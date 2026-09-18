México

Qué es y cómo funciona el “pensionazo”, la nueva modalidad de fraude a adultos mayores

El organismo relaciona parte de esta exposición con una brecha de alfabetización digital que puede dificultar la identificación de ofertas fraudulentas

Una mujer y un hombre mayor sostienen folletos informativos frente a una gran bandera de México en una plaza
Dos adultos mayores muestran folletos de asesoría legal e información sobre fraudes ante la bandera de México. (Consejo Ciudadano)
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El “pensionazo” es una nueva modalidad de fraude dirigida a personas mayores, detectada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. El engaño parte de una promesa atractiva: gestionar un supuesto incremento en el monto de la pensión a cambio de dinero y documentos personales.

De acuerdo con el organismo, los defraudadores pueden contactar a sus víctimas mediante redes sociales, llamadas telefónicas o de forma presencial. Facebook concentra 33% de los casos reportados, mientras que las llamadas representan 24%.

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¿Cómo funciona el “pensionazo”?

El fraude comienza con una oferta para realizar una supuesta gestión que permitiría aumentar la pensión. Para iniciar el trámite, los responsables solicitan información sensible como identificación oficial, CURP, número de seguridad social, correo electrónico y datos relacionados con la AFORE.

Después solicitan un anticipo bajo distintos argumentos, como cuotas, impuestos o gastos administrativos. En 81% de los casos registrados por el Consejo Ciudadano, las personas afectadas entregaron alguna cantidad de dinero.

Los montos reportados van de 4 mil hasta 70 mil pesos, aunque el perjuicio económico puede ser mayor.

El riesgo no termina con el pago. El organismo identificó que en 20% de los casos también se solicitaron préstamos a nombre de las personas mayores. Como consecuencia, algunas víctimas enfrentaron deudas cuyo pago se descuenta directamente de sus pensiones.

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Dos mujeres conversan junto a una mesa con folletos y carteles informativos en un espacio exterior con árboles
Una asesora brinda atención e información a una adulta mayor en un módulo público instalado en un parque. (Consejo Ciudadano)

¿Por qué el “pensionazo” representa un riesgo?

El Consejo Ciudadano advierte que este tipo de fraude combina la necesidad económica con el acceso a información personal y financiera. Su reporte Vivir con Dignidad: Proteger el Bienestar Emocional y la Seguridad de las Personas Mayores señala que 21% de los casos relacionados con actividad delictiva ocurre en entornos digitales.

El organismo relaciona parte de esta exposición con una brecha de alfabetización digital que puede dificultar la identificación de ofertas fraudulentas.

Una señal de alerta son las promesas de aumentos garantizados, resultados rápidos o supuestos trámites que solo pueden realizarse mediante un intermediario.

Además, el Consejo Ciudadano recuerda que, por regla general, no se puede aumentar el monto base de una pensión mediante una gestoría privada.

Un grupo de mujeres permanece sentado frente a mesas largas en un patio interior junto a pequeñas macetas y un cartel informativo
Mujeres adultas mayores asisten a una charla informativa del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México. (Consejo Ciudadano)

¿Cómo evitar el fraude de pensiones?

Antes de entregar dinero o información, se recomienda verificar directamente con la institución responsable de la pensión o la AFORE. La consulta debe realizarse mediante canales oficiales y no a través de teléfonos, enlaces o contactos proporcionados por el supuesto gestor.

También es importante evitar depósitos anticipados y no entregar identificaciones, CURP, número de seguridad social, información bancaria o datos de AFORE a desconocidos.

El Consejo Ciudadano recomienda consultar con una persona de confianza antes de aceptar una supuesta gestión, entregar documentos o contratar un préstamo relacionado con el incremento de una pensión.

Las personas que tengan dudas pueden solicitar orientación jurídica y psicológica, además de reportar posibles casos mediante la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533 5533, disponible las 24 horas, los 365 días del año, de forma gratuita y confidencial.

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