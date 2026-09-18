Lilly Téllez señala “trampa” de Morena en la iniciativa para eliminar el fuero: “Nos llevan al precipicio de la dictadura”

Lilly Téllez señala “trampa” de Morena en la iniciativa para eliminar el fuero

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Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), acusó que la iniciativa para eliminar fuero constitucional que anunció recientemente el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, es una “trampa” para ampliar la capacidad de perseguir a legisladores opositores.

Téllez cuestionó las intenciones de la bancada oficialista y vinculó la iniciativa con otras medidas que, según su denuncia, apuntan a restringir voces críticas como la llamada “ley censura”, la red de ampliación digital que denunció Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de Presidencia, supuestamete conformada por más de 500 mil cuentas ‘anti 4T’, y la comisión para regular el uso de redes sociales.

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“En lugar de atrapar a los narcosenadores de Morena, el gobierno va a capturar los micrófonos del Congreso. Andan nerviosos los de Morena buscando cómo callar a cualquiera que los critique y los denuncie. Van contra ciudadanos, contra medios de comunicación y contra opositores.

“Traen la ley censura, las listas negras de Luisa María Alcalde, una comisión para controlar redes sociales y ahora pretenden eliminar el fuero. ¿Para qué? ¿Para ir contra la impunidad? No. Lo que pretenden es perseguir a legisladores opositores", dijo en un video publicado en su cuenta de X.

La legisadora aseguró que el fuero “no es un blindaje personal”, sino que existe para garantizar que los representantes populares hablen y voten sin temor a castigos por parte del gobierno.

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“No es impunidad automática, porque si un legislador comete un delito, le pueden quitar el fuero y procesarlo. Pero justo ahora que Morena se robó la mayoría calificada, la que el pueblo no le dio en las urnas, quieren quitar el único candado legislativo para silenciar a opositores.

En este sentido, la legisladora panista afirmó que Morena debería recurrir al procedimiento de desafuero si busca procesar a integrantes del Congreso que hayan cometido delitos.

“Si Morena quisiera detener a los legisladores corruptos, le bastaría con votar su desafuero.”

Para Téllez, la discusión adquiere otra dimensión debido a la mayoría calificada con la que cuenta Morena en el Congreso, una configuración legislativa que consideró ajena a lo que la ciudadanía concedió en las urnas.

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Afirmó que, desde esa posición, el oficialismo pretende suprimir una barrera frente a la persecución de sus adversarios.

“Justo ahora que Morena se robó la mayoría calificada, la que el pueblo no le dio en las urnas, quieren quitar el único candado legislativo para silenciar a opositores”, comentó.

Alfonso Ramírez Cuéllar plantea eliminar el fuero

Las críticas de Téllez surgieron después de que el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante de Morena, reiteró su intención de presentar una iniciativa para eliminar el fuero constitucional.

El planteamiento alcanzaría a legisladores federales y locales, así como a titulares de poderes ejecutivos estatales.

Ramírez Cuéllar volvió a colocar el tema en la agenda después de que Enrique Inzunza se separó del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, aunque conservará su escaño como senador independiente. El diputado argumentó que los cargos de elección popular no deben funcionar como protección frente a la justicia.

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“Quien desempeña un cargo de elección popular debe responder ante la justicia bajo las mismas reglas aplicables a cualquier ciudadana o ciudadano”.

El legislador morenista también ha propuesto modificar el mecanismo del juicio político. Sostiene que la eliminación del fuero debe coexistir con garantías como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa, que, a su juicio, deben resolverse en la vía penal ordinaria.

“Eliminar el fuero no significa renunciar al debido proceso, a la presunción de inocencia ni al derecho de defensa”.

Belisario Domínguez y la comparación con Victoriano Huerta

Téllez rechazó esa justificación y sostuvo que la iniciativa tiene un propósito político distinto al que presenta Ramírez Cuéllar.

En su mensaje, insistió en que el gobierno debería aplicar las herramientas previstas por la Constitución contra los legisladores que enfrenten acusaciones, en vez de suprimir la figura para todos los representantes populares.

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“No es necesario eliminar el fuero y con ello acabar con la única protección de los opositores para enfrentar al gobierno”.

La senadora del PAN recurrió al caso de Belisario Domínguez para defender la permanencia del fuero.

Recordó que el senador chiapaneco confrontó al presidente Victoriano Huerta desde la tribuna y relacionó su asesinato con el clima de persecución política que, según su argumento, puede producirse cuando el poder elimina límites contra los opositores.

“El senador Belisario Domínguez se enfrentó desde la tribuna al dictador Victoriano Huerta y lo pagó con la vida”.

Téllez afirmó que Huerta ordenó el asesinato de Domínguez y encarceló a más de 80 diputados bajo acusaciones de alta traición por oponerse a su gobierno. Usó ese antecedente para sostener que el fuero tiene como objetivo impedir que el poder ejecutivo penalice la labor legislativa por razones políticas.

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“Huerta ordenó que lo asesinaran y mandó a más de ochenta diputados a la cárcel, acusándolos de alta traición por oponérsele”.

La panista cerró su mensaje con una comparación directa entre Morena y el gobierno de Victoriano Huerta. Afirmó que la eliminación del fuero conduciría a un escenario autoritario y llamó a impedir que avance la propuesta.