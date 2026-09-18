“Gracias a un joven siempre rebelde”: Gobernador de Oaxaca acompaña a estudiante que denunció baños en malas condiciones

El estudiante había exhibido lavabos desprendidos, tuberías expuestas, sanitarios bloqueados, humedad, suciedad y zonas inundadas en el baño de hombres.

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El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, acompañó a Carlos Alonso, estudiante del CETMAR 5, y anunció que su administración apoyaría la rehabilitación de los sanitarios del plantel, luego de que el joven difundiera un video para denunciar las condiciones de los baños y la falta de agua.

Durante el encuentro, el alumno explicó que su grabación mostró el estado de distintas áreas de la escuela, entre ellas los sanitarios con pintas, daños visibles y problemas de mantenimiento. Carlos agradeció el respaldo del gobernador y de su equipo tras la difusión del material.

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El estudiante había exhibido lavabos desprendidos, tuberías expuestas, sanitarios bloqueados, humedad, suciedad y zonas inundadas en el baño de hombres. En su video también cuestionó las condiciones en las que los alumnos debían utilizar las instalaciones.

La denuncia ocurrió después de que el joven señalara que la escuela exigía uniforme completo y cuotas escolares, mientras los baños presentaban carencias. La grabación provocó inconformidad entre alumnos y padres de familia, quienes pidieron mejoras en la infraestructura y que no hubiera represalias contra Carlos.

Salomón Jara anunció apoyo para rehabilitar los sanitarios

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, respondió a la petición del alumno y aseguró que su gobierno intervendría para mejorar los sanitarios. El funcionario reconoció que el plantel necesitaba atención y planteó una solución directa para las áreas denunciadas.

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“Como bien lo comentas, lo vamos a ayudar porque se necesita. ¿Te parece?”, dijo Jara durante el acto. Carlos respondió que el apoyo le parecía adecuado ante el deterioro que había mostrado en su video.

El gobernador anunció que la intervención incluiría la recomposición de los baños. “Vamos a ayudar para recomponer todo lo que son los sanitarios”, expresó ante los aplausos de los asistentes.

Jara también pidió un aplauso para el estudiante por haber difundido el video. “Gracias a Carlos, que dio a conocer esto. Un fuerte aplauso a Carlos”, afirmó el mandatario oaxaqueño.

El gesto colocó a Carlos en el centro del acto. El joven había pasado de exhibir los problemas de los baños a recibir el respaldo público del gobernador para que las instalaciones fueran atendidas.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

El alumno enfrentó señalamientos tras denunciar las condiciones del plantel

Después de que Carlos difundió el video, trascendió que habría recibido advertencias sobre una posible expulsión o suspensión. La versión provocó protestas de estudiantes y padres de familia, quienes exigieron que el joven conservara su lugar en la escuela.

La inconformidad derivó en una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El recurso señaló posibles afectaciones al derecho a la educación, la libertad de expresión, la salud y la integridad personal del estudiante.

La queja también mencionó una presunta amenaza de expulsión o suspensión arbitraria y posibles actos de censura. Entre las peticiones estuvo que Carlos fuera reinstalado, en caso de que se hubiera concretado alguna medida en su contra.

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Las autoridades del CETMAR 5 sostuvieron que el alumno no había sido dado de baja ni sancionado y que mantenía su calidad de estudiante regular. También afirmaron que no habían emprendido acciones en su contra por la difusión del video.

El titular del plantel incluso reconoció que Carlos tuvo valor al hacer pública la denuncia. La postura contrastó con la preocupación que había surgido entre integrantes de la comunidad escolar ante una posible represalia.

Los baños de mujeres ya estaban en obras y los de hombres seguían pendientes

La escuela informó que el mantenimiento de la infraestructura se realizaba de forma gradual y con acompañamiento del Comité de Padres de Familia. Los baños de mujeres se encontraban en obras, mientras que los sanitarios de hombres serían intervenidos después.

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El anuncio de Salomón Jara sumó el respaldo del gobierno estatal a la atención de los baños que Carlos había mostrado. La promesa se concentró en recomponer las instalaciones sanitarias y atender los daños expuestos por el estudiante.

Carlos había explicado que buscaba que se conocieran las condiciones cotidianas del plantel. Su denuncia no se limitó a los baños: también mostró áreas rayadas y con señales de abandono dentro de la escuela.

El estudiante agradeció que el gobernador acudiera a respaldarlo. “Nos está dando un apoyo el gobernador de Oaxaca y agradecerle a él y a todo su equipo por hacer esto”, dijo durante el encuentro.

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