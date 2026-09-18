Hombres mueren más por accidentes que las mujeres en México: cinco enfermedades concentran la mortalidad en 2026

Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las tres primeras causas de muerte tanto para mujeres como para hombres. | Jesús Áviles

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Las cifras preliminares de mortalidad en México muestran un panorama en el que las enfermedades siguen marcando las principales pérdidas de vida, mientras que los accidentes y las agresiones tienen un peso mucho mayor entre los hombres, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Entre enero y marzo de 2026, las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, la influenza y neumonía, así como las enfermedades del hígado, fueron las cinco primeras causas de defunción en el país.

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De enero a marzo de 2026 se registraron de manera preliminar 207 mil 599 defunciones, según las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) difundidas por el INEGI.

Del total de muertes registradas, 93.9% ocurrió durante 2026 y el resto sucedió en años anteriores. En ese periodo, 194 mil 945 defunciones fueron registradas y ocurrieron entre enero y marzo.

La información proviene principalmente de certificados de defunción captados en las Oficialías del Registro Civil y en los Servicios Médicos Forenses.

También incluye datos proporcionados en formato digital por la Secretaría de Salud sobre casos certificados electrónicamente, actas de defunción y cuadernos estadísticos de las Agencias del Ministerio Público.

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El certificado de defunción es el principal instrumento para captar estos datos.

Las cifras fueron suministradas por 4 mil 025 fuentes informantes y tienen carácter preliminar, con corte a agosto de 2026.

Para elaborar la estadística definitiva, que se publicará en el último trimestre de 2027, el INEGI realizará un proceso de confronta con la Secretaría de Salud en cuatro grupos de defunciones: las maternas, las de menores de cinco años, las ocasionadas por agresiones o presuntos homicidios, y las provocadas por causas sujetas a vigilancia epidemiológica.

Más defunciones de hombres que de mujeres

Del total de defunciones registradas entre enero y marzo de 2026, 44.8% correspondió a mujeres y 55.1% a hombres. En 101 casos no se especificó el sexo de la persona fallecida.

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Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las tres primeras causas de muerte tanto para mujeres como para hombres.

Sin embargo, a partir de la cuarta causa aparecen diferencias importantes entre ambos sexos.

En el total nacional, las enfermedades del corazón ocuparon el primer lugar, con 49 mil 252 defunciones.

Le siguieron la diabetes mellitus, con 30 mil 779; los tumores malignos, con 24 mil 95; la influenza y neumonía, con 11 mil 23, y las enfermedades del hígado, con 9 mil 910.

Después se ubicaron las enfermedades cerebrovasculares, con 9 mil 177 defunciones; los accidentes, con 9 mil 32; las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, con 5 mil 765; las agresiones u homicidios, con 5 mil 689, y la insuficiencia renal, con 4 mil 514.

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Accidentes y homicidios tienen mayor presencia entre hombres

Entre los hombres, las enfermedades del corazón fueron la primera causa de defunción, con 26 mil 397 casos. La diabetes mellitus ocupó el segundo sitio, con 15 mil 730, y los tumores malignos fueron la tercera causa, con 11 mil 373.

Las enfermedades del hígado ocuparon el cuarto lugar entre los hombres, con 7 mil 119 defunciones.

Los accidentes se colocaron en el quinto sitio, con 6 mil 791 casos, una cifra mayor a la registrada entre las mujeres, donde hubo 2 mil 232 defunciones por esta causa.

La influenza y neumonía fue la sexta causa de muerte entre los hombres, con 5 mil 936 casos. Las agresiones u homicidios se ubicaron en el séptimo lugar, con 4 mil 977 defunciones.

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Después estuvieron las enfermedades cerebrovasculares, con 4 mil 739; las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, con 2 mil 883, y la insuficiencia renal, con 2 mil 596.

En las mujeres, las enfermedades del corazón también fueron la principal causa de muerte, con 22 mil 848 defunciones. La diabetes mellitus registró 15 mil 49 casos y los tumores malignos, 12 mil 722.

La influenza y neumonía fue la cuarta causa de muerte entre las mujeres, con 5 mil 86 defunciones.

En quinto lugar estuvieron las enfermedades cerebrovasculares, con 4 mil 438 casos.

Le siguieron las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, con 2 mil 882; las enfermedades del hígado, con 2 mil 788; los accidentes, con 2 mil 232; la insuficiencia renal, con mil 918, y la septicemia, con 958.

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Baja la tasa preliminar de defunciones

El INEGI informó que entre 2017 y 2024 la tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes, correspondiente al periodo de enero a marzo, aumentó 16.1 puntos.

No obstante, entre 2024 y 2025, con cifras preliminares, la tasa disminuyó 1.4 puntos. De manera preliminar, entre 2025 y 2026 la reducción fue de 4.9 puntos.

La tasa bruta de defunciones por cada 100 mil habitantes se presenta como una referencia para facilitar la comparación entre años.

Para el periodo de 2017 a 2019, el denominador se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. Para los años de 2020 a 2026, se utilizó la estimación de población elaborada por el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.

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Para calcular la tasa anual se tomó como referencia la población al 30 de junio de cada año, mientras que para el periodo enero-marzo se consideró la población al 15 de febrero del año correspondiente.