perder contacto con ella y la localizaron tirada, sin signos vitales, en un terreno baldío.

Los primeros informes indicaron que el joven merodeaba la vivienda de la tía antes de que la niña saliera. Las cámaras de vigilancia permitieron ubicar al probable responsable, quien fue detenido por las autoridades.

Agustín de 18 años fue señalado por ser el asesino de la adolescente Jazmín Alejandra de 13 años a quien abusó y mató en Chiapas Foto: Fiscalía
Agustín de 18 años fue señalado por ser el asesino de la adolescente Jazmín Alejandra de 13 años a quien abusó y mató en Chiapas Foto: Fiscalía

La Fiscalía indaga agresión sexual, golpes y estrangulamiento

El cuerpo de la víctima presentaba signos de agresión sexual, múltiples lesiones y marcas de estrangulamiento, de acuerdo con las autoridades que acudieron al sitio donde fue localizada. La Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió las indagatorias para esclarecer el asesinato.

PUBLICIDAD

Una versión inicial del caso identificó a la menor como Lizbeth, también de 12 años, y señaló a Agustín “N”, esposo de su hermana, como el agresor. La información posterior la nombró como Jazmín Alejandra y ubicó al probable responsable como un adolescente de 17 años.

La discrepancia en el nombre de la víctima y la identidad del detenido no había sido aclarada oficialmente. La Fiscalía tampoco había informado la imputación concreta ni los avances periciales sobre el caso.

Imagen WUCVV4FL6ZFXDCDRRSIRZWMNA4

De confirmarse la responsabilidad penal del adolescente, el proceso quedaría sujeto al sistema especializado para personas menores de edad. Las primeras versiones señalaron que podría enfrentar una pena de hasta 100 años de prisión, aunque la autoridad no había confirmado esa posible sanción.

Dos mujeres fueron asesinadas en menos de 24 horas en Chiapas

El asesinato de Jazmín Alejandra ocurrió durante un periodo en el que también fue localizada sin vida Elizabeth “N”, una joven originaria del barrio Santa Lucía, en el municipio de El Bosque. Ambos casos se registraron en menos de 24 horas durante los festejos por el Grito de Independencia.

Elizabeth salió de su casa para participar en las celebraciones, pero no regresó. Su cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del panteón municipal con lesiones en distintas partes del cuerpo y señales de una presunta agresión sexual.

La Comisión Estatal de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50+1 Chiapas condenó los dos asesinatos y los calificó como parte de una “ola de violencia feminicida” en la entidad. La agrupación exigió justicia expedita y que los responsables no queden impunes.

La colectiva informó que, de enero a la fecha de los hechos, contabilizaba 29 feminicidios en Chiapas. La cifra incluye casos registrados antes del hallazgo de Jazmín Alejandra y Elizabeth.

Chiapas registró 27 casos de feminicidio hasta el 1 de septiembre

Durante todo 2025, la fiscalía chiapaneca abrió 31 carpetas de investigación por 32 víctimas de feminicidio. Tuxtla Gutiérrez concentró el mayor número de casos ese año, con cuatro mujeres asesinadas.

Entre enero y el 1 de septiembre de 2026, la misma dependencia registró 27 casos. Tapachula acumuló cinco víctimas en ese periodo, la cifra más alta entre los municipios del estado.

Con cuatro meses aún por transcurrir en el año, los registros de 2026 se acercaban a los contabilizados durante todo el año anterior. Los asesinatos de la niña en Tuxtla Gutiérrez y de la joven en El Bosque ocurrieron después del corte estadístico del 1 de septiembre.

Hasta ese momento, la Fiscalía General del Estado de Chiapas no había esclarecido oficialmente ninguno de los dos asesinatos ni emitido un pronunciamiento público con los resultados de las investigaciones.

Temas Relacionados

mexico-noticiasadolescentefeminicidiocuñadoChiapasabuso

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lilly Téllez señala “trampa” de Morena en la iniciativa para eliminar el fuero: “Nos llevan al precipicio de la dictadura”

La senadora cuestionó las intenciones de la bancada morenista y vinculó la iniciativa con las ‘listas negras’ de Luisa Alcalde

Lilly Téllez señala “trampa” de Morena en la iniciativa para eliminar el fuero: “Nos llevan al precipicio de la dictadura”

Metrobús hoy 18 de septiembre: estado del servicio en esta última hora

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús hoy 18 de septiembre: estado del servicio en esta última hora

Jovencita de 18 años apuñaló a su padrastro después de ver cómo golpeaba a su mamá: lo mandó al hospital en Iztapalapa

Misael Alejandro Rodríguez Vázquez, pareja de la mujer, quien fue trasladado a un hospital en estado grave

Jovencita de 18 años apuñaló a su padrastro después de ver cómo golpeaba a su mamá: lo mandó al hospital en Iztapalapa

México derriba 4 drones en la frontera con EEUU: eran usados para vigilar rutas de tráfico de migrantes

El general Ricardo Trevilla informó que los cuatro aparatos fueron inhabilitados del lado mexicano durante la operación “Águila Alta”; ninguno llevaba armas o explosivos

México derriba 4 drones en la frontera con EEUU: eran usados para vigilar rutas de tráfico de migrantes

Alito Moreno se alinea con embajador de EEUU y pide llamar las cosas por su nombre: ataque con coche bomba en Zacatecas fue un acto “terrorista”

El vehículo habría llevado al menos 200 kilogramos de explosivos y la detonación dejó 11 personas heridas, así como daños en 63 viviendas y 15 vehículos de la zona

Alito Moreno se alinea con embajador de EEUU y pide llamar las cosas por su nombre: ataque con coche bomba en Zacatecas fue un acto “terrorista”
MÁS NOTICIAS

NARCO

México derriba 4 drones en la frontera con EEUU: eran usados para vigilar rutas de tráfico de migrantes

México derriba 4 drones en la frontera con EEUU: eran usados para vigilar rutas de tráfico de migrantes

Desclasifican declaración patrimonial del exsecretario de Marina Rafael Ojeda tras ponerle candados hasta 2030

Detienen a dos por amenaza contra colegio de Culiacán: dejaron corona fúnebre y mensaje intimidatorio

“Hay traiciones que no se pagan con dinero, se pagan con sangre”: Grecia Quiroz arremete contra El Brilloso tras su vinculación a proceso

David Monreal presume avances en seguridad, pero embajador de EEUU recuerda el coche bomba de Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Miley Cyrus recuerda el show en México que no disfrutó pese a la enorme cantidad de fans que fueron a verla

Miley Cyrus recuerda el show en México que no disfrutó pese a la enorme cantidad de fans que fueron a verla

Cazzu estalla tras la controversia con Christian Nodal por la ‘Ley Cazzu’: “Caprichos que nada tienen que ver con la crianza”

Timbiriche remasteriza videos de sus mayores éxitos: dónde verlos gratis en HD

Aumentan los señalamientos contra Julio Camejo por supuesto maltrato animal en La Granja VIP 2

Mariana Ochoa ya prepara concierto al salir de La Casa de los Famosos México: fecha y dónde será

DEPORTES

CMLL 93 Aniversario: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el magno evento desde la Arena México

CMLL 93 Aniversario: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el magno evento desde la Arena México

Místico advierte que si pierde la máscara ante Averno se retira de la lucha libre: “Le digo adiós a todo”

Pittsburgh Steelers vs New England Patriots: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el partido de la NFL?

Luchador estadounidense deja México para volver al Ejército de Estados Unidos: “Regresaré pronto”

Conoce la canción que Los Tucanes de Tijuana hicieron para el América vs Chivas y pocos recuerdan